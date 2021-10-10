布勒哲爾遺世鉅作《尼德蘭箴言》：當所有人都謳歌上帝，只有他在臨摹撒旦

根據年鑑史學派的布勞岱爾（Fernand Braudel）在《15~18世紀的物質文明、經濟與資本主義》一書的描述，安特衛普（Antwerp）是中世紀西歐的貿易重鎮，到現在還是比利時最重要的港口。

大量的商業承兌匯票如雪片般落下，質量上乘的貨品堆積如山，繁忙的商船卸貨如風，買家聚在一起討價還價，銀行門前擠滿了絡繹不絕的商販，港外舳艫連綿，啟程前往熱那亞、漢堡和威尼斯的班次非常密集，四處都是金幣銀幣的清脆聲響。

在這座紙醉金迷的城市裡，住著一個才華橫溢卻性格怪誕的天才。

《通天塔》（1563年）

老布勒哲爾（Pieter Bruegel de Oude）是一個傳說式的人物。他生猛無比，像是在弦樂四重奏的現場拿起一個法國號搗亂。布勒哲爾的獨特，就像巴洛克遇到野獸派。他畫鄉村的豪飲，酒席的醉漢，一如在安靜的教堂內敲鑼打鼓的放煙火，大膽而囂張。布勒哲爾創作《尼德蘭箴言》，他用漫畫的動感來臨摹那種《金瓶梅》的慾望橫流。

布勒哲爾面臨的是一個新的時代。在物質文明的刺激下，人類的醜態百出。布勒哲爾敏感的捕捉到了這種墮落。這種墮落經過他的調味，便成為了遺世鉅作《尼德蘭箴言》。

Public Domain 《尼德蘭箴言》（1559年）

布勒哲爾沒有單純的選擇拿起上帝權杖朝這些人頭上敲下去。他只是紀錄，幽默而創意的記錄著。很克制，也很聰明。

這種若有似無的道德譴責，與社會學家馬克思・韋伯（Max Weber）的《新教倫理與資本主義精神》非常合拍。在這本書當中，韋伯闡釋了新教的倫理觀念，以及這種觀念如何在潛移默化之下助推了資本主義的萌芽。

天主教徒是傾向宿命論的：今生的勞苦，不過是上帝的天罰。唯一的解脫是認命，是保持一顆貧窮但虔誠的心，期待來世的救贖。但對於新教來說，工作不是懲罰，並不是耶和華對亞當和夏娃的狂怒，而是一種榮耀上帝的方式。

韋伯在書中解釋到：「佔有財富將導致懈怠，享受財富會造成遊手好閒和放任情慾，它將使人放棄對正直生活的追求。事實上，佔有財富之所以招來異議，完全就是因為它能帶來懈怠的危險。因為，聖徒的永恆安息是在彼岸世界，而在塵世生活中，人為了確保自己的恩寵狀態，就必得『完成主所指派於他的工作，直至白晝隱退』。 按照上帝意志的明確昭示，唯有勞作而非悠閒享樂方可增加上帝的榮耀。」

結果這讓新教盛行的尼德蘭人（如今的荷蘭與比利時）充滿了工作的動力。累積的資本也不會被隨意的揮霍，而是投入到再生產的過程當中，促進生產率的提升，進而提高利潤率。

因此，浸淫在不同宗教倫理之下的布勒哲爾，他與文藝復興時期義大利的畫家是很不一樣的。

布勒哲爾為什麼要這樣畫？

人文學者蒙田（Michel de Montaigne）曾根據他關於人與世界新關係的哲學理解，對自己提出要求：

「要擁有足夠充分和廣闊的想像力，像擁抱都市一樣地去擁抱宇宙。」（I’imagination assez pleine et assezétendue pour embrasser I’univers comme sa ville）

老布勒哲爾正是受到了這種詩性語言的啟發，開始有意識的去反思義大利文藝復興以來對「形而上」的癡迷。

當博蒂奇尼（Botticini, 1446—1498）、卡羅托（Caroto, 1480—1555）和基蘭達奧（Ghirlandaio, 1449—1494）幾個人在開開心心的畫《三個大天使》；巴羅喬（Baroccio，1526—1612）與蒂耶波洛（Tiepolo，1696—1770）在描繪《最後的晚餐》的時候，布勒哲爾在畫他的陰曹地府，叛逆的不得了。

