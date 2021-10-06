【串流推片單】《2049》等三部風格迥異話題台劇，迎戰美劇《安眠書店》、《繼承之戰》第三季

上個月最風光的串流作品，無疑是Netflix在9月17日於全球190個國家獨家上架的《魷魚遊戲》，這部由《熔爐》導演黃東赫編導的韓劇，以韓國80年代流行的兒童遊戲為靈感，擘劃出一群「魯蛇」試圖藉由殘酷死亡擂台翻轉人生的刺激故事。

本劇上線後僅約半個月，就重新定義了Netflix有史以來全球觀看次數最高的「非英語影集」寶座，不僅顯著帶動亞太地區的訂戶成長，根據YipitData監測數據顯示，Netflix的App下載次數亦順勢突破2021年之最高紀錄，勢不可擋。

《魷魚遊戲》不但驗證了Netflix以南韓作為亞洲內容製作核心的策略成功，更再度立下高牆，與北美其他串流競爭對手分野，持續收攏海外市場、深耕在地節目。不僅亞洲觀眾為之瘋狂，法國Netflix甚至在巴黎打造一間「魷魚遊戲咖啡廳」（Café Squid Game），結合戳椪糖、卡牌遊戲等戲劇元素，提供劇迷沉浸式的感官饗宴，可見這部影集在西方國家也打出響亮的一役。

Photo Credit: Netflix提供 《魷魚遊戲》劇照

而台灣於10月2日甫揭曉的第56屆電視金鐘獎中，也可看見各串流平台存在感極為強烈的身影。例如戲劇節目獎的入圍作品中，最大贏家《天橋上的魔術師》就是採取傳統電視台與線上平台雙軌放映的播映模式（這在如今已是主流）；《黑喵知情》是LINE TV原創劇，但也同步在民視播出；《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《女孩上場》都於傳統電視台首播，不過隨後也在台灣許多串流平台上放映。

至於迷你劇集獎的提名者《戒指流浪記》、《做工的人》有HBO加持，在台灣自然都在HBO GO看得到；《預支未來》則是原先就瞄準國際串流市場，此次以「純網劇」的身份入圍，意義更是特別。這些作品不論是由OTT原創、預訂或買斷發行版權，均顯示出串流當今在劇集領地的絕對優勢，已無可逆。

延續這股氣勢，今年10月份的【串流推片單】專欄，除了介紹兩部觀影基本盤強大的美劇，也要看看三部來勢洶洶的台劇，如何在多元主題與類型之中各自發光。

Photo Credit: 三立電視提供 GBA56電視金鐘獎

《四樓的天堂》，公視+、MOD、Hami Video播映，10月9日首播

曾以首部劇情長片《我叫阿銘啦》奪下台北電影獎最佳劇情片和新導演獎的陳芯宜，也拍過紀錄片《行者》，記錄無垢舞蹈劇場的十年歲月，淬煉出舞蹈藝術最純粹的創作原點。此次擔任《四樓的天堂》導演，並與金鐘得主樓一安共同擔綱編劇統籌，推出卡司陣容極為夢幻的全新劇集。

《四樓的天堂》以推拿為引，藉由身體的疼痛，帶出不同人物的心理創傷與記憶，找來三度榮獲金馬獎的香港資深戲骨黃秋生飾演推拿師傅，在隱身於老舊公寓的私人會所中，與劇中許多角色沏茶、按摩、聊天，試圖疏通客人們不願面對的心結。

Photo Credit: 台北電影節提供 《四樓的天堂》1日在2021台北電影節舉行世界首映，演員王真琳（左起）、范少勳、黃秋生、謝盈萱、葉慈毓、編劇樓一安、導演陳芯宜。

除了眾所矚目的黃秋生之外，金馬影后謝盈萱也擔任要角，扮演難以投入感情的心理諮商師；憑《下半場》擒下金馬最佳新演員的范少勳更是脫胎換骨，褪去青澀之姿、卻又保有靈性，演技更上層樓。

至於過去曾憑樓一安編導的時代劇《台北歌手》坐上金鐘視后寶座的黃姵嘉，在《四樓的天堂》也做出明顯的形象差異，對於前陣子才看她在《我的婆婆怎麼那麼可愛》詼諧演出的觀眾而言，應會為之驚喜。

