四個QA了解員工離職相關規定，讓雇主和員工好聚好散、避免糾紛

問題一：員工提離職，雇主可以拒絕、更改離職日嗎？

問題二：員工上班不滿三個月，離職未預告不違法

問題三：員工離職未完成交接，雇主可以扣薪嗎？

問題四：員工離職未預告沒有罰則，雇主該如何保障自身權益？