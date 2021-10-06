黑熊保育的十字路口：野放或圈養，南安小熊編號711獲救後該何去何從？

環境資訊中心 特約記者廖靜蕙

去年中秋節落難的東卯山台灣黑熊，依據東勢林區管理處過去標放紀錄為編號711，幾次因誤入陷阱，而需人類救援；過程中又牽涉到涉足人類聚落，雖最近一次中陷阱幸運獲救，但接下來何去何從，尚無定論，至今仍於特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養，等待進一步指示。

將野生動物收容，由專業人士照料飲食起居，其實在內涵上區分為「圈養」和「中途收容」，兩種做法截然不同。收容是暫時性由人類照護、靜待評估下一步該如何，而「圈養」則是永久性的收容。台灣第一隻經歷中途收容過程的就是南安小熊Buni，牠在台灣黑熊保育史上舉足輕重。

中途照養限制多，從零開始累積本土實務經驗

回顧2018年南安小熊Buni苦等不到母熊，急需照養場域。起初，林務局花蓮林區管理處將牠安置在三民苗圃二樓辦公室當作臨時照養場所，經過多次協商後，轉送到特有生物研究保育中心低海拔試驗站。

費盡心思協調，是因為低海拔試驗站以圈養黑熊為主，未曾出現過需短暫收容、等待評估的黑熊。花蓮林管處長黃群策說，一隻前途未卜的黑熊，若與圈養黑熊養得太近，會影響彼此的行為。試驗站主任陳元龍則說，通常中陷阱的成熊，例如2018年在花蓮救傷的母熊，在經過救傷養護後，便隨即野放，不會留置。舉例來說，就好像受傷住院，康復後隨即出院。

失怙小熊的中途照顧，在台灣保育界是嶄新的經驗，當時只能參照國外經驗。為了照顧Buni，試驗站特地隔離出獨立空間，遠離圈養黑熊，避開嗅覺、視覺等可及因素，儘可能降低彼此間的干擾，由此開啟一扇黑熊中途之門。

中途711的半戶外熊舍 | 東勢林區管理處提供

雖說行政機關不需負起照養工作，但花蓮林管處恰好有楊青樺、朱何宗兩位具有具備獸醫背景的人員，他們自願排班隨著Buni前往低海拔試驗站。技士林青樺說，協調過程遇到一些同行前輩，比較容易理解和表達獲得的資訊。團隊如履薄冰，一步步建構本土經驗。一個多月後，台灣黑熊保育協會接受委託，自籌經費經手照顧工作，黑熊中途之家的輪廓，更加清晰。

711前途不明考驗照養專業，保留野性同時適應人類安排

自從南安小熊Buni敲開中途之門，緊接著廣原小熊、自行野放的利稻小熊，到現在仍在中途收容的711，接續而來，黑熊中途業務顯得「蒸蒸日上」，林務局也由此啟動黑熊中途計畫，委託特生中心低海拔試驗站執行。

計畫助理劉立雯全程參與711兩次出入試驗站過程。去年中秋節，711經過救傷，很快就野放離開。今年1月再度回來，讓立雯十分震驚，內心感受百味雜陳。

照顧中途和圈養黑熊有何不同的考量呢？立雯說，對待中途的熊，會盡量減少跟牠接觸，避免牠習慣人，或是將人與食物產生連結；但對於圈養的黑熊，則須讓牠們能正向解讀照養員，和好事、帶來豐盛食物和優良的生活品質做連結；才會願意靠近照養員、聽從照養員的指令。和人類有所連結，「這在圈養上這是必要的，但對中途的熊，卻是禁忌。」

「由於再度中陷阱的711前途不明，照養過程須持開放的態度，既要保留牠的野性、讓牠怕人，又要牠能接受人類安排的飲食。」

因此，在人與熊有限而必要的接觸中，所有動作都小心翼翼，盡量不發出不必要的聲響。

711的房間獨立於圈養黑熊的區域之外，分隔成兩個區域，和其他黑熊的空間設計相同。每天中午，照養員先將牠關到房裡，立雯趁此空檔在外面那片較大的，而且有水池、植栽的空間，安排711的飲食。夏末時節，711的餐盤裡，有牠喜歡的山芋葉，以及兼顧營養的紅蘿蔔、地瓜、蒸熟的蛋以及水果，雖然牠牙齒不好，還是願意啃食硬的食物。

用餐的準備就緒，另一位照養員啟動房間的門，不久，711踏著穩重的步伐出來，一路嗅聞氣味，找到食物便吃起來了。

到現在，711收容已超過半年，身體狀態好多了，劉立雯觀察牠雖對人還是警戒，但已經逐漸放鬆、適應環境，心理狀態也穩定下來。

今年1月24日711第二度來到試驗站，特生中心急救站研究員詹芳澤醫師帶領一群獸醫師前來支援。這次傷勢比第一次嚴重，又遇到農曆年，所以就把711帶到特生中心急救站處理，短短一個半月中，麻醉手術了11次，就為了不讓牠的手被截肢，最後果真留住牠的手掌。

剛回到試驗站時，711很挑食，雖然是野生熊，卻特愛各式飼料，牠三番兩次入侵工寮，其中一個目的就是偷食狗飼料。剛送到試驗站時，牠身體傷口尚在復原中，也許是疼痛影響胃口，食慾不振，為此一段時間給熊飼料吃；一旦逐漸身體康復，就不再給加工食品。

劉立雯準備711的飲食 | 廖靜蕙攝

原本立雯以為野生的熊，什麼水果都吃，但牠只吃蘋果，鳳梨、芭樂、番茄都不愛。於是照養團隊特別為牠設計飲食，將營養均衡的食物打碎，拌入蘋果和水煮蛋中，看牠吃得津津有味、逐漸接受，再慢慢將這些食物從小塊狀、恢復成原來的樣子。

