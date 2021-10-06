朱立倫公布國民黨新任黨務幹部：推動「黨員回娘家」計畫，團結「孫中山信徒」重返執政

國民黨主席當選人朱立倫昨（5）日正式就任，國民黨也發布新的黨務人事；除了日前已公布前台東縣長黃健庭接黨秘書長外，組發會主委由雲林縣黨部主委許宇甄接任，是國民黨首位女性的主發會主委；而31歲的朱辦發言人凌濤接任文傳會主委兼國民黨發言人，成為國民黨史上最年輕的一級黨部主管。

國民黨新任黨務幹部，31歲凌濤最年輕

台東縣長黃健庭為中央委員會秘書長，前新北市民政局長江俊霆接專任副秘書長兼主席辦公室主任。前國民黨立委李彥秀、國民黨立委林為洲、謝衣鳯，以及前革實院長羅智強接任副秘書長。

黃健庭透過臉書表示，朱立倫告訴他人生這階段應該無私無我，把自己奉獻給國家社會，這句話打動他，所以答應邀請陪朱立倫一起「跳火坑」。讓大家看到什麼才是「真正愛台灣」的政黨，是他接下秘書長的動力。未來國民黨將主導議題、抓住話語權，也要廣納青年人才，建立與各方合作的平台，走出框架。只要可以使國民黨更強、台灣更好的作為，都會勇敢去開創。

朱立倫辦公室表示，黃健庭出身企業界，曾任國大代表、立委，擔任台東縣長任內政績傑出，多次蟬聯五星縣長，廣受黨內外與社會肯定，不但學經歷豐富，且身段柔軟，面對接下來國民黨推動改革與戰鬥議程，可望強化黨政協調、連結社會各界，擴大國民黨支持板塊，有利黨務推動。

另外專任副秘書長及主席辦公室主任將由前新北市民政局長江俊霆出任，負責督導組發會業務及黨主席對外事務；副秘書長人選包括前任黨團總召林為洲，負責聯繫溝通立法院黨團，落實黨部、黨團、智庫「三合一」的規劃；前副秘書長李彥秀將續任副秘書長，為婦女代表，發揮嫻熟黨務與婦女事務的長才；前革命實踐研究院院長羅智強是新媒體領域的戰將，將借重其熟悉議題攻防的專業；彰化選區立法委員謝衣鳳則負責帶領青年相關事務，為黨壯大新世代人才。

《中央社》報導，朱營人士指出，江俊霆是朱立倫從政之初一路相隨的核心幕僚，歷任桃園、新北等地包括工商、經發、民政局等單位一級主管，與地方人士互動密切、處事手腕細膩，受到各界肯定。林為洲則是在總召任內表現突出，除帶領黨團進行議事攻防外，更能主導輿論話題走向。

朱營人士表示，李彥秀出身台北港湖區資深市議員，熟悉社會脈動、也擔任過婦女部主任，對婦女青年的進步議題有所掌握，督導婦女業務適才適所。而台北市議員羅智強有經營新媒體的實戰成績，未來將協助黨善用新媒體工具與綠營對戰。謝衣鳯則擁有政大經濟學博士的高學歷專業，初任立委成績亮眼，此次出任黨職除象徵黨內傳承，更擔起尋找優秀青年入黨的重任。

另外革實院長由國民黨立委林奕華接任，行管會主委由邱大展續任。朱辦指出，邱大展歷任3位主席，將繼續借重其在黨產議題與國民黨財務規劃發展上的豐富經驗；長期關注青年事務的林奕華接任革實院長，未來將負責青年議題及人才培訓計畫，為國民黨擴大與年輕世代連結。

黃介正曾任陸委會副主委、駐美代表處諮議，深諳美中台關係實務運作，將借重其專長為國民黨開展對外關係布局；大陸事務部主任由曾任國發會主委、陸委會副主委的林祖嘉接任；季麟連接任黃復興黨部主委。季麟連目前為中央軍事院校校友總會會長，軍中資歷完備，朱立倫是思考借重其威望襄助退除役軍人黨務發展與權益保障。

值得注意的是，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄是該黨首任女性組發會主委。《中國時報》報導，許宇甄是台北人，畢業於輔大統計系、雲林科技大學企管研究所，曾任職於國貿公司，婚後嫁到雲林，夫婿是現任中華民國全國漁會總幹事林啟滄，姊姊許育寧是前新北市府秘書長。

許宇甄20多年前嫁來雲林後，張麗善帶著她認識環境，兩人情同姊妹，張家每一場選舉她都參與，對輔選事務熟稔，地方人脈暢通。許宇甄2015年3月從雲林縣黨部資深副主委升任主委，是雲林縣第一位女性主委；2016年朱立倫參選總統大選落敗，她也請辭縣黨部主委。2018年7月前雲林縣黨部主委林文進請辭，許宇甄又回鍋擔任主委，輔選張麗善參選縣長成功。朱立倫上月參選民國黨主席，在雲林縣拿下全台最高得票率67.31％，縣長張麗善、許宇甄都是大功臣。

朱辦表示，許宇甄在雲林基層服務20多年，對黨務與基層選舉生態十分了解，帶領黨務組織風格活潑，將借重其地方經驗擔起國民黨整體組織發展重任。

而凌濤則曾任馬英九黨主席時期的青年團總團長暨中常委，歷經2012年總統選戰、2014新北市長選戰，後來在朱立倫任內也在新北市民政局擔任機要秘書，隨後考取國民黨的中山獎學金赴美國康乃爾大學攻讀公共行政碩士，2019年返台後，又繼續跟著朱立倫投入國民黨總統初選，並一直跟著朱立倫跑基層，在這次黨主席選戰中負責媒體溝通與議題攻防。

對於外傳徐巧芯因不滿新人事案退出黨內LINE群組一事，朱立倫今天受訪時則開玩笑表示，「自己人隨時都可以LINE，但她電話好像不太好，我會送她一支新的手機」，徐巧芯則在相關新聞下開心留言，「謝謝主席，剛好下個月生日」。

朱立倫：推動黨員回娘家

國民黨昨天舉行主席交接，前主席馬英九、吳敦義、洪秀柱、吳伯雄到場觀禮。朱立倫從江啟臣手中接下印信，表示主席選舉結束就是團結、戰鬥的開始；國民黨要推動「黨員回娘家」計畫，他拜託每一位基層黨員，把家人、周邊黨員找回來。感謝大家給曾經失敗的他一個機會，他會「無私無我」為黨奉獻與打拚。

朱立倫指出，目前只有37萬多的黨員，在社會上至少10萬到30萬的失聯黨員，或許對黨失望、不滿，但要把大家找回來，大家或許有不同意見與想法，但都是總理孫中山的信徒，蔣經國的傳人，通通回到這個大家庭。

朱立倫說，國民黨也必須連結兩岸與國際，兩岸關係依黨章、黨綱重啟兩岸交流平台，唯有讓兩岸創造更和平的環境，對台灣人民最有利；在連結國際上，不管美國、日本、歐盟、新加坡、東南亞各國要重新連結起來，特別感謝多位在兩岸、國際關係專家學者與前政務官，願意加入國民黨，讓兩岸關係能走的更平順，國際連結更密切。

朱立倫強調，從今以後，國民黨將是戰鬥的團隊，在街頭與國會都跟民眾站在一起，面對民進黨必須透過國會監督、地方制衡、選舉、罷免、公投等民主程序，真正壓制打敗民進黨，如江啟臣所提到，不管是接下來的罷免、公投，以及明年地方選舉，國民黨沒有懈怠的空間。

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核稿編輯：翁世航