布勒哲爾擁抱真實，一種超驗的真實，一種拉丁美洲式的魔幻真實。

布勒哲爾其實是杜甫，他用手中的彩筆去描繪鄉村的骯髒頹廢、地獄的烈火噴湧、巴別塔的搖搖欲墜，這是他瑰麗奇險的探索。他的想像力就像宇宙一片黑暗裡叮咚落下的繽紛彈珠，他從柏拉圖《蒂邁歐》和阿奎納《神學大全》的搖頭晃腦裡掙脫出來，也從亞里士多德《尼各馬可倫理學》的精神指導中嬉笑逃跑，他拒絕一切的春風十里，拒絕一切的陽光明媚，他認真的反思人類和自然的關係，在一片優美洪亮的歌頌當中，布勒哲爾則是那刺耳的咳嗽。

他的畫面華麗而狂暴，但這種詭異卻包含著他對自然的謙卑。

Public Domain 《通天塔》（1563年）

威爾・杜蘭特（William James Durant）是理解布勒哲爾的。在《文明的故事》中，布蘭特說：「反抗死亡，他（布勒哲爾）只看到一種安慰——那是他以美、恐怖、生長、衰微和再生的各種形式來接受的自然的一個完整的部分。」

布勒哲爾很早就看到物慾橫流的背後是百年蕭瑟的劫毀。一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電。

布勒哲爾有點三島由紀夫的氣質，他的畫面通篇暴烈，是色彩鮮豔的《山海經》。他的《瘋狂的梅格》（Dull Gret）與《死亡的勝利》（The Triumph of Death），松落落秋螢之火，魑魅爭光；逐逐野馬之塵，罔兩見笑。滿滿的蒲松齡，躍然畫布。

德沃夏克（Max Dvořák）在他《作為精神史的藝術史》一書中如是評價布勒哲爾：

「（布勒哲爾）並不太在意人類應該是什麼樣子。他關心的是人實際存在的一切過錯、激情和邪惡是何以形成的。 他十分生動地描繪出人類的弱點，不失幽默感，讓觀畫者從中汲取道德教益。」

布勒哲爾對繪畫的理解是超前而成熟的。德沃夏克繼續說：「在（布勒哲爾）這裡，大自然因衰落而憂鬱，因再生而歡欣；冬天大氣灰白，寧靜而安詳；秋天果實累累，多汁而甘甜；夏天陽光普照，燦爛而輝煌；夜晚的群山、河谷、草甸和鄉間阡陌，詩意盎然。 還有寧靜的村莊，農人的勞作、哀傷與快樂——事實上，所有一切都合而為一，是大自然的展示，是生命之流無盡地流淌。」

春風無戒律，蝶繞古佛頭。

我們都只是蟲子

布勒哲爾偉大的地方在於，他在一眾畫家歌頌人性的美好時，用最滑稽的筆法諷刺這種樂觀。又調皮，又暴力。

在拉斐爾和達文西那裡，嫣紅剔透的臉頰、溫潤如玉的肌膚、綠草如茵的遠景，充滿了神聖與和諧。而布勒哲爾則像一個喝的酩酊大醉的尼采。看他畫畫，像是做了一個鮮血淋漓的夢，又像是在一個虛無而邪惡的洞穴裡穿梭，到處都是奇異的尖叫。布勒哲爾的畫面裡很少有主角，主角是缺位的。

在傳統的中世紀繪畫中，基督教是永恆的母題；到了義大利的文藝復興手上，人的覺醒被突顯了。無論是肉體上的，或是精神上的，人物肖像成為重點，畫面最後總是收束到幾個主要人物的身上，貪婪的攫取著觀眾的目光。而布勒哲爾則是笑哼一聲，很別出心裁的去玩散點透視。