陳元龍解釋，圈養和中途的黑熊，飲食的考量有些不同。盡量採集野外的果實給中途黑熊的食物，例如前陣子山櫻結實，和懸鉤子、台灣野草莓等，野外能找到的食物就盡量找來。

1月入住養傷，直到5月份711胃口恢復正常，從吃1公斤多的食物，到完食4公斤多的食物，排便也正常，才確認穩定適應中。目前711每餐分量約2000～2200公克，遠少於圈養黑熊的份量，目的也讓牠維持野外生活的飲食習慣與胃口。

圈養黑熊和中途黑熊的飲食有些差異，圖為提供給圈養黑熊的飲食 | 廖靜蕙攝

回歸野外族群優先，圈養是最後選擇

全台救援通報的野生動物一年約兩、三萬隻，徘徊在生死關頭，什麼時候該讓牠安樂死、存活下來的個體野放或圈養，每一個決定對工作人員都無比沉重。

「我們尚未計算出一隻動物從進入接受醫治到復原需要多少成本，但我們做的事，不僅只考慮延續這隻個體的生命。」詹芳澤表示，救傷過程傳遞一個重要的概念：大自然深富潛力，若人們減少傷害大自然的行為，潛力就會無窮發揮。雖然有些野生動物野放後也許成為其他動物的食物，但若因此讓上層物種延續生命，無疑也為食物鏈捕破網。

詹芳澤說，雖然IUCN野放標準重視個體是否年紀大、能不能繁殖。不過，急救站的理念是評估能生活在野外就野放；若必須收容，就盡量讓牠活得好。

「圈養是情非得已，在緊迫的生活條件下，衍生許多樣態，對動物大多都不好。」他說，動物或人都一樣，若長期處於焦慮狀態，免疫力就會降低，很多問題就出現。特生中心也將每一隻圈養黑熊故事，發展成解說教育教材，透過認識黑熊受傷的故事，看見自己的責任。

台灣目前有20餘隻圈養黑熊，分散於台北動物園、壽山動物園、六福村野生動物園、屏科大野生動物收容中心以及特生中心低海拔試驗站，前三者黑熊還兼展演的任務，後兩者純粹是收容照養，5個單位2012年成立黑熊圈養照顧專業交流的平台，關注台灣黑熊種原的保育。目前低海拔試驗站收容的4頭亞洲黑熊，經確認都是台灣亞種，也就是台灣野外原生的台灣黑熊。

陳元龍說，現況已不容許到野外捕捉黑熊提供實驗、展演，也不可能從國外進口亞洲黑熊，因此只能從圈養的族群找出解決之道；將原生黑熊集中圈養，是期待能繁殖出個體，野放補充野外遺傳基因。目前確定是台灣亞種的原生黑熊皆集中於低海拔試驗站，可惜的是，十年來沒有生產小熊。

無法在野外獨立生存才圈養，動物福利不能少

每隻動物都能適應圈養生活嗎？詹芳澤表示，動物會發展不同的適應能力，照養的重點是關注牠的生活品質好不好。若走入籠舍圈養，就須想辦法改善牠圈養的生活品質。除了籠舍空間夠大，其次就是多樣化生活環境，例如食物取得不要很快就一掃而空，而是讓牠能花點時間尋找。

回顧數十年來的圈養發展，從過去照豬養，到近年來重視動物福利，強調環境豐富化，讓日復一日圈養的生活起了變化；幾年前，特生中心引入「動物醫療照護行為訓練」，降低台灣黑熊與人接觸時的緊張情緒。「若能不緊迫，在圈養環境也會增加免疫力、減少疾病。」

照養員日復一日費盡心思「討好」圈養的黑熊，例如食物躲貓貓、製作玩具和道具，讓黑熊動腦筋想著如何操作。詹芳澤說，動物訓練超花時間，一個動作就要訓練一兩個禮拜，要哄著黑熊維持興趣，訓練員若非真心認同動物福利和生命價值，願意了解每隻熊，恐怕很難持續下去。他眼看著年輕一輩的照養員，帶著新觀念、不斷更新資訊，為圈養黑熊生活增添色彩，十分感動。

711於去年中秋節首次「落網」，當時重達83.7公斤，需五人合力才能抬至醫療台上檢查治療 | 東勢林區管理處提供

無論中途收容、野放或圈養，都有一群專業人員努力地照亮台灣黑熊的前景。

野放？圈養？ 711熊生的十字路口

眼見711中途已8個月，711的下一步卻仍屬未知數。IUCN亞洲黑熊專家群組共同主席黃美秀一個多月前前往試驗站探視711，無論傷口復原狀況、行動能力、飲食狀況都顯示良好，對人相當敏感及警戒；據此建議循正常管道、及早召開專家會議研商。

他認為，無論野放或圈養，都該向社會大眾公開資訊、交代清楚，除了重視民眾權益也須兼顧瀕危物種保育，以謀取大眾和711個體最大福祉為目標。「這是一個十分具挑戰性的決策。也是展現人熊衝突專業管理的契機。對全國民眾都是寶貴的一堂課。」

前林試所研究員趙榮台也提醒，如果不儘快送回野外，牠們對人類的供應日漸依賴，其實也就是圈養了。

而記者就「推估711下一步有哪些選項、已經中途超過半年野放機會如何」，徵詢農委會林務局，先是得到「目前對於這個議題還沒辦法回應」，其後提供最新回應：「目前正由特生中心觀察並記錄， 將根據行為評估結果召開專家會議討論711後續處置」。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航