印度也面臨嚴重缺電危機，逾半發電廠存量不到3天，入冬國際燃煤價恐續創新高

繼歐洲、中國後，亞洲第三大經濟體——印度亦面臨發電問題，其電廠內燃煤存量嚴重不足，缺電危機浮上檯面，截至10月1日，印度135家火力發電廠的燃煤存量平均只剩4天，且逾半數發電廠的存量不到3天，研究機構指出，冬季將到亞洲北部的煤炭供給會加吃緊，恐導致國際燃煤價續創新高。

印度供電拉緊報，半數電廠已不到3天的庫存

經濟隨著疫情後開始復甦，急遽上升的能源需求，引發印度前所未有的燃料短缺問題，儘管印度政府預計能源需求可能會從今（2021）年10月下半開始逐漸減少，但能源的缺口仍然在擴大。

印度煤炭供給產量驚人，目前佔印度所有能源燃料產量的80%以上，同時也是第二大煤炭進口國、消費國和生產國，及擁有世界第四大煤炭儲量。

印度電力部長R.K. Singh稱，超出了這個季節正常供應的情況，目前超過半數能源儲量廠已經不到3天的庫存，同時他強調在過去一周，印度至少有一部分煤炭船隊，載運情況正在日漸惡化。

根據印度國家投資促進與促進局（Invest India）數據顯示，截至今（2021）年4 月，總裝機容量為382吉瓦，而目前印度容量僅在40吉瓦至50吉瓦之間，低於過去水平甚多。

吉瓦：功率單位，符號為GW，1吉瓦=10億瓦。

其中煤炭佔印度發電量約為70%，儘管印度總理（Modi）宣稱要推動再生能源產業，但仍然無法遏止未來幾年煤炭消費增加。《彭博社》報導指出，與中國相同情況，印度也受到國內礦山產量縮減以及海運煤炭價格飆升的影響。

報導稱，印度政府正積極與國營的印度煤炭公司，以及印度發電廠NTPC合作，提高礦山的產量時，並確保滿足能源需求，有關單位稱未來煤炭將優先給定期向煤炭公司付款、保持燃料庫存於正常水平的公司，盼能渡過危機。

《彭博社》報導，澳洲紐卡索港（Newcastle）是全球最大的燃煤市場，而當地燃煤價格為亞洲市場的基準，近日燃煤價格升至每公噸203.2美元，超越2008年7月締造的紀錄，再次突破新高。

國際信評機構標普旗下CRISIL部門在報告中指出，亞洲冬季供應吃緊的情形將延續，非電力產業持續面臨高電價衝擊，而亞洲煤炭價格預計繼續上揚。

亞洲陷入「電荒」中國搶煤，國際價續創新高

近日煤炭出口大國之一的印尼下起暴雨導致供應中斷，再加上中國與全球另一個主要煤炭出口國澳洲的爭端持續，這使得國際煤炭供給局勢惡化。

《華爾街日報》報導指出，整體煤炭供給情況看起來很糟糕，幾個理由促使人們預期價格上漲的勢頭減弱，其一為中國重工業產出的成長，以及電力需求的增加幅度，目前正在迅速放緩，由於北京當局亟欲達成能源、減碳的目標，正出手遏止房地產行業和鋼鐵等能源密集型企業。

中國8月份粗鋼產量同比下降13.2%，而電力需求僅增長0.2%，這與幾個月前高達雙位數的增幅形成鮮明對比。

由於燃煤價格的上升，使得中國發電廠承受巨額損失，將導致限電的範圍持續擴大，《華爾街日報》稱，如果亞洲煤炭價格仍處於無法承受的高價位，預計更多的中國煤炭開採公司會加入供給，開始部分緩解短缺局面。

由於各國能源需求大增，澳洲統計局昨（2）日公佈數據顯示，8 月份國際貿易順差從前一個月的127億澳元（新台幣2578億元）躍升至151億澳元（新台幣3065億元），創下記錄以來的最高水平。

其中，澳洲出口液化天然氣、硬焦煤和動力煤成長4.1%，抵消了澳洲第一大出口收入來源鐵礦石價格的大幅下跌。船舶經紀公司Braemar ACM Shipbroking首席乾貨分析師Nick Ristic指出，中國港外的幾艘澳洲貨船於上月終於靠港。

IHS Markit大中華電力及可再生能源研究主管Lara Dong強調，這可能是中方政策開始鬆綁的跡象，但整體方針不太可能出現太大轉變，但亞太的政治局勢仍將影響國際碳價的走向。

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核稿編輯：翁世航