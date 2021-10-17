2021/10/17,
健康

女性長了子宮肌瘤但是想懷孕，是否需要動刀切除？

女性長了子宮肌瘤但是想懷孕，是否需要動刀切除？
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我們想讓你知道的是

有肌瘤想懷孕不一定要切除肌瘤喔，造成不孕再回頭處理即可。

文：蘇軒醫師（美迪婦產科診所院長、台北中山醫院主治醫師）

子宮肌瘤是很常見的婦科問題。一般如果沒有症狀的，定期超音波觀察即可。即使是大於六公分以上也沒有一定要處理。但如果是打算要懷孕的婦女就要考量很多情況了。

一般來說，有長肌瘤想懷孕，還是可以觀察，並且嘗試懷孕看看，一般還是能順利懷孕的。有幾個情況肌瘤必須處理它：

1. 肌瘤長在子宮腔

長在子宮腔的肌瘤會有類似避孕器的效果，它會干擾胚胎著床，意思是說如果房間裡面有肌瘤就需要切除，不然會影響懷孕的機會。如果肌瘤長在牆壁裏，房間沒有長，可以考慮不切。先嘗試懷孕。

2. 有肌瘤而且醫生說不孕或反覆流產

這種已經影響懷孕的肌瘤，不管它長在哪裡都建議切除。研究顯示，切除這些肌瘤以後懷孕率會上升。但切除手術的方法與切除的程度也是需要有經驗的醫生做建議與執行。

舉幾個情況：

  • 只有很明確的一兩顆肌瘤

這就直接切掉即可，手術風險低，子宮壁的傷害也很小。手術對懷孕加分。唯一要注意的是大部分這樣的手術以後，不建議自然生產，需要改成剖腹產，以免生產期間子宮收縮造成子宮破裂！

  • 多發性的肌瘤

這需要跟手術醫生與不孕症醫生甚至產科醫生好好溝通協調了。太多顆的問題會在子宮壁有可能會破壞太厲害，切太多傷口可能會造成懷孕期間子宮破裂。一般建議切的適可而止就好，殺紅了眼反而會適得其反。甚至切肌瘤的時候從子宮外側切穿進入子宮腔，很有可能造成子宮腔沾黏，甚至永久塌陷。未來無法懷孕。

  • 肌瘤症

意思是整個子宮壁、子宮腔都是密密麻麻的肌瘤。這種切不勝切，無法切乾淨的，退而求其次的作法是用子宮鏡把子宮腔的肌瘤切除，放棄處理子宮壁的肌瘤。這樣處理懷孕率是最高的。但缺點是常常需要分次切除子宮腔內的肌瘤，以免大範圍破壞內膜，影響著床，顧此失彼。

再來是講怎麼開刀？

傳統用剖腹的方法切肌瘤，缺點是沾黏的機會高，恢復慢。有時候沾黏到輸卵管反而造成不孕。優點是大部分的醫生可以直接用手縫，子宮壁縫合比較好。

腹腔鏡或達文西切除肌瘤。這種方法優點是恢復快、沾黏機會比較低。缺點是技術門檻高，醫生要熟悉這樣的手術操作，才能把子宮壁縫好，避免懷孕時子宮破裂。

還有一種方法是微波治療，這種方法主要用在肌瘤不大的時候（一般建議小於5公分）。它是在做腹腔鏡的時候直接插一根針進入肌瘤的中心然後針尖加熱把肌瘤燒死。

這作法有幾個好處：

  1. 它同時會用超音波與腹腔鏡導引，所以定位比海扶刀清楚，更能知道燒灼是否完整、是否剛剛好。
  2. 因為有腹腔鏡導引，加熱燒灼的時候可以避免燒到膀胱、腸子、輸尿管等等。還能一邊用生理食鹽水沖洗降溫子宮壁，減少子宮壁跟著被燒壞的風險。
  3. 因為微波沒有畫開子宮，反而是用針插入子宮肌瘤裡面加熱燒灼肌瘤，因此子宮壁破壞最少，手術完可以考慮自然生產。不需要剖腹。

但也有缺點：

  1. 需要手術、住院、麻醉。海扶不用畫開體表、不用全身麻醉。
  2. 肌瘤只是做燒灼，不是切掉，有再長大的可能。而且即使是燒死肌瘤了跟海扶一樣，死掉的肌瘤不會消失，會一直留在子宮裡面，甚至有些甚至會鈣化。

術後的照顧也有學問

不管是剖腹或腹腔鏡或達文西切肌瘤，子宮壁都會受傷。因此術後需要休養至少3個月才能嘗試懷孕，子宮表面傷口切的越大（不是你肚皮的傷口），切越多刀，需要恢復的時間會更久，需要跟您的醫生討論實際需要休息多久，每個人的肌瘤都不一樣，沒有通論。

如果用微波治療就不用這樣等了，休養一個月就可以嘗試懷孕，因為子宮壁沒畫開，不用等子宮壁長回去。子宮破裂的機率低。

下個結論

有肌瘤想懷孕不一定要切除肌瘤喔，造成不孕再回頭處理即可。切除方法有很多種，目標不是要切乾淨，目標反而是要讓懷孕率上升。殺紅了眼破壞了子宮壁，反而可能會生不出來，這樣就得不償失了。怎麼拿捏需要跟您的醫生討論清楚喔。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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