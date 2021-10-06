國際記者：菲國藝人採訪獨裁者後代惹議，網紅時代更應堅守新聞專業的價值

文：李宗憲｜國際記者、馬尼拉雅典耀大學碩士、2020 年 SOPA 亞洲卓越新聞視頻報導中文獎得主

我們不能期待網紅擁有記者的能力，但每每看到類似事件就再次凸顯出新聞記者的重要性，撇開少數記者被迫做「三器」新聞，我認為大部分的記者仍具備一定專業能力，懂得如何具有批判性的報導及採訪，為人民監督政府，以及在受眾收到訊息前多次把關。堅守這些傳統價值不是守舊保守，正是因為在這個網紅當道、假訊息氾濫的時候，可能是成為是讓民主制度能持續延續的重要支柱。

泰國網紅娘娘訪問反同張守一

不久前，以搞笑影片在台走紅的泰國網紅 Alizabeth 娘娘，拍了一部名為「打破同溫層：傾聽不同的聲音」的影片，專訪護家盟（愛護家庭大聯盟）秘書長張守一，內容引發爭議。

張守一在同婚公投前曾發表引發爭議的言論，宗教背景濃厚，多次堅定反同婚，在媒體有極高的曝光度。作為LGBT族群之一，娘娘因挺同志的立場鮮明，許多粉絲批評娘娘提供張守一舞台，讓歧視同志的護家盟洗白。

這部片引發許多網友反彈，主要是娘娘給了張守一很多空間暢談為何反對同婚，內容充滿歧視與偏見，卻不見娘娘針對謬論進一步追問張守一。不過娘娘也回應，該影片企劃宗旨是「聆聽」而不是辯論，但仍因爭議過大在道歉後將影片下架。

雖然在分眾時代打破「同溫層」看似好事，張守一與娘娘對話的確達到突破「同溫層」的目的，但發言中提及「同志進入婚姻是破壞傳統婚姻價值，以及同婚無法培養小孩完整人格」等，都不是建立在事實上，充滿沒有根據的言論，完全無法達到溝通的目的，這樣的影片宛如是反同最佳的宣傳工具，「聆聽」再多次都很難讓兩方有交集。

（在爭議之後，娘娘與其經紀人選擇下架影片並道歉。資料來源：Alizabeth 娘娘臉書）

菲律賓名人訪問獨裁者之子

無獨有偶，擁有高知名度的菲律賓演員托尼・貢扎加（Toni Gonzaga）9月13日在她的Youtube頻道發布一段影片，內容也是專訪爭議人物－菲律賓前總統、獨裁者馬可仕的兒子，小名「邦邦」的小馬可仕（Ferdinand 「Bongbong」 Marcos Jr.），影片發布引發正反兩面的討論，觀看人次截至22日已超過650萬，一度登上菲律賓Youtube排行第一名。

長達近30分鐘的影片中，貢扎加以「小馬可仕從他父親學到的最重要一課」為題採訪小馬可仕，過程不斷美化了馬可仕的獨裁形象，暢談他的豐功偉業，卻完全忽略他的獨裁、威權統治，有多少記者、異議份子在他執政期間被綁架、監禁、刑求或殺害。

小馬可仕的父親馬可仕（Ferdinand Marcos）在菲律賓實行了長達20年的鐵腕統治，以政治打壓的威權統治而聞名於世，對台灣人較為熟悉的是他的妻子、小馬可仕的母親伊美黛（Imelda），奢華成性的她擁有上千雙鞋，成為具指標的貪腐標誌。

影片中貢扎加問小馬可仕：「很多人說，你的父親是菲律賓有史以來最好的總統，也有人說他是最糟糕的總統。你覺得呢？怎麼看他的好與壞？」

小馬可仕對父親的優點侃侃而談，誇讚他的父親是真正的領袖，很有遠見且懂得如何領導菲律賓，他愛國家，是個聰明的人。當談及缺點時，他只說，希望父親多一點陪伴。他說：「若不是國家利益，他就沒有時間管，我不是說他是個不稱職的父親，他很疼我們，但我們希望他多一點的陪伴我們。」

在長達近半小時的影片中，主題都圍繞著馬可仕，小馬可仕告訴貢扎加，他有多崇拜他的父親，從他身上學習如何解決問題，面對困難等等。面對這些讚美馬可仕的言論，托尼・貢扎加多次微笑並點頭表示認同。

當小馬可仕提及他的父親過世的往事時，眼眶泛淚，貢扎加趕緊拿面紙給他，這一片段非常感人，但也很有可能讓看影片的人完全忘記馬可仕的獨裁行徑，這讓上千個受到在獨裁政權下受到傷害得家庭情何以堪？

（菲律賓網紅托尼・貢扎加專訪小名「邦邦」的小馬可仕，內容美化前獨裁者馬可仕引發爭議。影：Toni Gonzaga Studio@YouTube頻道CC BY-SA 3.0 ）

為何記者更重要？

從台灣到菲律賓，網紅的影響力已逐漸超越許多新聞機構，但在資訊傳播上，少了新聞專業把關，就很容易淪為娘娘或貢扎加所發佈的影片，宛如被利用，成為錯誤訊息的宣傳機器。

菲律賓雅典耀線上戒嚴博物館（The Ateneo Martial Law Museum） 15日對貢扎加表示不屑，並敦促該她邀請戒嚴下的受害者和倖存的家庭上節目受訪。在聲明中，博物館稱貢扎加缺乏歷史意識，採訪政治家是個很危險的事，因為操弄訊息可以幫助政客的政治生涯，這種政治生涯是建立在「垃圾宣傳」上。

在自媒體盛行的時代，網紅儼然已成為有公信力的公眾人物，更逐漸取代傳統媒體，成為許多人獲得訊息的主要管道，他們所背負的責任堪比新聞機構，絕不能因為不是記者，就卸下把關訊息正確性的責任。

雖然網紅娘娘所拍的影片不是新聞報導，當然也不需以新聞的高度來審視，如是否達到平衡或具有批判性，然而，娘娘的影響力之大，當片面之詞被無限放大，給了充滿偏見跟謬誤的言論空間，難保有人不會因此獲得錯誤資訊，更有可能會左右對同志議題不熟悉的人，影響他們對同志及同婚的看法。

像是貢扎加對於小馬可仕的採訪，忽略了他的獨裁父親的身世背景，這可能會錯誤引導許多不熟悉戒嚴時代的人，以為馬可仕就是一個如此值得敬重且優秀的領導人，這是多麼可怕的事。

從菲律賓網友對於評論就可以略知一二。影片播出後，許多菲律賓網友對貢扎加表示讚賞，並稱「這才是一個好的節目」，但許多獨裁政權下的受害者、大學教授和媒體都大力抨擊這段採訪，諷刺的是這段影片還在菲律賓戒嚴49週年前夕發佈。

我們不能期待網紅擁有記者的能力，但每每看到類似事件就再次凸顯出新聞記者的重要性，撇開少數記者被迫做「三器」新聞，我認為大部分的記者仍具備一定專業能力，懂得如何具有批判性的報導及採訪，為人民監督政府，以及在受眾收到訊息前多次把關。堅守這些傳統價值不是守舊保守，正是因為在這個網紅當道、假訊息氾濫的時候，可能是成為是讓民主制度能持續延續的重要支柱。

Photo Credit: 中央社 菲律賓左翼政黨「並肩黨」9月20日號召支持者扮成前總 統馬可仕（中右）和獨子小馬可仕（前右），以及現任總統杜特蒂（中左）和長女薩拉（前左），籲選民2022大選拒投「獨裁者二代」。

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責任編輯：杜晉軒

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