魚料理兵法全攻略（八）：如果真鯛是日本鯛魚之王，那大西洋蘆鯛就是美國鯛魚之帝

羊鯛屬(Archosargus)

羊鯛(the sheephead);波氏羊鯛(blackspot porgy);菱羊鯛(Western Atlantic seabream)

羊鯛的英文直譯為羊頭魚。羊鯛屬的鯛魚都分布在美洲的海域,像是羊頭魚就分布於從加拿大新斯科細亞省至巴西海域的西大西洋區。紐約市的布魯克林區的「羊頭灣」(the sheephead bay)雖然是以這種魚命名的,但是這種魚分布最集中的地方並不在紐約,而是在美國佛羅里達州的西南部。

和大多數其牠的鯛科魚類不同的是,羊頭魚沒有像是「雌性先熟雌雄同體」(protogyny)、或是反過來的「雄性先熟雌雄同體」(protandry)等情形。

而牠最顯著的特徵,則是牠兩排那如同人類牙齒般的牙齒。一條羊頭魚的成魚在其嘴前部有著排列清楚的門牙,臼齒則有三排在上頜,兩排在下頜。而位於牠下頜後方強健而厚實的臼齒,對於磨碎其獵物的殼尤其重要。因此和人類一樣的,如此獨特的牙齒組成,讓羊頭魚能夠處理範圍廣泛而無所不包的食物。

不過羊頭魚的外型看起來並不像是羊頭,不知道為何得到此名,倒是像是羊齒。不過有一說是因為牠的側影看起來像是羊頭,因此就被稱做羊頭魚了。

波氏羊鯛(blackspot porgy)則分布於南美洲太平洋岸,厄瓜多領土接近赤道,因為有著加拉巴哥象龜、加拉巴哥陸鬣蜥及加拉巴哥企鵝等奇特的動物棲息,而啟發達爾文寫《物種起源》的世界上第1個世界遺產加拉巴哥群島(Galápagos Islands)。

菱羊鯛由於分布於由美國紐澤西洲到南美洲阿根廷的西大西洋海域,因此被稱為西太平洋鯛(Western Atlantic seabream)。在1758年版的《自然系統》(Systema Naturae)中(共12版,第1版出版於1735年,1758年的第10版被認為是國際動物命名法規出現的開端),現代生物分類學之父,也被認為是現代生態學之父之一的卡爾・馮・林奈(Carl Linnaeus),首度提到了這種鯛魚。

不過,當時菱羊鯛被規類為淡水魚的鱸屬,要一直到1792年,德國自然學家馬庫斯・埃利澤・布洛赫 (Marcus Elieser Bloch)才於其所著的《魚類普遍自然歷史》(Allgemeine Naturgeschichte der Fische)一書中,將菱羊鯛歸類到羊鯛屬。

菱羊鯛由於其棲息緯度,又被稱為熱帶羊頭魚(tropical sheepshead),不過牠受到歡迎的程度卻遠不如牠活躍於美國佛羅里達州西南部的親戚羊頭魚。

四長棘鯛屬(Argyrops)

四長棘鯛(Taiwan tai)

四長棘鯛屬的四長棘鯛在台灣又叫「盤仔」,其特點是第2到5或6的硬棘延長如絲狀。盤仔魚長得和赤鯮相似,因此有句諺語叫「盤仔假赤鯮」。不過,台灣有兩種魚被稱為「盤仔」,一是這裡的四長棘鯛,另外一種則是犁齒鯛屬的二長棘犁齒鯛,又叫紅鋤齒鯛和魬鯛。

而雖然四長棘鯛在台灣海域的產量比較少,日文和英文卻分別叫台灣鯛(タイワンダイ)和Taiwan tai。而魬鯛在日本則叫鰭小鯛(ヒレコダイ),英文是cardinal sea-bream,在台灣分布於北部、東北部及西部海域。與四長棘鯛不同的是,延長如絲狀的硬棘為第3與第4。

