戴琪宣布拜登政府對中貿易政策，不僅了無新意還顯得「相當貼心」

戴琪宣布對中貿易政策：維持對中關稅、準備與劉鶴對話

美國時間10月4日（週一），美國貿易代表戴琪（Katherin Tai）於華府智庫戰略和國際研究中心（Center of Strategic and International Studies, CSIS），針對拜登（Joe Biden）政府對中貿易政策發表演說。而此次的「新」對中貿易政策，也是在戴琪自3月上任檢討後所制定。

演講中，戴琪表示，她將與中方對口就第一階段貿易協議的落實進行討論，且在維持現有的關稅下，逐步展開特定商品的關稅豁免流程，確保現行架構符合美國經濟利益。而戴琪在近日就會與中國國務院副總理、《美中貿易第一階段協議》（U.S.-China Trade Phase One）中方談判代表劉鶴，針對此協議的落實進行討論。

此外，她指出，在確保北京履行貿易協議的同時，美國會持續對中國以國家為中心、非市場貿易行徑表達關切。美方會動用所有現行工具並依據需求發展新工具，以保衛美國經濟利益不受有害政策與行徑影響。而在是否啟動新的「301調查」的問題上，她表示，這將視情況而，美國有各種「工具」。

她在演講中還表示，檢視美中多年來的貿易關係，美國在中國加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）之後的15年，與北京進行雙軌交涉。一軌是每年召開美中高階官員對話，盼促使中國遵守並內化世貿組織規範與常規，做出市場導向改變，二軌則是針對WTO爭議處理案件。

但她表示，要中國做出承諾越來越不易，且落實上缺乏一致性，也不可能強制執行。認清雙軌努力並未帶來有意義改變，美國前任川普（Donald Trump）政府才會決定以單方面施壓方式，試圖改變北京作為，才有之後的第一階段貿易協議。

她指出，第一階段貿易協議包含有限量的承諾，涵蓋中國在智慧財產權、技術轉讓、購買美國產品、改善農業與金融服務業市場准入等方面的義務。她說，此協議確實穩定住市場，特別是美國在農業出口上的表現。但是，我們的分析顯示，協議部分領域承諾雖已達成，特定商業利益也受惠，但其他領域卻出現不足情況，且協議並未有意義因應美國對中國貿易行徑的擔憂。

至於與中方進行對話後，美國後續會採取何種作為，戴琪表示，這將取決於對話進行得如何。如同她致詞中所說，美方會檢視中國協議落實表現，與中國進行全面對話，同時對北京更廣泛的產業政策表達關切。

「了無新意」且「不夠確切」的對中貿易政策

《霧谷晶策》分析，綜觀戴琪此次演講公布的對中貿易政策，不得不說，就目前看來，確實是了無新意。大多內容延續了川普政府時期的對中貿易政策。若要指出一項最不同的地方，那應該就是在團結盟友的部分。

相較崇尚「單邊主義」的川普政府，熱衷「多邊主義」的拜登政府則希望團結「民主盟友」，共同在貿易上共同對抗中國在市場上不符合「遊戲規則」的行為。

然而，「說是一回事，做又是另一回事。」戴琪在演講中並未明確指出，要如何聯合盟友去共同逼迫中國在市場上「公平競爭」。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）編輯群（Editorial Board）於4日所刊登的文章，更是批評拜登政府的對中貿易政策只不過是川普政府的精簡版，對中貿易政策沒有戰略構想。

文中指出，戴琪在演講中表示中國並未落實《美中貿易第一階段協議》的行為，但卻未詳細指出中國未在哪個領域上落實。此外，她表示，美國將美方會動用所有現行工具並依據需求發展新工具，以保衛美國經濟利益不受有害政策與行徑影響。但是，除了「301調查」和對中施加更多關稅外，她也並未詳細指出美國有什麼工具。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

不僅如此，戴琪表示要透國雙邊、區域、多邊與強化與盟友間的交往。然而，除了在這個夏天解決美歐之間在波音和空巴的補助爭議外，她講不出其他聯合盟友的詳細作法。再者，在是否要重返川普時期退出的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）上，她也並未給出個答案。

此外，在詢問到她認為中國是否能改變其不當的貿易習慣時，她表示：「就像生活中的每件事，如果還沒有到達你想去的地方，你必須看這件事是怎麼發生的，才能弄清楚如何糾正路線。」《華爾街日報》文章直批：「拜登政府對中的做法非常貼心。」

以上問題顯現出拜登政府除了對中口頭強硬外，並沒有實際的對中貿易戰略，白宮除了對中沒有貿易戰略外，對其他國家也沒有，甚至連美、英間的貿易協議都無法達成，「令人相當失望」。

此外，《南華早報》（South China Morning Post ）於5日的報導引用數位學者的看法，他們指出，拜登政府在經歷9個多月的政策檢討後，新公布的對中貿易政策仍缺乏細節、不夠具體。

美國後續作為值得關注

不過，雖說此次戴琪公布的對中貿易政策缺乏細節且不夠具體，但這或許也給華府在與北京在談判過程中保留不少彈性空間。此外，現在美中貿易談判進展仍然相當緩慢，但未來隨著談判的進行，華府勢必會逐漸提出更詳細的應對作法。

《霧谷晶策》認為，華府目前希望延續川普政府時期以「胡蘿蔔加大棒」（Carrot and Stick）與北京談判的貿易政策並沒有錯。只是，拜登政府應要思考，北京過去幾年在華府此政策下，仍未落實《美中貿易第一階段協議》的事實。

因此，若未來要是此政策要是仍未奏效或效率不足，那拜登政府是否拿得出「替代方案」應對此問題呢？當然，拜登政府延續川普政府對中貿易政策的作法，能維持在美國重大政策的「連貫性」，但是拜登政府也應該時刻評估此政策在推動美中貿易談判上的效率，並且未雨綢繆的準備「Plan B」。

此外，《華爾街日報》針對拜登政府對中貿易政策的多項質疑也是「一針見血」。因此，拜登政府在未來，勢必要以具體行動打破這些質疑，否則，只是「空口說白話」，是沒辦法說服美國自己和其盟友的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航