而在剛釋出的本屆金馬獎入圍名單中，也有樓一安新片《該死的阿修羅》的身影，這部燒腦懸疑片找來莫子儀、黃姵嘉再度合體，也讓樓一安、陳芯宜一同入圍最佳原著劇本獎，兩人聯手出擊的好默契可見一斑。

在電視台與串流首播之前，《四樓的天堂》已於今年台北電影節世界首映，從放映的首兩集口碑來看，此劇無疑已成功征服影迷心房——在我所觀賞的場次當中，第一集片尾結束時就已有部分觀眾忍不住鼓掌，第二集播畢後的掌聲如雷，也就更不令人意外了。

至於映後QA時，黃秋生打趣說道自己接劇本並無太嚴苛的標準，畢竟對於成品模樣其實難以具體想像，因此「只要不是明顯太差，就可以接」；不過，他也透露該劇邀約他演出所釋出的誠意，確實格外令人感動，隨即話鋒一轉：「主要是錢也到位啦」，直白敢言的性格引來滿廳大笑。而《四樓的天堂》作為黃秋生首部主演的台劇，他將如何演繹貫穿全劇的靈魂人物，絕對是一大看點。

值得一提的是，本劇（目前看到的首兩集）劇本精準、結構嚴謹、對白自然，毫無矯造之感，個人亦特別肯定編導對社會的真切觀察，可看出其嘗試拉抬劇集格局的野心。

而故事線與人物設定之中，融入劇場、街頭塗鴉、搖滾樂、應用戲劇（戲劇治療）等藝術形式，並輔以社會議題和社會運動之元素，與陳芯宜過去拍攝作品均有呼應，創作者對「身體實踐」的關注和用情，表露無遺。

《安眠書店》第三季（You），Netflix播映，10月15日上線

該劇由當年因《花邊教主》走紅的潘巴奇利（Penn Badgley）領銜主演，首季在2018年於美國Lifetime首播，同年底躍上Netflix向海外輸出，上線第一個月內播放量就超過四千萬，引發極大話題與關注度；2019年，《安眠書店》第二季開始改於Netflix播出，正式成為該平台之原創內容，流量和熱度甚至超越首季，在多國「2019最受歡迎原創影集」皆榜上有名。

故事圍繞於書店經理喬伊與他「盯上」的女孩們，這位神秘如孤狼的男主角是帶有獨特氣質的恐怖情人，宛如現代版「藍鬍子」，骨子裡極致的控制慾和不安全感，使得他無可自拔地陷入犯罪深淵，一步步踏向難以收拾的後果。

Photo Credit: Netflix 《安眠書店》第3季劇照

回顧第一季，《安眠書店》以穩定的敘事節奏介紹人物出場，讓潛伏在書店暗處的主角見光，將自己視作「黑暗騎士」般的暗夜英雄，出手落足都是「為了她好」，不疾不徐地建立人格，在每一次「不小心」痛下殺手的營造更是引人入勝，驚惶失措得極具信服力。

到了第二季，則拉進了喬伊童年創傷的故事線，漸漸補足保護慾和控制狂的性格成因，原生家庭、母親、暴力承襲，不算太有新意地解構了主角的「宿命」，許多犯罪橋段也少了份意外、多了些套路——當然，第二季女主角樂芙的身世與秘密，可視作編導滿足觀眾嗜血慾的大賣點，但我個人對於過多便宜行事的外掛設定不甚買單。

而前女友噩夢般地不斷現身，彷彿禁錮喬伊過往人生的幽魂，雖在部分段落有拖沓之嫌，卻可看出編導藉由這般「重複」所欲達到的「提醒」用意。

再看到兩週前釋出的第三季預告片，不但預示搬到郊區、化身美滿家庭的喬伊與樂芙將互相猜忌、更為暴力，也揭曉了新生命的性別是「女兒」——這必然不是隨意設定，而是有其考量。

總是搞砸與生命中重要女性的關係，喬伊是否會無止境地輪迴下去？難以排解的病態控制慾望，會否受到外力阻撓？這些都極度挑戰編劇團隊的創意與功力。

第三季移至暗潮洶湧的郊區地帶，與首季陷溺於都會牢籠之中的窒息感，氛圍應會截然不同，喜歡第一季情境的《安眠書店》粉絲，對於第三季的劇情走向能否同樣愛戴，也會是一大考驗。

