床墊界的特斯拉：配備「自動駕駛」模式，能縮短睡眠讓你一生多出八年時間可運用

文：Hayden

現代人多少都有點睡眠問題，如果你就寢後無法快速入睡，半夜容易醒來，睡醒後常感覺睡不飽，可能就需要改善睡眠品質。科學家說影響睡眠品質最重要的關鍵是溫度，藉著智慧床墊的控溫技術，能加大你的深眠比例，縮短睡眠，一生中等於多出了八年的時間可以運用。

創新點：床墊配備「自動駕駛」功能，是床墊界的「特斯拉」

床墊界的特斯拉

好市多（Costco）的「無條件退貨」機制很有名，你去店裡買了食品，如果覺得口味不合，只要是還沒吃完，都可以要求退貨；還有一家專門在網路上賣床墊的Casper，它的「免費試用」政策也很有名，如果試用他們的床墊後覺得不合適，都可以在100天內免運費退還。而Casper顛覆產業的創新作法，也讓它在成立後短短五年內，就成為價值超過10億美元的「獨角獸」。

但Casper創新床墊產業的地位在公司上市之後起了變化。2020年初Casper股票上市的第一天，股價一開始雖然大漲，但隨後就一路下跌，市值跌到5.75億美元，大約只有上市前11億美元市值的一半，嚇得一票投資法人紛紛跳船，轉而投資另一家總部設於紐約的床墊公司Eight Sleep。

Eight Sleep獲得軟銀及Valor Equity Partners等創投機構投資後，身價漲到近五億美元。軟銀及Valor Equity Partners是特斯拉、SpaceX等許多明星級大型科技公司的幕後金主。

Eight Sleep雖然賣床墊，但它的創辦人兼執行長——馬泰奧·弗朗西切蒂（Matteo Franceschetti）並不希望被歸類為一家普通的床墊公司。比較貼切的講法，應該說Eight Sleep是「床墊界的特斯拉」。

配備「自駕」模式的智慧床墊

為什麼說Eight Sleep是床墊界的特斯拉呢？因為Eight Sleep為它的床墊配備了「自動駕駛」功能。

首先，Eight Sleep床墊不是只有睡眠功能而已，還帶有傳感器和溫度調節控制，是一款稱為「The Pod」的控溫智慧床墊。The Pod可以檢測你的體溫、心跳和呼吸，經由機器學習和其他基於人工智慧的演算，相對應地加熱或冷卻床墊，並透過改變床墊溫度和監測其他健康參數來改善你的睡眠品質。

而這一切，都是整合在帶有「自動駕駛」模式的SleepOS作業系統中。

SleepOS會建立睡眠者的個人資料，包括個人睡眠紀錄、過去的溫度偏好、臥室即時和歷史的溫度紀錄、當地即時和歷史的天氣紀錄，以及用戶的回饋心得紀錄等，讓The Pod確定最適合你的因素。接著智慧控溫自駕模式會考慮所有這些因素，自動調整The Pod的溫度，以幫助你獲得更好的睡眠。

而所有的數據顯示，都能經由下載Eight Sleep的App，在「智慧溫度自動駕駛儀」上一目瞭然。

Eight Sleep的創辦人馬泰奧是義大利人，他的父親是兩屆越野賽車的冠軍，因此馬泰奧從小便熱愛運動。他在10-12歲時是競速滑冰選手，後來受傷，便在青少年時期轉為網球運動員；到了16、17歲，他又從事小型賽車，是個非常熱愛運動的人。

對運動員而言，他們的運動時間長，睡覺時間短，高品質的睡眠是他們恢復疲勞的關鍵。人的一生中有三分之一在睡眠中度過，而馬泰奧需要的是睡得少，讓運動時間變多。他開始研究為什麼要睡八小時，可不可以縮短，因此他創立Eight Sleep（這名字跟睡八小時有關），研究如何提高睡眠品質，以縮短睡眠時間。