一大群人，像是散沙。

在《農民的婚禮》與《收割者》當中，農民不過是自然裡的景物。布勒哲爾那「我們都只是蟲子」的模樣，現代的像卡夫卡。

Public Domain 《收割者》（1565年）

他晚年的最後一張作品《絞刑架上的喜鵲》（Die Elster auf dem Galgen）裡，有著清新的綠茵，秋黃的土壤，爽朗的天色，但在這麼一個《蘭亭集序》的日子裡，布勒哲爾可能覺得既然是個良辰吉日，農民曆上面肯定寫著：「宜吊死」。

1567年，奉哈布斯堡王朝的腓力二世之命，托萊多公爵（Fernando Álvarez de Toledo）在尼德蘭地區進行了慘絕人寰的鎮壓。萬里無人收白骨，家家城下招魂葬。對於新教的叛亂者，絞刑架表現的非常忙碌。

但信仰新教還是舊教，有意義嗎？

布勒哲爾的幽默，在晚年達到一個匪夷所思的高峰。他用一組極其巨大的反差來提醒人類：我們的打鬧，不過就是玉蘭之於春光，丹桂之於秋色。所謂山圍故國周遭在，等到人類滅絕之後，那片蓊以成對的森林和清冽爽朗的天空依然會存在，但撕裂如花瓣的只會是人類的遺骸。

說白了，我們不過只是一群在地球上橫衝直撞大呼小叫的蟲子罷了。人類的勝利，不過都是精神病患寫的詩。在弗萊芒語（Flemish）當中，喜鵲代表著嚼舌根的喋喋不休。面對這種黨同伐異的愚蠢吵雜，人類你追我砍，隔岸吼叫，但是到最後，大家得到的不過都是一柩棺材而已。

人們在絞刑架旁邊跳舞，赴死就像是去赴一場盛筵。

Public Domain 《絞刑架上的喜鵲》（1568年）

科薩（Francesco del Cossa）曾經有一幅《天使報喜》，法國藝術史學者阿拉斯（Daniel Arasse）在他的《我們什麼也沒看見》一書當中洋洋萬言，旁徵博引，指出右下角的那隻蝸牛沒有眼睛，論證科薩的寓意為「我們什麼都沒看見」。

面對藝術史，我們也許都是蝸牛。布勒哲爾畫了很多畫，他也不強迫我們，但他就是一臉似笑非笑的表情，彷彿在說：「你看」。

你自己去看

看著布勒哲爾的畫，我常常會想到1985年克利莫夫（Elem Klimov）指導的電影《見證》（Иди и смотри）。中國翻譯成《自己去看》，也算是恰如其分。

如果布勒哲爾活到今天，他大概會去畫台北捷運上那一個個低頭看著手機的行屍走肉，然後取名叫做《網路的勝利》。他會去畫辦公室的忙碌，畫下班時間的擁堵，畫加班時扒宵夜的狼吞虎嚥。他畫的是現代性，16世紀的現代性。

有趣的是，不知道他會怎麼看待手機？手機如果出現在《瘋狂的梅格》裡，又會變成哪隻怪物呢？

每次想到貢布里希（Sir Ernst Hans Josef Gombrich）的名言：「沒有藝術，只有藝術家」，便覺得異常誠懇。

Public Domain 《瘋狂的梅格》（1562年）

布勒哲爾是個克制的瘋子，瘋得恰如其分，妥妥帖帖。也正是他的瘋癲，反襯出了「正常」的無聊與沉悶。當所有人都在謳歌上帝的時候，只有他在臨摹撒旦。他對藝術的思考時至今日依然犀利。布勒哲爾死去了嗎？這個答案或許是否定的。在當代的藝術圈裡，佛朗西斯・培根（Francis Bacon）與H・R・吉格爾（Hans Rudolf Giger）依然躲在一張張絢爛詭異的作品後面，偷偷的凝視著他。

他們凝視著深淵，沒看到尼采，卻看到粉紅色的大象在噴水，真空管的彩虹在融化，五顏六色的吉他在砸冰箱門，布勒哲爾像是吸了大麻，搖搖晃晃的和他們打招呼。

布勒哲爾其實就是現代性的海洋裡，我們缺乏的那莞爾一笑。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航