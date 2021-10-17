《永不放棄的海倫凱勒》：雖然我沒有澈底征服無聲的世界，終究還是找到了屬於自己的聲音

文：海倫．凱勒（Helen Adams Keller）

6 征服無聲的世界

對失去聽力的人來說，開口講話不是件簡單的事，若又失去視力，更是難上加難。

然而，教聽障人士說話至關重要。如果不會使用語言，就稱不上萬物之靈；如果不會說話，就不算完整的人類。即便發音不優美，從脣齒間吐出的言語依舊蘊藏著快樂的泉源。這是一種與拼寫截然不同的情感體驗。

我快十歲的時候，蘇利文老師帶我去找莎拉．福勒小姐學發音。這是我這輩子第一堂發音課。福勒小姐是赫拉斯曼恩聾啞學校校長，也是美國口語教學領域的先驅。一開始，我只能發出一些毫無意義的噪音，甚至因為太過用力而變成刺耳的尖叫。福勒小姐把我的手放在她臉上，讓我感受她發音時的振動，然後清晰、緩慢地說「手臂」；與此同時，蘇利文老師則在我掌中拼寫「手臂」一詞。我努力模仿她的發音，反覆練習，終於成功發出讓福勒小姐滿意的聲音。

那天我學會好幾個單字，只是語調低沉空洞，還挾著喘息的雜音。上了十一堂課後，我已經能一個字一個字地說：「我——不——是——啞——巴——了。」福勒小姐試著教我輕柔說話，不要扯開喉嚨或是猛拉舌頭，但我還是忍不住使勁，用誇張的嘴型唸每一個字。現在我知道，當時上課應該要先從鍛鍊發聲器官開始，然後再學發音。

這種學習方法很接近一般的語言習得過程。健全的嬰兒呱呱墜地那一刻起，就或多或少被動接受、聽見各式各樣的聲音。過沒多久，他們開始尖叫哭喊、咿咿呀呀，用無數種方式鍛鍊嬌弱的構音器官，然後試著說出一個個字詞；最後，語言就像滴在花瓣上的露珠，落於脣齒之間，甚至無須進行有意識的思考就能自然而然、輕鬆發出悅耳的聲音。

失聰兒童的情況則完全不同。他們什麼都聽不見，任何聲響都無法竄進寂靜的耳道。就算曾擁有短暫的聽力（像我十九個月大前都聽得見），也會很快就忘卻自己聽過的一切。在那個靜謐的世界裡，聽過的聲音如秋天的飛燕一閃即逝，不曾在記憶中留下任何印跡。這些孩子沒有說話的欲望，因此不會使用發聲器官。開始上學後，他們帶著痛苦、慢慢學習用眼睛代耳朵。老師每發一個音，他們都得全神貫注觀察老師的嘴型，努力用自己的嘴脣和舌頭模仿。每走一步，都要付出極大的心力。

接受福勒小姐訓練四年後，我進入紐約的萊特．賀默森聾啞學校，在那裡上了兩年的口說與讀脣課程。直到我開始上懷特先生的課之前，蘇利文老師一直竭盡所能地幫助我，改善我的發音。不僅家人聽得懂我說的話，常見面的朋友在習慣後也能了解我的所言所語，讓我非常開心。但我知道自己還有很長的路要走，必須克服許多困難、反覆練習千百遍才能說得清晰易懂。

我把手放在蘇利文老師臉上，感受她雙脣的顫動；把手指伸入她口中，感受她舌頭的位置，一遍又一遍地模仿她的發音。有時學得很完美，但那些成果很快就消逝無蹤。即便如此，我想學會說話的決心從未動搖，蘇利文老師想幫我的意念也未曾退卻。我們就這樣練習了好多年。

如同其他事一樣，我在發音上的進步大多要歸功於蘇利文老師。她用敏銳的直覺面對問題，而非仰賴發音的技巧和知識。她盡心盡力、堅持不懈，努力改善我的說話方式，讓我盡可能保持動聽的音色，也一直想教我輕柔發音，只是我很難讓發聲器官產生足夠的共鳴，而繁重的課業也分散了我的注意力，壓縮練習說話的時間，真的很可惜。

因為那時我的發音器官尚未發展定型，我們可以做更多努力來提升我的言語技能，會比現在簡單得多。我要強調的是，失聰兒童應及早學習說話，成長過程中也要持續接受相關訓練、不斷練習發音。