《2049》，myVideo播映，10月16日首播

由台灣大哥大、東森電視、瀚草影視聯合出品；《誰是被害者》製作團隊打造的影集《2049》，故事背景設定在30年後的2049年，透過〈完美預測〉、〈刺蝟法則〉、〈幸福話術〉三個單元，分別介紹大數據算命、記憶重建、讀心裝置三種科技，在拓展對未來生活想像的同時，也試圖引領觀眾反思「母親、妻子、女兒」等不同角色的女性價值。

即將於10月16日打頭陣的〈完美預測〉，將會於當天稍早在本屆高雄電影節舉行世界首映。本單元由林柏宏、邵雨薇主演，將希臘悲劇《伊底帕斯》對抗預言的古典命題，搬上充滿未來感的科幻舞台，探討先天基因與後天環境對孩子的影響孰輕孰重。創作者試圖以六集、各25分鐘的有限篇幅，討論來自父執輩的創傷，為何在自己人生中不斷重演的恢宏之題，野心龐大。

後續的〈刺蝟法則〉由林子熙、莫允雯主演，講述一對個性天差地遠的心理醫師與個案，透過記憶重建諮商科技，揭曉彼此竟有著相似的悲痛過往。〈幸福話術〉則找來陳漢典與李亦捷配對，詮釋無法理解彼此心底話的夫妻檔，先生只能企圖從虛擬性愛得到慰藉。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《2049：完美預測》由林柏宏、邵雨薇領銜主演。

除了新鮮的卡司組合、台劇前所未見的科幻題材，《2049》在技術製作層面也令人期待，近期更入圍韓國釜山亞洲內容大獎（Asia Contents Awards）的「技術成就獎」，與其他四部強勁的亞洲戲劇對決，包含日劇《今際之國的闖關者》、韓劇《Sweet Home》等熱門作品。

至於幕後的出品陣容當中，台灣大哥大是近年台灣戲劇的投資常客，甫落幕的第56屆金鐘獎之中，台哥大出資作品就入圍共27項之多，包括台劇《天橋上的魔術師》、《做工的人》、《未來媽媽》；節目《我們回家吧》、《畫說Lulu》，都創下不俗收視。最終《天橋上的魔術師》與《做工的人》分別奪下6項、4項大獎，且分佔戲劇節目、迷你劇集最大獎鰲頭，也讓台哥大成為當晚的另一種最大贏家。

此次投資影集《2049》，也讓旗下的myVideo作為首播串流平台，雖然獨家窗期極短，但以各家皆朝向提升原創內容比例的趨勢來看，仍是合理的策略。

《繼承之戰》第三季（SUCCESSION），CATCHPLAY+、HBO GO播映，10月18日首播

曾擊敗《王冠》、《美麗心計》，獲得金球獎最佳戲劇類影集獎的《繼承之戰》，是HBO繼《冰與火之歌：權力遊戲》後的鎮店招牌之一，在主攻戲劇節目的黃金時段艾美獎歷史上，更創下不少好成績，且成長幅度驚人：首季僅入圍五項；第二季則入圍了18項，是當屆提名數目第三高的影集，在演技類獎項更是闖下壓倒性的入圍氣勢，一共九位演員均獲提名，最終傑瑞米史壯（Jeremy Strong）還逼退「老爸」布萊恩考克斯（Brian Cox），拿下最佳男主角獎。

《繼承之戰》傳聞取材自媒體大亨梅鐸的家族鬥爭秘辛，講述掌控媒體集團、遊樂園、影視娛樂、郵輪等產業的富豪家族之中，億萬富翁「羅根洛伊」年邁老去，他的4個孩子對於掌管公司皆有各自想法，而「老爸」深謀遠慮、狡詐多端的心思，也讓這場王位爭霸戰更顯刺激，此劇經常被喻為商場版《權力遊戲》。

進一步拆解《繼承之戰》，其實是再「八點檔」不過的高端狗血劇，但無論是劇本編排、角色建立，或是錯綜複雜、卻又極其明瞭的人物線，都細膩地淋漓盡致，無疑是雅俗共賞的絕佳典範。而《繼承之戰》最謹慎堅持的原則就是：永遠別把觀眾當笨蛋——光是這一點，就已讓無數通俗劇望塵莫及。

