吹哨者稱Facebook有如「菸癮」影響青少年，放任演算法削弱民主卻不作為

臉書前員工郝根（Frances Haugen）先前匿名揭露臉書（Facebook）內部研究文件，指出臉書的問題。昨（5）日出席美國國會聽證會，表示臉書明知自己造成傷害兒童、引發政治分裂和削弱民主等問題，卻不作為，並且「重視商業利潤甚於公眾利益」，因而希望國會能夠做出行動解決這個問題，並「保護孩子們」。

而對於郝根5日的指控，臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則發布長文回應，認為臉書從不會把商業利潤置於公眾利益之前。

吹哨人揭露臉書問題：臉書「像菸癮」影響青少年

《CNN》報導，37歲數據科學家郝根曾任職於臉書，先前匿名向美國國會議員及《華爾街日報》，揭露數萬頁臉書的內部研究文件，指出臉書早就知道旗下社群網站，如Instagram對青少女的負面影響，卻不作為。5日郝根出席美國國會聽證會，在會議中揭露臉書的3大問題：傷害兒童、引發政治分裂和削弱民主。並且以她在臉書工作時的經驗，呼籲國會對臉書做出行動。

首先對於臉書對青少年的影響，郝根把臉書與香菸公司相提並論，指出臉書與Instagram雖然讓青少年在使用時不舒服，但是同時又無法放棄使用社群軟體，並且總會渴望繼續瀏覽下去。她也表示，臉書其實也從使用者數據，知道自己正引導青少年瀏覽厭食症的內容。她指出社群網站就像香菸，青少年沒有自律性，因而國會應該要做出行動來「保護孩子們」。

她也表示，其實祖克柏可以介入阻止臉書中仇恨言論以及不實資訊的散布，但因為「可能影響有意義的社會互動」而視而不見。

郝根也針對先前揭露的臉書內部文件進行延伸討論，她表示，其實臉書高層知道如何讓臉書以及Instagram更安全，不過因為重視商業利潤甚於公眾利益，所以沒有針對負面影響做出必要的改變。

另外郝根認為臉書的演算法也是一大問題，會推送觸擊率較高的內容給使用者，不只影響青少年，同時也可能推薦分裂民族或有害的內容，並因此加劇衣索比亞的種族危機。

《CNN》指出，這次的事件其實並不是臉書的第一個醜聞，也不是第一次有吹哨人跳出來指責臉書的問題，更不是臉書第一次成為國會聽證會的討論焦點。然而郝根正好在國會加強審查臉書權力與數據隱私的同時，揭露臉書的問題，加上這次事件同時激起美國民主黨以及共和黨的負面聲浪，難得讓兩黨都在同一件事上有共識。

祖克柏長文回應：郝根證詞不合理

對於郝根的指控，臉書創辦人兼執行長祖克柏發布長文回應，指出郝根的證詞「很不合理」，誤導群眾且沒有足夠證據支持。

文中他針對臉書與旗下社群平台，對青少年造成的負面影響表示，自己一向很重視青少年使用社群網站的安全，且就他自己看到的研究結果，其實Instagram反而可能對使用者心理健康有正面的影響。

接著針對臉書演算法的隱憂，祖克柏表示，郝根指控臉書為了商業利益蓄意推薦有害的內容，不過這個指控「非常沒有邏輯」。他說：「臉書的利潤來源是廣告，且廣告商總是不斷告訴我們，他們不希望廣告出現在有害或仇恨的內容旁邊。」也表示，不認為會有哪個科技公司希望推出讓人們憤怒或沮喪的產品。

關於臉書把商業利益置於公眾利益之前，祖克柏回應，這個指控不實，他以臉書先前的介面調整為例，指出臉書原本是以動態消息為核心，後來改成以活動與社團為主。他指出推出這個功能後，會更少出現在社群上竄紅的影片，也可以讓使用者看見更多來自好友以及家人的貼文內容與動態。祖克柏表示，這個更動會讓人花更少時間瀏覽臉書，但他們還是做出這個改變。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