剛開始上課時，我和懷特先生都抱著實驗的心態，想說來「試試看」。然而隨著課程一節節過去，他對我的言語問題也愈來愈感興趣，就這樣教了我三年。其中兩個夏天他幾乎都在倫瑟姆度過。懷特先生不肯收學費，只說若能成功幫助我，對他而言就是最豐厚的回報。他個性開朗，不僅充滿耐心和毅力，也很有同情心，我們大家都非常喜歡他。他那張慈愛洋溢、表情豐富的面容，還有那雙親切暖和、拼寫過無數說明的手，都珍藏在我的腦海裡。每當想起他在我屢戰屢敗時所給予的鼓勵，我的心就湧起一股暖流。

礙於篇幅，我只能簡單介紹一下懷特先生的教學方法。為了能像教其他學生那樣教我，他學會了手語字母。首先，他引導我注意身體的姿勢和呼吸，要我收緊下肋骨和橫膈膜，讓吐納更順暢。接著，他要我練習透過吸氣來打開共鳴腔，並控制呼吸以保持這個姿勢。他的概念是先讓我學會有意識地控制共鳴腔，再用喉嚨發音。於是我開始練習無音調發音。我主要問題在於聲帶收不緊，且聲門閉合不全。找到癥結後，我試著用不同的阻力發聲，以調整聲帶的張力。

掌控動力、振動與共鳴三大發聲要素後，我開始研究元音和輔音。懷特先生之前設計了一張練習表用於音樂學院教學。他根據這張表將元音和輔音以個別與組合的方式分類，要我照著練。

訓練一段時間後，我總算能正式練習說話了。懷特先生試著教我辨別重音和節奏，可是他發現，雖然我能辨識兩者變化，卻無法自己控制節奏。因此他必須培養我的節奏感。經過一而再，再而三的練習，我終於懂得運用兩個時長相等的音節，為我將來的進步扎下根基。懷特先生培養節奏感的方法是在我手上打拍子。先打兩拍、三拍，然後四拍，有時還用切分音，或快或慢，時簡時繁。做完這些準備練習，懷特先生又發現我手打的節奏與口中的詞語不協調，讓他大感意外。幸好，這個問題很快就解決，我也學會運用節奏和重音了。

最後是音高和音質的問題。一開始我根本無法隨意調整高低音，只能簡單嘗試。當時我已經很擅長辨別喉部的變化；我將一隻手輕輕放在懷特先生的喉頭，另一隻手放在自己的喉部來比較，當他從低音突然轉高，比方說升到八度音，我便立刻明白他的意思。用這個方法練習一段時間後，懷特先生驚訝地發現我基本上已經能確定音高的位置了。他要我唱「sol」的八度音，我憑著自己的音高感唱了出來；接著他要我往上一個音符，唱「la」的八度音。我發音的同時，懷特先生會用音叉敲擊桌面，我的音調隨著音叉而變化，還唱出三度音程和五度音程。

過了好長一段時間，懷特先生終於把我的聲音帶出來，下一步就是進階練習，為上臺演講做準備。然而事與願違，過去辛苦訓練而得的聲音變得難以控制，不是壓得太低，就是衝得太高，大家都很洩氣，內心倉皇不安。一滴雨，一陣風，一粒塵埃，抑或一陣情緒波動，都足以讓我亂了方寸，無法控制自己的嗓音。我的家人從早到晚都得聽我發出這些聲音，我到現在還是很訝異他們居然有這麼強的忍受力。

聽力正常者可以輕鬆說出不知怎的就學會的語言，無須經過意識思考就能預先形塑詞句、表達出來。我生來沒這福氣。同一句話，前一天晚上說和第二天早上說可能天差地遠；各種感覺每天都不斷變化，反覆無常，令人煩心。更讓我不知所措的是，我發現了許多先前沒注意到的細微振動。我一遍又一遍地練習，好不容易發出清晰穩定的音調，怎知轉瞬間就退回原點。有時我會不假思索、順口說出一段話，想重複時卻抓不到那種感覺，再也說不出來。

三年後，我才覺得自己可以試著在公開場合演說，於是我和蘇利文老師便到紐澤西州的蒙克萊演講，同時發表她的教學成果。我記得，那是一九一三年二月。

不曉得有沒有人像我一樣在首次登臺前這麼痛苦、這麼掙扎。恐懼啃噬著我的身體，我腦袋打結，心臟彷彿停止跳動。我不斷問自己，「怎麼辦？該怎麼冷靜下來？」

上場見觀眾的前一秒，我還在拼命祈禱，「神啊，請讓我在臺上流利地說話吧！」（此時此刻，我深深體會到沃夫將軍麾下士兵們的感受——他們趁著夜色攀上亞伯拉罕高地，等到天一亮，才發現眼前是一座座炮臺林立的高牆！）

