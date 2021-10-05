【2021諾貝爾物理獎】三學者獲獎，氣象學家證明人類碳排造成大氣溫度升高

今年的物理學獎由日本氣象學家真鍋淑郎、德國物理學家哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）以及義大利物理學家帕里西（Giorgio Parisi）拿下，他們幫助人們了解複雜的物理系統，並做出突破性的貢獻。

在昨日公佈生醫獎頒給發現人體細胞上對應溫度和觸覺接收器的美國學者朱里雅斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）以後，諾貝爾物理學獎得主於今（5）日瑞典時間11時45分在斯德哥爾摩宣布結果。

真鍋淑郎已耕耘50餘年，「地球氣候物理模型」能模擬真實地球氣候

真鍋淑郎和哈塞爾曼的發現，在地球的氣候、以及人類如何影響氣候上，為人們奠定了瞭解的基礎，他們兩人將均分諾貝爾物理學獎一半的獎金，總共為500萬瑞典克朗（約新台幣1665萬元）。

地球氣候是對人類至關重要的複雜系統，真鍋淑郎的研究展示出大氣中二氧化碳的增加，如何導致地球表面溫度的升高。已經退休很多年的他，在1960年代就已經開始開發地球氣候物理模型，至今花了50餘年的時間，他早期到現在的研究成果，能告訴人類將走向怎樣危險的未來。

地球氣候物理模型根據物理的方程式，把大氣裡氣體的流動、雲的運動、輻射、海洋的影響等複雜的系統，建立成虛擬地球的模型，模擬真實地球氣候的運作方式。

哈塞爾曼則是建立了一個連結天氣和氣候的模型，並藉此來回答為何氣候模型即便在多變的天氣底下也是可信的。他所發展的方法已經被用來證明，大氣的溫度升高是因為人們所排放的二氧化碳。

從無序的狀態抓出背後物理特性，帕里西做出革命性貢獻

帕里西則對無序材料和隨機過程理論做出了革命性的貢獻，並獲得另外一半500萬瑞典克朗的獎金。

雖然帕里西研究的課題困難且冷僻，但他從七零年代到現在為止就一路得獎，如今終於拿下諾貝爾物理學獎。他過去長時間研究複雜系統，在無序、浮動的狀況底下要如何抓出背後的物理特性，是相當困難的研究領域。

在1980年代，帕里西從無序的複雜物件中發現了一種潛藏的模式，他的發現對複雜系統理論產生了非常重要的貢獻，並讓理解許多不同的、看來隨機的物件和現象成為可能。

諾貝爾物理學獎委員會主席Thors Hans Hansson表示：「今年得到認可的研究，表明我們對氣候的了解，是建立在堅實的科學基礎之上，並基於對觀察的嚴格分析。為了讓我們更深入了解複雜物理系統的特性和演化，今年的獲獎者都做出了貢獻。」

延伸閱讀：

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範