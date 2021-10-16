《就算天天外食也能瘦》：聽說「植物奶」很健康，我用燕麥奶或杏仁奶取代牛奶可以嗎？

文：營養師 廖欣儀

代糖到底好不好？對人體會不會有不良影響？

Q：我買過低卡的產品，有些產品會標榜使用代糖、熱量低，但代糖安全嗎？長期吃代糖會不會對身體不好？

A：代糖是甜味劑，屬於食品添加物的一種，因此代糖的安全性受到嚴格的管控。例如「糖精」是目前市場上常見的代糖，經過多次毒性測試證實是被允許添加在食品中，因此只要按照國家標準來使用代糖即是安全的。

通常是肥胖、需要減脂的人或糖尿病患比較有機會吃到代糖產品，一般人並不用特別購買代糖產品。而且代糖也不一定是零卡或完全不影響血糖的物質，讓我們先認識常見的代糖，學會正確選擇代糖產品。代糖可簡單分為以下兩類：

糖醇類代糖

會產生熱量的代糖，每公克產生2至3大卡，例如麥芽糖醇、木糖醇、山梨醇等；而赤藻醣醇的熱量較低，大約每公克產生0.2至0.3大卡。這些糖醇類雖然有熱量，但已經比蔗糖低（蔗糖每公克產生4大卡），因此可減少熱量的攝取；醣醇類代糖常被添加在無糖口香糖中，例如下圖為無糖口香糖的熱量表，兩顆口香糖碳水化合物1.8公克，仍有4.3大卡的熱量。

Photo Credit: 創意市集出版

無熱量人工甘味劑

甜度為蔗糖的200至300倍，只需要一點點就可達到所需甜度，因此熱量趨近於零，例如糖精、蔗糖素、醋磺內酯甲、阿斯巴甜（苯丙酮尿症者不可食用），在大多標榜「零卡」的食品中，如零卡可樂，都會使用到這些代糖。

食用代糖可能造成的不良影響，如下：

1. 對於糖的依賴度不減反增

如果遇到「愛吃甜食又戒不掉的糖尿病患」，我會建議他購買無熱量的人工甜味劑，來取代「原本就會攝取的糖」，讓血糖不至於飆高；或是習慣吃能量棒的健身者，如果能選擇代糖做的能量棒，就可減少來自蔗糖的熱量。當然也會希望大家努力戒掉愛吃甜食的習慣，非必要別使用代糖，因為長期習慣吃很甜的人，到了老年味蕾退化後，對糖的敏感度會降低，所以需要甜一點才會有感覺。如果是嗜甜者則會越吃越甜，對健康不利，因此還是希望大家能減少對糖的依賴性，無論是蔗糖或是代糖都減少攝取較好。

2. 造成減肥失敗或影響血糖

研究指出，食用代糖對減肥的益處沒有想像中高，甚至會造成減肥失敗，原因是雖然來自蔗糖的熱量降低，但通常食品本身的澱粉與油脂量並沒有減少，而且更因為標榜無糖會讓減肥者誤認為「這是無糖健康，所以可以多吃」反而吃到高熱量或是高脂的食品，導致越吃越胖。例如市面上有代糖做的蛋糕或餅乾，其成分仍含有高量的奶油、麵粉等，因此熱量不低，仍要限量攝取。

3. 糖醇難消化，造成腸胃不適

有些人大量食用糖醇類代糖後，造成腹脹、腸胃不適的情況。這是因為糖醇在腸道中消化分解過程中容易產生氣體累積在胃腸，若有這樣的情況，你可能不適合吃糖醇類的代糖。

在我看來，正確使用代糖的確能幫助減少糖類攝取，達到控制血糖或是控制體重的目的，只要選擇法規內安全添加的食品，我們就不用對代糖感到恐懼。但是對於已經存在血糖問題或是嗜甜者，千萬不能因為添加了代糖而大量食用，造成反效果就後悔莫及。

Photo Credit: 創意市集出版 生酮蛋糕昰由乳酪、鮮奶油、赤藻糖醇做的， 雖低醣但是高油脂，這樣一片熱量約200大卡並無想像中低。

植物奶可以取代鮮奶嗎？植物奶、牛奶哪個好？

Q：聽說植物奶很健康，我把燕麥奶或杏仁奶取代牛奶可以嗎？

A：近年來興起的燕麥奶是蔬食者取代牛奶的一種飲品，把它加入咖啡或紅茶中做成拿鐵也很適合。不過，燕麥奶其實是澱粉類，以營養價值看來燕麥奶的醣類較高，而脂肪與蛋白質較低，且幾乎無鈣質，因此不能把燕麥奶當成牛奶喝。至於杏仁奶、夏威夷果仁奶、椰奶等則是堅果種子類，屬於油脂較高、蛋白質較低的飲品，醣類的部分則是看各家廠牌是否有添加麥芽糊精或砂糖而異，但這些堅果奶的鈣質也不能與牛奶相比。因此，如果是需要補鈣的人，千萬不能把堅果奶取代牛奶。

至於豆漿（豆奶），也是植物奶的一種，豆漿的植物性蛋白質非常高，其中的卵磷脂與大豆異黃酮素是牛奶中沒有的，且脂肪量較全脂牛奶低，但鈣質的部分只有牛奶的七分之一，所以我們也無法從豆漿中喝到像牛奶一樣的鈣質。不喝牛奶的素食者，想從豆漿中獲得足量的鈣質是困難的，必須從飲食中另外獲得。

對於植物奶的用法，我認為植物奶能提供與牛奶不同的維生素和礦物質，熱量也較全脂牛奶低，只要我們了解植物奶的特性與種類，偶爾喝植物奶飲品也是另一種調劑，也能提供多元的營養素攝取更趨近於健康飲食，增添生活樂趣。

Photo Credit: 創意市集出版

每個人可依照需求選擇適合的各種奶製品，並注意以下重點：

1 牛奶的優勢是高鈣、蛋白質、維生素D

適合需要成長的孩童、要補鈣的成人，減脂時期可改喝低脂牛奶，降低脂肪又獲取蛋白質與鈣質，一舉多得。

2 豆奶的鈣質沒有牛奶高（只有牛奶的七分之一）

但是豆奶具有低脂高蛋白質的優勢，並含有卵磷脂與大豆異黃酮，是乳糖不耐症或素食者的好選擇。

3 米漿、燕麥奶是屬於醣類來源的植物奶

米漿是我們常見的中式早餐搭配，不過米漿會加糖，因此減脂時不適合喝。無加糖的燕麥奶也是搭配咖啡的好材料，但是對於要減醣的人就不太合適，不過如果是運動後要補醣的人，無糖燕麥奶就是個不錯的選擇。

4 杏仁奶、夏威夷果仁奶、椰奶是堅果種子類

脂肪含量雖然高一些，但這是好的油脂，只要把烹調用油減少、不吃炸物，改成喝健康的堅果奶也是很好的調整，堅果奶還有維生素B群、E與礦物質鎂，營養價值也是不錯的。

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書籍介紹

本文摘錄自《就算天天外食也能瘦：14天減3公斤的懶人健康飲食與減醣計畫》，創意市集出版

作者：營養師 廖欣儀

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九