另外,其實四長棘鯛屬還有一種叫「高體四長棘鯛」的魚,俗名也叫盤仔,但是這種魚在台灣的產量實在是太少,主要還是分布在東南亞與印度洋,還有澳洲海域,英文名稱為king solider bream。

四長棘鯛屬的另外兩種於皆分布於西印度洋海域。紅海四長棘鯛分布於紅海,而鐮胸四長棘鯛(soliderbream)則分布在紅海到南非之間的西印度洋海域。

銀帶鯛屬(Argyrozona)

犬牙銀帶鯛(carpenter seabream)

犬牙銀帶鯛的英文俗名為木匠鯛,只分布在西印度洋的,西鄰賴索托,北接莫三比克以及史瓦帝尼的南非夸祖魯-納塔爾省,到南非面向大西洋海岸的海灣桌灣(Table Bay)。而桌灣正是 1652年的時候,荷蘭東印度公司船隻航經開普敦半島,首先登陸的海灣。由於日本的遠洋漁船在此海域有捕獲,因此也有日本名,稱之為長連子(ナガレンコ),被視為連子鯛(赤鯮)的近親。

牛眼鯛屬(Boops)

牛眼鯛屬有牛眼鯛與條紋牛眼鯛兩種。前者英文為bogue,分布於從挪威到地中海、黑海,以及安哥拉的東大西洋海域;後者英文為striped boga,分布於西印度洋的阿曼灣海域。另外還有分布在東南大西洋的南非納塔爾海域的「擬牛眼鯛屬」( Boopsoidea)的丑擬牛眼鯛。

牛眼鯛是歐洲的傳統食用魚類,如果處理得當的話,或煎、或烤皆宜,年漁獲量可達3萬7千噸以上。不過一但內臟沒有清除乾淨的話,其腸道菌就會造成惡臭。因此品質不好的牛眼鯛都會當成捕捉鮪魚的魚餌。

日本江戶時期的日本南蠻料理源自他們當時稱為南蠻人的歐洲人,特點是加了蔥、蒜或辣椒等辛香料。其中的南蠻漬的作法,是將炸好的小魚放入用醋、薑泥、洋蔥、辣椒等做成的佐料的醬汁中食用。

而這種做法則是源自於歐洲一種叫Carpione,以醋所做成的醃汁來保存魚、肉,以及蔬菜的方式。以這種方式料理的魚會先炸過,然後放入加了胡椒、大蒜、洋蔥以及月桂葉、鼠尾草、迷迭香等香料的白醋中浸泡數小時到一夜,使用牛眼鯛製作的這道菜叫做「Bughe queghe’ all’aggiadda」。

地中海傳統料理中,牛眼鯛也是主角之一。希臘的烤牛眼鯛(Γοπες ψητες)會把傳統的醃檸檬塞入魚腹中,再灑上粗鹽、香菜和橄欖油烤。吃的時候再配上一杯希臘白葡萄酒薩瓦提諾(Savatiano),身心頓時富足了起來。

除此之外,現代義大利料中鯷魚露colatura di alici的前身garum也是用牛眼鯛製作的。Garum是古羅馬人非常喜愛的發酵魚露,並充斥於許多古羅馬料理之中。不過,這種魚露其實是源自希臘。

在古羅馬學者老普林尼在77年寫成,被認為是西方古代百科全書的代表作《博物志》(Naturalis Historia)中,他指出garum這個字是源自希臘文的「γαρός」(garos),指的是鯛科和鯡科的小魚。

Garum又分成garum、liquamen、muria和allec等4個等級。Liquamen指的是液化後的魚露,出現在羅馬帝國後期。Muria比較低階,是醃魚所剩下的鹽水所製成的,稱之為醃魚滷水。而allec則是魚醬液化後所剩的糊狀渣滓所做成的魚醬糊。

古羅馬的魚醬交易在西元2到4世紀達到顛峰,並且一直流傳在地中海區域。世界上第1本真正的食譜,西元1世紀時,阿皮基烏斯(Marcus Gavius Apicius)所著之《論烹飪》(Dere coquinaria)中所記載的500份食譜中,就有8成使用了魚醬,而流傳到現在的,便是鯷魚露和鹽漬鯷魚。

