與呼羅珊伊斯蘭國水火不容，塔利班嚐到「被恐怖攻擊」與人道危機的苦澀滋味

文：吳宗宜

塔利班與伊斯蘭國決裂

塔利班在8月攻陷喀布爾，並於9月擊敗抗蘇聯民族英雄「潘傑希爾雄獅」馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）等人，於阿富汗北部潘傑希爾省（Panjshir）率領的殘餘反抗勢力後，已幾乎完全掌控阿富汗全境，但伊斯蘭國在阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-Khorasan，ISIS-K）至今仍未與塔利班和談，近期更在阿富汗境內動作頻頻。

10月3日，呼羅珊伊斯蘭國攻擊喀布爾一座清真寺，造成大量平民及塔利班成員傷亡，爆炸發生在喀布爾第二大的艾德加清真寺（Eidgah）入口附近的主要道路上。這起爆炸案是自8月31日美軍全面撤離以來，喀布爾發生的最嚴重恐怖攻擊事件，造成多名平民傷亡，當時清真寺內正在為塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）的母親舉行追悼會。

一位不願透露姓名的政府官員告訴法新社，攻擊共造成5人死亡、11人受傷，傷亡人員包括平民和塔利班成員，「我們還逮捕了三名與爆炸有關的人。」阿富汗當地媒體引述內政部官員說法，表示目前已知有8人死亡、20人受傷，但一名塔利班官員則匿名透露，最終統計的死傷人數恐怕會更高。

塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）則指出，三名嫌疑人已被捕，目前正在持續調查中，穆賈希德則告訴法新社：「初步情報顯示，伊斯蘭國可能是這次攻擊事件的幕後主使。」

路透社報導，在清真寺附近的街頭小販薩米烏拉（Samiullah）表示，剛開始時，即使自塔利班接管以來阿富汗經濟惡化，但至少城市安全有所改善：「我們很遺憾情況變得越來越糟，除了塔利班外，現在任何人都不允許進入這一地區。」

稍晚伊斯蘭國（IS）宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq News Agency），在Telegram上證實了該組織是清真寺爆炸案的主使，還聲稱該組織也是9月中旬阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）賈拉拉巴德市（Jalalabad）的炸彈攻擊（造成至少2人身亡、多人受傷），以及8月下旬時、藉著10餘萬名阿富汗人和外國人試圖前往喀布爾機場撤離，以逃避塔利班的統治之機會，在機場門口進行自殺攻擊的主謀（造成13名美國士兵和169名阿富汗平民喪生）。

此事件挑起了塔利班的怒火，塔利班政府軍遂在當日回擊，摧毀位於喀布爾第17區的一處呼羅珊伊斯蘭國的基地。塔利班發言人穆賈希德在推特上表示：「這次行動非常果決且成功，伊斯蘭國的基地完全被摧毀，所有基地內的ISIS成員皆在這場攻擊行動中喪命。」

當地居民表示，塔利班政府軍在當日晚上7:30封鎖了該區，大規模爆炸聲和槍聲持續數小時，當地店主哈什馬圖拉（Hashmatullah）告訴路透社：「衝突持續大約三個小時，非常的激烈，還發生了幾次強烈的爆炸。」

當地居民、政府僱員拉哈曼（Abdul Rahaman）告訴法新社，大量塔利班特種部隊襲擊了他住宅附近的至少三所房屋：「戰鬥持續了幾個小時，槍戰聲使我徹夜難眠，他們說在追捕該地區的伊斯蘭國戰士，我不知道有多少人被殺或被捕，但戰鬥非常激烈。」

Photo Credit: AP / 達志影像

反客為主，塔利班一嚐恐怖主義與人道危機

塔利班重掌阿富汗政權使全球伊斯蘭激進主義分子士氣大爭，鼓舞他們以暴力推翻各地政府取而代之，只有伊斯蘭國對塔利班持敵對態度，他們痛批塔利班是「美國代理人」、「叛教者」，指責其降低身段與美國談判，在執行伊斯蘭教法時，也不夠嚴厲。

伊斯蘭國和塔利班都是強硬的遜尼派伊斯蘭恐怖組織，但他們在宗教和戰略問題上存在分歧，這導致了兩者之間的血腥鬥爭。

美國於2019年在阿富汗東部向伊斯蘭國發動攻擊，削弱了他們的勢力，直到2020年才重新出現在阿富汗。他們被指責是2020年5月達斯特巴奇（Dasht-e-Barchi）醫院大屠殺式恐怖攻擊的幕後主謀，該醫院是由「無國界醫生組織」（MSF）支援阿富汗政府營運，攻擊者進行的無差別掃射造成至少24人死亡，遇害者包括至少16名婦女、兩名初生嬰兒及多名醫護人員，另有至少18名生還的初生嬰兒失去母親。

今（2021）年5月，伊斯蘭國向喀布爾市區內、什葉派穆斯林聚居區的達斯特巴奇發動恐怖攻擊，一所女子高中校門口附近發生巨大爆炸，造成至少58人喪生和150多人受傷。

此次清真寺爆炸事件，凸顯了塔利班面臨來自伊斯蘭國日益嚴峻的挑戰，特別是隨著阿富汗經濟瀕臨崩潰，該國大片地區面臨飢荒的危險，食品價格因多種原因上漲了50％，據聞阿富汗的供電也因政府未支付進口電力的費用而面臨斷電，伊斯蘭國的挑戰使塔利班政府的內憂外患更加劇烈。

而目前以美國為首的國際社會，暫時無視塔利班要求承認其統治合法性的呼籲，要求其先改善人權及其他各國關注的議題。另外，阿富汗政府90億美元的國際資產已被美國為主的國家凍結，而世界銀行和國際貨幣基金組織也已暫停阿富汗政府動用款項。

此外，外國軍隊和公民撤出該國，也減少了許多阿富汗人的重要收入來源。

美國之音報導，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）警告：「阿富汗正在經歷嚴重的人道主義危機，社會經濟崩潰迫在眉睫，這對阿富汗人、地區和國際安全來說都是危險的，如果情況繼續下去，隨著冬天的臨近，這可能會演變成一場人道主義災難。」

博雷利也指出，該情況可能會引發大規模阿富汗難民湧入鄰國，並敦促塔利班採取措施，使國際社會能夠幫助阿富汗人民：「有許多跡象表明阿富汗局勢正在惡化，例如，我們看到了一個既不具有包容性、也不具有代表性的臨時政府，而婦女和女孩被學校和大學排除在外，這違背了塔利班最初的保證。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航