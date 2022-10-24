曾格爾反駁登山記錄造假爭議，但關鍵GPS軌跡要「回台送修機器」才能公開

有「登山女神」稱號的曾格爾，捲入登山紀錄造假風波，事隔多日，昨（23日）她終於發文反駁指控，秀出iPhone影片的拍攝時間證明沒有作假，但因紀錄路徑的機器「Garmin inReach」壞了，GPS紀錄需要等她回台維修機器才能公開。

不過這個「證據」很快就被登山界打臉，指出iPhone拍攝時間只需要10秒鐘就能修改，Garmin inReach的航跡也都是使用當下就會上傳到雲端，所以就算機器因為雪崩故障，也不影響GPS紀錄的存在，大家普遍依舊不相信曾格爾的說詞。

曾格爾在本月4日登頂世界第八高峰馬納斯魯峰（Manaslu），並以13小時無氧攀登打破世界紀錄，卻因速度「太快」，加上與她近期的攀登時間相比，進步過於「神速」，而認證的官方也曾有造假紀錄；最重要的是，曾格爾一直未能回應網友們要求提出的GPS軌跡，導致登山界的對於紀錄的質疑蜂擁而至，認為「台灣之光」可能會變成「台灣之恥」；而曾格爾日前在群眾募資平台「挖貝」上的專案也因此遭到平台凍結。

在此前，專案募資金額已經達標，超過500萬元新台幣；挖貝表示，由於專案陸續接獲多起針對攀登紀錄的真實性質疑，平台方依提案規範於10月16暫時凍結專案的贊助功能，並表示會積極與曾格爾溝通，促請其儘速主動說明並提供針對爭議說明之有力有效證據，挖貝也說，會確保想要因此變更贊助的贊助者們提出變更。

曾格爾：機器故障導致沒有時間紀錄，回台修復就公開

爭議爆發多日後，曾格爾昨日終於在臉書上公開提出回應，她秀出iPhone影片拍攝的出發及登頂時間，證明自己並未造假，至於大家關心的GPS紀錄，曾格爾解釋，是因爲那幾天山上頻繁雪崩，所以紀錄的機器Garmin inReach被雪埋在大本營一段時間導致故障，後續她回應網友們也說到，缺乏時間紀錄。

她也承諾，回台後等廠商修復機器，就會公開相關紀錄。對於各界認為官方認證可能「被買通」，強調尼泊爾官方認證有一定的流程與認證方式，不可能買通，「如果這麼容易就能買到，那麼應該有不少有錢的登山家都能不斷打破紀錄，不會輪到我才挑戰完成。」

關於過往的無氧與速攀的質疑，曾格爾也表示，自己在8月時於巴基斯坦的攀登，已經連續5座8000米高山，都是與挪威女性登山家克麗絲汀團隊同時挑戰，每一座都是同一天登頂、沿途也都有看到彼此，後四座連續無氧，攀登速度是比其它人慢了不少，但每次見面時也都會打招呼，互相加油打氣，所以登山過程是非常透明且公開的。

曾格爾表示，過往的18個月裡，她連續攀登了12座8000米山峰，即使過程中短暫回台，但大部份也都持續不斷地訓練，因為要維持身體狀況；從有氧到無氧、到這次嘗試速度攀登，過程相當痛苦，但她很清楚自己身體的狀況，在大自然面前大家是平等的，不會因為你的背景、性別而給予不同的挑戰。

「登頂就算同一條路 ，不同季節、不同時間、不同天候出發，時間花費就可能相差數倍」曾格爾指出，這次能夠快速抵達馬納斯魯頂峰，她不敢說自己有多厲害，但一定是天時、地利、人和，「我以突破傳統思維，創出登山界的新成績，而讓以此維生的專家有所顧慮，在此先行致歉。但我認為的生命存在意義之一，應該是突破而非承襲。」

登山圈仍不採信：軌跡即時上雲端

登山社團對於曾格爾的新說法，新解釋，仍舊抱持高度懷疑。登山社團有許質疑的討論延燒，和曾格爾的發文下方留言也對此提出許多意見。

而「雪羊視界 Vision of a Snow ram」臉書粉絲專頁日前就曾發文表示為何不相信曾格爾破紀錄一事。此次曾格爾回應是機器壞掉後，雪羊也再次指出，Garmin inReach的航跡都是使用當下就會直接上傳到雲端，跟機子本身一點關係都沒有，「就算整台掉進熔岩屍骨無存，已經上傳的點位還是會完完整整的保留在Garmin網頁上：這樣留守才能即時檢視登山者的位置」。

雪羊也貼出他在2022年10月23日拍攝的影片，並將時間修改成2022年12月25日，表示直接到iPhone的「設定 - 一般 - 日期與時間」裡手動調整日期，照片內容頁面乃至真正的EXIF檔，都會顯示調整過的時間，「不只僅需10秒，更是一點痕跡都沒有，完美示範無痕穿越。」暗指曾格爾就算出示手機照片也無用。

文中所提到的「inReach 」是Garmin攜手中華電信推出的「衛星通訊服務」，藉由覆蓋全球的低軌道衛星－銥衛星為其通訊系統，在行動服務無法通訊時，能透過衛星來取得聯繫。衛星追蹤通訊裝置也內建了GPS及電子羅盤，可全天候24小時分享定位和位置追蹤，讓追蹤者及親友可透過MapShare即時查看及密切追蹤登山者的裝置 GPS位置。

曾格爾的紀錄造假爭議，也在國際上受到關注；國外戶外媒體《ExplorersWeb》報導指出，Francois Cazzanelli在2019年創造了之前的馬納斯魯度攀記錄，當時花了13個小時無氧登頂。 2014年，攀登家、滑雪運動員Andrzej Bargiel則花費14小時5分鐘從大本營登頂，也是無氧。他在21小時14分鐘內完成了往返行程，大部分時間都是滑雪下山。