「躁鬱症」和「憂鬱症」有什麼不一樣？如何陪伴躁鬱症患者？

文：黃華妮（臨床心理師）／編輯杰雲

你有聽過躁鬱症嗎？大家比較耳熟能詳的都是憂鬱症，常常誤以為躁鬱症就是憂鬱症的相反，實際上並不是唷！每每談到精神疾病，大家都會以為是「想太多」、「杞人憂天」，尤其之前吳宗憲還說：「憂鬱症都是因為不知足」，一番話引起軒然大波。

但這樣的發言卻仍獲得不少粉絲認同，更凸顯大眾對於心理疾病的漠視。

你呢？你有足夠認識躁鬱症嗎？如果你身邊朋友有躁鬱症的話，你可以怎麼幫他？

先來了解「躁鬱症」和「憂鬱症」有什麼不一樣？

躁鬱症常被當成是憂鬱症的相反，認為憂鬱是憂愁無力不想做事，那躁鬱就是精力旺盛！實際上這是錯誤的認知，躁鬱症其實包含了躁鬱及憂鬱，有明顯的「躁期」（包含躁症與輕躁症），並可能伴隨「鬱期」（但鬱期不一定會出現於躁鬱症中，而且容易與憂鬱症混淆）。

簡單來說，憂鬱症患者只會表現出憂鬱症狀，與躁鬱症最大不同就是：躁鬱症一定要有輕躁或躁症發作，例如，躁鬱症中的「躁症」發作時，患者會感到特別有活力或創造力、自信滿滿、話多等。

罹患「躁鬱症」的原因？

很多心理疾病在深入探究原因後，往往會發現除了個人脆弱性特質以外，亦可能由遭受重大創傷或看似一件不是太嚴重的小事所引發，也許是一個童年陰影或是因父母長期施加的不滿、期待，而導致的壓力等。此外，研究顯示「遺傳因子」佔了重要的角色，若直系親屬內有躁鬱症的家族史，本身罹患機率也較高。總之，躁鬱症成因大致為先天腦功能異常與遺傳（個人脆弱性特質）及受到可能的外部壓力所引起。

如果你不知道自己是否有躁鬱症，可以透過一些簡單的指標來觀察。一般來說如果只是短暫時間的情緒低落或無法專心，可以不用擔心，但如果持續好一陣子（超過兩周到一個月以上），並且影響了正常社交生活，那就有必要尋求醫師治療了。

如何陪伴躁鬱症患者？「不要想那麼多就好了」絕對不能講！

面對心理疾病，很多親友的「好心」往往是一種毒藥。當我們不了解這些疾病的時候，總會苦勸對方不要不知足、想太多、太激動，覺得當他冷靜一點就好了。然而，這些對患者來說都是二度傷害，就像對一個溺水的人說：「你就游上來就好了！」不但體現了我們「根本無法同理他」，也會把患者推更遠，失去就醫的機會與意願。

以下提供三種正確面對躁鬱症患者的方式給大家參考：

鼓勵患者積極接受治療、聽從醫師治療建議並提醒按時服藥。 用開放態度與患者建立良好溝通管道，努力了解他們需要什麼幫助，也真誠地表達出自己的感受。 注意患者發作時的症狀與表現，將危險器具收好，同時避免過度刺激患者。

躁鬱症治療注意事項

躁鬱症治療得尋求正規的管道，除了藥物治療與心理治療這些醫療體系的支持外，最重要的當屬社會、親友的陪伴與協助，幫患者維持作息、飲食規律、建立充足的運動習慣與睡眠、遠離毒菸酒等有害物質也有助於患者心理疾病的復原。

建議患者與家屬都可以正視這項疾病，多與主治醫師或心理師討論，一起陪病患走過低潮。

本文經健康010授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航