根據科學家的研究，影響睡眠品質最重要的關鍵是在溫度。透過體溫調節，你可以減少入睡所需時間20%，深度睡眠時間增加20%，起床次數減少40%，輾轉反側次數減少30%。

我們當然可以藉由冷暖氣機，蓋棉被等方式獲致舒適的溫度，以幫助我們入睡。但人在睡眠過程中，所感覺最舒服的溫度其實是一直在變動的。例如剛上床時，溫暖的感覺可以幫助入睡；等到了深度熟睡階段，身體的器官處於休息狀態，此時溫度便可以降低一些；而到了快起床的時候，又需要高一點的溫度來協助將我們喚醒。

而這樣細微的溫度變化偵測及調整，傳統的空調設備無法做到，只有靠智慧床墊才行。

智慧床墊的效果

我們生活在一個可穿戴技術的世界裡，可以追踪我們的每一個動作。智慧床墊也是一種穿戴裝置，可以測量你的體溫、心跳、呼吸，只是它不是用「穿」的，而是用「躺」的，因此歸類在睡眠產業。美國睡眠產業估計價值約300億美元，是兵家必爭之地。

除了Eight Sleep外，製造控溫床墊及毯子的新創品牌ChiliSleep及BedJet在市場上也占有一席之地。而較大的科技公司也不想在此領域缺席：Google最近更新了它的智慧音箱Nest Hub以追踪睡眠，Apple也收購了一家睡眠科技公司Beddit，以顯示它在健康相關領域的興趣。

有上萬名訂閱者的YouTuber凱蒂·摩爾（Katie Moore）在比較了市面上的眾多床墊品牌後，覺得還是Eight Sleep的睡眠系統最有效，也最好用。她與未婚夫賈斯伯（Jasper）從今年的2/28到3/30紀錄了32個沒有Eight Sleep的夜晚，兩人的平均睡眠週期各為：淺眠期（Light）：59%、66%；作夢期（REM）：18%、17%；深眠期：22%、16%。可以看出兩人的睡眠時間約60%以上處於淺眠階段，睡眠品質不是很好。

今年4/29到6/1，兩人使用Eight Sleep後，平均睡眠週期變成：淺眠期（Light）：48%、56%；作夢期（REM）：23%、20%；深眠期：29%、24%。兩人的淺眠階段降到50%左右，作夢及深眠的比例都增加了，睡眠品質明顯獲得改善。

用智慧床墊，等於多了八年可運用的時間

Eight Sleep宣稱當人們使用其產品時，除了體溫調節所獲得的睡眠改善數據外，入睡速度更可以提高到40%，因此睡眠能從八小時縮短到六小時。不僅如此，起床後還會感覺更精神煥發。所以如果你可以活100歲，三分之一待在床上的時間約是33年，但Eight Sleep可以將它縮短為25年，感覺上就好像多出了八年可以運用。

想想看，如果你多出了八年的時間，近3,000個日子可以運用，你可以做多少事情，累積多少與家人、朋友相處的美好記憶（當然他們在同一時間也要醒著才行）。無怪乎Eight Sleep一個智慧床罩就要價1,720美元，一個智慧床墊至少3,000美元，仍吸引許多愛用者使用，其中包含了100多位名人及運動明星。

2021年Eight Sleep的收入可望較2020年成長三倍，除美國市場外，他們也計劃在年底前在歐洲和英國銷售。由於影響睡眠品質的因素不只溫度一項，還包括其他的環境因素及工作壓力等心理因素。Eight Sleep將專注在影響睡眠的環境因素上面，繼續研發有關控制光線及噪音的技術，讓干擾睡眠的環境因素減到最少。

隨著人們越來越了解睡眠對整體健康的重要性，消費者越來越重視睡眠品質。以目前的技術，睡眠科技算是才剛起步，未來的機會無限。現代人或多或少都有一些睡眠問題，如果不是因為心理壓力造成，或許換一個智慧床墊，擁有一個舒適、無干擾的睡眠環境，是值得考慮的嘗試。

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航