根據琳達.希薇特蘿在她《餐桌上的風景:歷史傳說、名廚軼事和經典烹飪交織的美食文化》(Cuisine and Culture: A History of Food and People )一書所言,Garum在古代來到了印度,幾千年之後,英國人又從印度把它帶回了英國,成了後來的伍斯特醬(Worcestershire sauce)。

蘆鯛屬( Calamus)

大西洋蘆鯛(Jolthead porgy)

蘆鯛屬的鯛科除了短體蘆鯛與韌皮蘆鯛分布於美洲西岸海域外,其牠都棲息於美洲東岸海域,而且多在北美洲。如果真鯛在日本被視為鯛魚之王,那被美國人稱為擊頭鯛的大西洋蘆鯛就是美國的鯛魚之帝了。

擊頭鯛從美國的羅德島州一直到巴西海域都有分布,其中又以西印度群島最多。其平均體長54公分,最長則可達76公分。在百慕達,牠被稱為藍骨鯛(blue bone porgy);在亞買加則被稱為呼嚕鯛(porgi grunt)。

最早提到擊頭鯛的,是德國醫學博士和博物學家馬庫斯・埃利瑟・布洛赫(Marcus Elieser Bloch)和德國古典學家和博物學家約翰・哥特洛布・施耐德(Johann Gottlob Schneider)。

他們於1801年所出版的配有精美的插圖,且被引用作為很多魚種分類的權威來源的著名的魚類手冊《Systema Ichthyologiae iconibus cx illustratum》介紹了擊頭鯛。不過當時這種魚是被歸類於現在只有金頭鯛一種魚的鯛屬(Sparus)。

擊頭鯛學名Calamus bajonado中的屬名Calamus來自希臘神話中的Calamus。由於他在其愛人死後投水自盡,並變成了蘆葦,因此以這類於多喜歡棲息於海草床的習性命名。而bajonado則是游得低的意思,這來自於其子愛棲息在沿海沙底質海域或珊瑚礁的習性。而英文會叫牠擊頭鯛,則是因為牠會將貝殼類在岩石上敲擊擊破來進食。

蘆鯛(saucereye porgy)

蘆鯛分布於美東的美國北卡羅來納州至巴西海域。美國人管牠叫碟眼鯛,百慕達管牠叫山羊頭鯛(goat’s head porgy),而在牙買加,人們則稱牠為糖眼鯛(sugareye porgy),是西印度群島常食用的魚類。

這種鯛魚是法國動物學家阿希爾・瓦朗謝訥(Achille Valenciennes)與被稱為「古生物學之父」,同時也是比較解剖學和古生物學領域的始祖的法國博物學家、比較解剖學家與動物學家喬治・居維葉(Georges Cuvier),在1828年至1848年所合著的《魚類自然史》(Histoire naturelle des poisons)首度被描述的。

瘤突蘆鯛(knobbed porgy)

瘤突蘆鯛只出沒於美東的熱帶海域,從北卡羅來納州以南到佛羅里達州與整個墨西哥灣海域都有著牠的蹤跡。1966年,美國魚類學家約翰・蘭德爾(John Randall)將之命名為瘤突蘆鯛。

而蘭德爾在魚類分類上的卓越成就還讓他在2005年的第7屆印度-太平洋魚類會議中,得到了第1屆分類魚類學畢立克獎(Bleeker Award in Systematic Ichthyology),而這場會議正是在台北舉行的。

羊頭蘆鯛(sheephead porgy)

前文有提到分布於從加拿大新斯科細亞省至巴西海域的西大西洋區的俗名為羊頭魚的羊鯛屬的羊鯛。分布於美國佛羅里達州、加勒比海至巴西的大西洋海域的蘆鯛屬的羊頭蘆鯛,頭看起來更不像羊,難以理解其命名原因,不過牠還有另外一個名稱為小嘴蘆鯛(littlemouth porgy)。

翼蘆鯛(pluma porgy)