Photo Credit: 《SUCCESSION》

本劇監製之一為《大賣空》、《為副不仁》的導演亞當麥凱（Adam McKay），雖在攝影手法與敘事調性上偶有其招牌風格，但仍可看出亞當麥凱極力「克制」的拿捏，畢竟戲劇與電影的功能不同，觀眾對小螢幕的專注度亦有落差，主創必須清楚媒介屬性，才能推出既符合市場需求、又達到高水準質感的平衡之作。

第三季卡司方面，除了原班陣容回歸，亦有新血加入。曾以《戰地琴人》奪得奧斯卡影帝的安卓亞布洛迪（Adrien Brody），將客串演出一名激進投資者，可能在爭奪洛伊家族的公司所有權過程中，會有極為關鍵之戲份。

而出生自瑞典演藝世家的亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）亦會加盟，扮演一位成功的科技公司創辦人，與「Waystar」公司立場對立。《繼承之戰》全明星的演員陣列，無疑讓第三季更添亮點，也再度顯示大銀幕明星紛紛往小螢幕多元發展的趨勢。

《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，Netflix播映，10月22日上線

2018年台灣愛情電影《比悲傷更悲傷的故事》，翻拍自2009年南韓電影《最悲傷的故事》，由劉以豪、陳意涵、張書豪、陳庭妮領銜主演，於第23屆釜山國際影展「Open Cinema」單元世界首映。

電影版描述男主角張哲凱（K）父親罹患癌症過世後，又被母親拋棄；女主角宋媛媛（Cream）雙親與妹妹外出時發生車禍、意外離世，兩人從高中就都失去家人，於是成為彼此生活中最親密的存在。罹患了遺傳性癌症的K，卻因不定時復發，深怕傷害到Cream，故決定隱瞞病情，不敢給予承諾。在難分難解的感情習題中，兩人展開了一段極為悲傷的愛情故事。

本片上映後口碑兩極，但市場反應極佳，全球總票房已累計超過48億新台幣，若單就台灣票房來看，當時上映僅9天就寫下破億紀錄，最終是收在全台新台幣2.4億元的成績。

綜觀林孝謙的創作歷程，首部劇情長片《街角的小王子》以純愛療癒之姿出發，捕捉楊祐寧、郭碧婷青澀的靈動樣貌；而後電影作品類型多圍繞於浪漫愛情、詼諧喜劇，最新的長片則是瞄準今年華語片賀歲檔期的《跟你老婆去旅行》，成功將張書豪、鳳小岳的喜劇風貌呈現於銀幕前。

林孝謙也是去年國片《可不可以，你也剛好喜歡我》的編劇之一，該片最終以全台將近八千萬票房坐收，深受年輕族群喜愛，也再次顯現林孝謙對自己作品目標群眾的熟悉。

而若以市場需求為考量，後續深耕出《比悲傷更悲傷的故事》系列IP自然不會意外，電影版導演林孝謙將擔任影集版監製之一，影集導演則是謝沛如，主演群有王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇、姚以緹、曾少宗等。故事敘述唱片業高階主管柏翰與助理安安為幫天后歌姬找主打歌，在樂壇前輩吉哥與小貓女幫助下，暖男牙醫祐賢與冷艷攝影師Cindy舊愛重新點燃，更發現張哲凱（K）與宋媛媛（Cream）這對悲劇戀人蕩氣迴腸的愛情。

至於飾演關鍵要角的王淨與范少勳，絕對是台灣影壇新生代重要的兩位演員，前者曾入圍金鐘、拿下台北電影獎影后，今年更以《瀑布》繼《返校》後二度提名金馬女主角獎；後者以BL網路劇《越界》打開知名度，以電影《下半場》獲得第56屆金馬獎最佳新演員，接下來更有《四樓的天堂》、《人浮於愛》等主演之作陸續問世，兩人皆作品不斷。此次在《比悲傷》10集篇幅中，將譜出怎樣的虐戀情曲？能否創造另一對經典螢幕CP？想必都讓粉絲們深深期待。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航