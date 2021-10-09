【電影中的法律】《翻供》：所謂的有罪，不能僅是「合理懷疑」而已

《翻供（결백）》是2020年上映的一部韓國電影，故事描述在韓國大川發生一起農藥米酒殺人事件，兇嫌蔡花子疑似藉著她丈夫喪禮的場合，將農藥摻入米酒裡下毒，造成一死四傷，其中一位被害者還是當地市長。蔡花子的女兒安貞仁是在首爾執業的律師，已離家多年的安律師，因母親的案子重回故鄉。

農藥毒殺事件 真相錯綜複雜

安律師的爸爸原本在村裡擔任採石工廠廠長，因詐騙與村民結怨，警方推測這是蔡花子殺人的動機，加上她的身上有農藥殘留痕跡，更加咬定她是兇手。原本蔡花子委任的律師讓她作出認罪自白，安貞仁卻認為事有蹊蹺，她懷疑蔡花子是在被警方威脅下作出自白，且現場證據有被移動過的痕跡，安貞仁於是決定接手這起母親的案子。

原本就有老年癡呆症的蔡花子，是否能犯下兇殺案已令人存疑，檢警卻完全視而不見。不僅如此，安律師發現檢察官、警方和目擊證人曾一起吃過飯，連一開始委任的律師都是同一夥人，而最終指向的幕後指使者，就是被害者之一的市長。在安律師調查案件的同時，甚至有不明人士闖進蔡花子家破壞證據，使案情更加撲朔迷離。

此時，安律師在舊家發現一張塵封已久的照片，上面寫著蔡花子的婚禮，但新郎不是安律師的父親，而是另有其人。原來，安律師從小受到父親的虐待，是因為她並非親生。更令人訝異的是，安律師原生父親疑似就是被市長一夥人害死，整個村子牽扯在政治與利益之中。面對如此的共犯結構，安律師必須想辦法將蔡花子解救出來。

Photo Credit: 《翻供》劇照

確保自白真實 有罪須證據補強

從本片的片名「翻供」容易看出這是一部法律題材的電影，蔡花子的自白也從一開始的認罪，經由安律師的協助下，改變訴訟策略的方向。就一般情況來看，翻供代表被告完全推翻他之前所說的話，難免會引人懷疑。但翻供的原因很多，除了被告心境上的轉變以外，也可能是前面受到警方威嚇，到了法院才決定放心說話。

如果遇到這種情況，那究竟該以警方筆錄時的自白為準，還是在法院說的話評斷呢？

依照我國刑事訴訟法第156條第1項規定：「被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據。」

換句話說，如果像本片中安律師主張的那樣，那蔡花子在警方威脅下的自白，就不能作為證據。

此外，為確保被告自白的真實性，刑事訴訟法也要求不能以被告自白作為有罪判決的唯一證據，還必須要有其他證據來證明被告有罪與否，這就是學理上說的「補強法則」。補強法則除了防止以不正方法取得自白以外，也避免過分仰賴被告自白作為定罪的依據，而忽略案件可能另有真相。

超越合理懷疑 刑案要求謹慎

這部片無論是安律師或是法官，都曾提過同個概念，也就標題寫的有罪不能僅是「合理懷疑」的程度。事實上，我國刑事訴訟法中並未寫到合理懷疑四個字，它源自於英美法的證據法則，叫做「超越合理懷疑原則」。簡單來說，如果根據既有證據的判斷，對於被告有罪與否存有合理懷疑的話，就不該下有罪判決。

有別於民事案件，在刑事案件中，法官的一個有罪判決對被告的人生影響非常的大，因此對法官心證的要求，才會以超越合理懷疑作為標準。超越合理懷疑一方面使法官在判案時，避免先入為主的觀念；另一方面檢察官作為追訴犯罪的角色，負起舉證責任，也要拿出足夠的證據才能說服法官定罪。

2020年由於疫情造成電影荒，《翻供》作為率先上映的幾部韓國電影，發揮韓國電影在法律題材一貫亮眼的表現。《翻供》的韓文片名「결백」直翻叫做潔白，代表在法庭之外，它也在講述一個與親情和人生有關的故事，這其中心情和劇情上的轉折，就留待觀眾自行觀賞。

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責任編輯：溫偉軒

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