翼蘆鯛多分布於南北美大陸間加勒比海中的安地列斯群島海域,pluma porgy中的pluma是西班牙語羽毛的意思,在加勒比海中的許多地方會直接叫牠「羽毛」。而在美國,牠也被稱為西印度蘆鯛(West Indie porgy)。牠是法國動物學家Alphonse Guichenot在1869年所研究發現的鯛魚品種。

鯛科蘆鯛屬其他還有棲息於美國佛羅里達州南部至路易西安納州海域的北蘆鯛(grass porgy)、分布於美西從美國加州至秘魯的太平洋海域的短體蘆鯛(Pacific porgy)、分布委內瑞拉的大西洋海域的鹿角蘆鯛(spotfin porgy)。

分布於美國北卡羅來納州至佛羅里達州南部的美東海域的白骼蘆鯛(whitebone porgy)、巴西東部大西洋海域的巴西蘆鯛(flathead porgy)、從巴哈馬到巴西的大西洋海域的小頭蘆鯛(littlehead porgy),和美洲西岸太平洋側的加拉巴哥群島海域的韌皮蘆鯛(Galapagos porgy)。

麗眼鯛屬(Chrysoblephus)

紅帶麗眼鯛(Englishman seabream);紅鰭麗眼鯛(Daggerhead seabream);駝背麗眼鯛(Red stumpnose seabream);白條麗眼鯛(Roman seabream);馬臉麗眼鯛(False red stumpnose);隆背麗眼鯛(slinger seabream)

麗眼鯛屬的鯛魚全部都分布在印度洋與東非海域。紅帶麗眼鯛又稱英國人鯛,分布區域只在南非海域。由於其分布範圍小且生長緩慢,因此雖然是一種食用魚,但已經被列入瀕危品種。

和紅帶麗眼鯛一樣,紅鰭麗眼鯛、駝背麗眼鯛、白條麗眼鯛、馬臉麗眼鯛也只分布在南非海域。隆背麗眼鯛的分布範圍稍微廣一點,從莫三比克、馬達加斯加到南非海域都有其蹤跡,是當地重要的食用魚,但是已被迅速消耗殆盡。

波牙鯛屬(Crenidens);眶鱗鯛屬(Cymatoceps)

波牙鯛屬和眶鱗鯛屬都是僅有一個物種的鯛科魚類,分別是波牙鯛(karanteen seabream)和眶鱗鯛(black musselcracker)。其中的波牙鯛雖然是西印度洋的原生種,但在1970年代已進入了地中海東部海域。

牙鯛屬(Dentex)

牙鯛屬除了台灣人常吃的赤鯮(黃牙鯛和阿部牙鯛)外,大多分布於南歐與西非的大西洋海域。

其中有分布於摩洛哥到安哥拉海域的安哥拉牙鯛(Angolan dentex);加彭至安哥拉海域的巴氏牙鯛(Barnard's dentex);西撒哈拉至安哥拉海域的紅尾牙鯛(Canary dentex);從塞內加爾至安哥拉海域的剛果牙鯛(Congo dentex)。

分布於不列顛群島至茅利塔尼亞與塞內加爾海域的細點牙鯛(common dentex);又稱為線東鯛,從葡萄牙海域一直到安哥拉海域的絲鰭牙鯛(pink dentex);從葡萄牙、直布羅陀到納米比亞海域都有其蹤跡的大眼牙鯛(large-eye dentex)。

摩洛哥牙鯛(Morocco dentex)分布的範圍則由法國西岸的布列塔尼至西班牙北岸的加利西亞的比斯開灣,一直到位於非洲西岸,有尼日河、剛果河、沃爾特河注入,並且赤道與本初子午線在這裡交匯的幾內亞灣。

而除了黃牙鯛和阿部牙鯛外,只有弗氏牙鯛太平洋與鯛形牙鯛不是分布於大西洋。弗氏牙鯛分布於西南太平洋的切斯特菲爾德群島及新喀里多尼亞海域;而鯛形牙鯛(Saffronfin sea bream)則分布在太平洋在澳大利亞和紐幾內亞之間的大陸棚上的分支的阿拉弗拉海(Arafura Sea)及澳洲北部海域。

