曾格爾反駁登山記錄造假爭議，但關鍵GPS軌跡要「回台送修機器」才能公開
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曾格爾解釋，因爲那幾天山上頻繁雪崩，所以紀錄的機器Garmin inReach被雪埋在大本營一段時間導致故障，後續她回應網友們也說到，缺乏時間紀錄。
有「登山女神」稱號的曾格爾，捲入登山紀錄造假風波，事隔多日，昨（23日）她終於發文反駁指控，秀出iPhone影片的拍攝時間證明沒有作假，但因紀錄路徑的機器「Garmin inReach」壞了，GPS紀錄需要等她回台維修機器才能公開。
不過這個「證據」很快就被登山界打臉，指出iPhone拍攝時間只需要10秒鐘就能修改，Garmin inReach的航跡也都是使用當下就會上傳到雲端，所以就算機器因為雪崩故障，也不影響GPS紀錄的存在，大家普遍依舊不相信曾格爾的說詞。
曾格爾在本月4日登頂世界第八高峰馬納斯魯峰（Manaslu），並以13小時無氧攀登打破世界紀錄，卻因速度「太快」，加上與她近期的攀登時間相比，進步過於「神速」，而認證的官方也曾有造假紀錄；最重要的是，曾格爾一直未能回應網友們要求提出的GPS軌跡，導致登山界的對於紀錄的質疑蜂擁而至，認為「台灣之光」可能會變成「台灣之恥」；而曾格爾日前在群眾募資平台「挖貝」上的專案也因此遭到平台凍結。
在此前，專案募資金額已經達標，超過500萬元新台幣；挖貝表示，由於專案陸續接獲多起針對攀登紀錄的真實性質疑，平台方依提案規範於10月16暫時凍結專案的贊助功能，並表示會積極與曾格爾溝通，促請其儘速主動說明並提供針對爭議說明之有力有效證據，挖貝也說，會確保想要因此變更贊助的贊助者們提出變更。
曾格爾：機器故障導致沒有時間紀錄，回台修復就公開
爭議爆發多日後，曾格爾昨日終於在臉書上公開提出回應，她秀出iPhone影片拍攝的出發及登頂時間，證明自己並未造假，至於大家關心的GPS紀錄，曾格爾解釋，是因爲那幾天山上頻繁雪崩，所以紀錄的機器Garmin inReach被雪埋在大本營一段時間導致故障，後續她回應網友們也說到，缺乏時間紀錄。
她也承諾，回台後等廠商修復機器，就會公開相關紀錄。對於各界認為官方認證可能「被買通」，強調尼泊爾官方認證有一定的流程與認證方式，不可能買通，「如果這麼容易就能買到，那麼應該有不少有錢的登山家都能不斷打破紀錄，不會輪到我才挑戰完成。」
關於過往的無氧與速攀的質疑，曾格爾也表示，自己在8月時於巴基斯坦的攀登，已經連續5座8000米高山，都是與挪威女性登山家克麗絲汀團隊同時挑戰，每一座都是同一天登頂、沿途也都有看到彼此，後四座連續無氧，攀登速度是比其它人慢了不少，但每次見面時也都會打招呼，互相加油打氣，所以登山過程是非常透明且公開的。
曾格爾表示，過往的18個月裡，她連續攀登了12座8000米山峰，即使過程中短暫回台，但大部份也都持續不斷地訓練，因為要維持身體狀況；從有氧到無氧、到這次嘗試速度攀登，過程相當痛苦，但她很清楚自己身體的狀況，在大自然面前大家是平等的，不會因為你的背景、性別而給予不同的挑戰。
「登頂就算同一條路 ，不同季節、不同時間、不同天候出發，時間花費就可能相差數倍」曾格爾指出，這次能夠快速抵達馬納斯魯頂峰，她不敢說自己有多厲害，但一定是天時、地利、人和，「我以突破傳統思維，創出登山界的新成績，而讓以此維生的專家有所顧慮，在此先行致歉。但我認為的生命存在意義之一，應該是突破而非承襲。」
登山圈仍不採信：軌跡即時上雲端
登山社團對於曾格爾的新說法，新解釋，仍舊抱持高度懷疑。登山社團有許質疑的討論延燒，和曾格爾的發文下方留言也對此提出許多意見。
而「雪羊視界 Vision of a Snow ram」臉書粉絲專頁日前就曾發文表示為何不相信曾格爾破紀錄一事。此次曾格爾回應是機器壞掉後，雪羊也再次指出，Garmin inReach的航跡都是使用當下就會直接上傳到雲端，跟機子本身一點關係都沒有，「就算整台掉進熔岩屍骨無存，已經上傳的點位還是會完完整整的保留在Garmin網頁上：這樣留守才能即時檢視登山者的位置」。
雪羊也貼出他在2022年10月23日拍攝的影片，並將時間修改成2022年12月25日，表示直接到iPhone的「設定 - 一般 - 日期與時間」裡手動調整日期，照片內容頁面乃至真正的EXIF檔，都會顯示調整過的時間，「不只僅需10秒，更是一點痕跡都沒有，完美示範無痕穿越。」暗指曾格爾就算出示手機照片也無用。
文中所提到的「inReach 」是Garmin攜手中華電信推出的「衛星通訊服務」，藉由覆蓋全球的低軌道衛星－銥衛星為其通訊系統，在行動服務無法通訊時，能透過衛星來取得聯繫。衛星追蹤通訊裝置也內建了GPS及電子羅盤，可全天候24小時分享定位和位置追蹤，讓追蹤者及親友可透過MapShare即時查看及密切追蹤登山者的裝置 GPS位置。
曾格爾的紀錄造假爭議，也在國際上受到關注；國外戶外媒體《ExplorersWeb》報導指出，Francois Cazzanelli在2019年創造了之前的馬納斯魯度攀記錄，當時花了13個小時無氧登頂。 2014年，攀登家、滑雪運動員Andrzej Bargiel則花費14小時5分鐘從大本營登頂，也是無氧。他在21小時14分鐘內完成了往返行程，大部分時間都是滑雪下山。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！