哦，紐澤西州的蒙克萊，我的登臺初體驗！我到死都不會忘記那如刑場般的講臺。

我僵在那裡渾身顫抖，欲言無聲。話語全都湧到嘴邊，卻一個字也說不出來。最後我勉強發出第一聲，感覺就像震耳欲聾的炮響，但事後他們告訴我，那不過是喃喃細語罷了。

我努力回想懷特先生教我的一切，可是⋯⋯唉！沒有一條規則幫得上我。我只能集中所有意志力，拿出天生的頑強倔性堅持到底。演講過程中，我覺得自己進退維谷；有時聲音似乎狂飆直上，我知道那就是所謂的假音，於是急忙把音調壓低，說出來的詞語就像鬆動的磚塊砸落在我身旁。唉，要是當時流行雅典的和雅風尚，適時為演講者配上長笛伴奏，或是有管弦樂團蓋過我結結巴巴的演講，情況也不至於這麼慘。

最後，痛苦的煎熬終於結束。雖然大家都很同情我，對我親切友善，但我知道，我失敗了。所有鼓勵盲人的激昂言辭都碎得四分五裂，無力地躺在我腳邊。我在絕望中走下講臺，臉上爬滿淚水，不停啜泣。我用盡全身的力氣大喊：「啊，太難了！實在是太難了！我做不到！」可是過沒多久，我又重新拾起信念和希望，找回心中的愛，繼續練習說話。

我一直沒有澈底實現童年的願望，「像別人一樣說話」。如今我才明白這個心願不過是妄想，初學說話時的期盼不過是奢望。我相信，對一個嬰兒期就失聰的人來說，要讓話語從口中自然流淌非人力所能及。

我從十歲開始就堅持不懈、努力練習說話，希望有朝一日別人能輕鬆了解我的言語，聽得懂我在說什麼。我有好幾位優秀的導師指引，還有蘇利文老師一如往常的協助；雖然我沒有澈底征服無聲的世界，終究還是找到了屬於自己的聲音，不僅能用於工作，更帶給我許多快樂。

我知道我的聲音並不動聽，就像斷掉的翅膀無法自由飛翔；然而，我為折翼披上永不褪色的夢想，我為之付出的心血讓我全身上下每個細胞變得更堅強，更深刻了解人類奮鬥的艱辛與理想落空的感受。

相關書摘 ►海倫凱勒《假如給我三天光明》：如果每個人在成年初期都要失明和失聰幾天，或許是件好事

書籍介紹

本文摘錄自《永不放棄的海倫凱勒：我的後半生》，愛米粒出版

作者：海倫．凱勒（Helen Adams Keller）

譯者：郭庭瑄

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海倫．凱勒中年創作，華人世界首度全譯版

我的朋友，我周遭所有人，

每天都在為我構築新的世界。

要是沒有他們的關愛，

我就算鼓起所有勇氣也活不下去。——海倫．凱勒

「孤獨算什麼？艱苦算什麼？猛烈拍擊的巨浪和深不可測的海淵又算什麼？

重要的是內在。只要心能看見，只要抱著充滿光明與幸福的夢想，一切不足為懼。」——海倫・凱勒

克服了失明與失聰障礙的海倫・凱勒，成了十九世紀的傳奇。她完成了哈佛大學的學業、開始寫作，更開始到世界各國旅行、演講。從遠處看像是童話故事，但近看卻有許多不為人知的辛酸過程。《永不放棄的海倫凱勒：我的後半生》，在海倫・凱勒步入中年之時開始創作，終於在一九二九年出版。她以誠實坦率的筆調描述她面對日常生活的困境、她的好朋友馬克・吐溫及貝爾博士帶給她的影響、到世界各國巡迴演講、為了拍電影到好萊塢的生活、她的愛情、她的母親等等。

閱讀海倫・凱勒的人生故事和她的文字，在在讓我們體會到她所說的：「雖然這個世界充滿了苦難，但是也充滿了很多解決和克服的方法。」「世界上最好和最美的東西是看不到也摸不到的……要靠心靈去感受。」

本書特色

美國《時代週刊》評選「20世紀十大英雄偶像」之一，海倫．凱勒的中年創作，台灣首度出版。 海倫．凱勒以第一人稱的視角，寫出對後半生的回望：與朋友的情誼、與蘇利文老師和母親的親密關係、初嚐愛情滋味、巡迴演講、為了拍電影到好萊塢生活⋯⋯等等，讓讀者一窺海倫．凱勒不為人知、精采豐富的下半生。 藉由海倫．凱勒的第一手經驗，了解身心障礙人士可以突破自身障礙，迎向不一樣的人生境界，值得所有人借鏡參考。

Photo Credit: 愛米粒出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九