中職台灣大賽第6戰：味全龍徐若熙7局好投完封桃猿，獲MVP賽後落淚：已無退路不能輸

（中央社）中華職棒總冠軍賽昨（11）日第6戰，在天母球場上演土投先發對決，味全龍隊徐若熙扛下不能輸的重任，演出7局無失分好投，終場龍隊2比0擊敗樂天桃猿隊，將戰線逼到最終第7戰。

中職總冠軍賽採取7戰4勝制，首戰龍隊以3比2擊敗桃猿隊，不過第2戰桃猿隊以4比0扳回一城，第3戰再以7比4奪下2連勝；龍隊在第4戰以4比1勝出，將戰局扳平為2勝2敗，不過前天第5戰桃猿隊以11比0完封龍隊，取得3勝「聽牌」優勢。

面臨不能輸的背水一戰，龍隊昨天推出新生代王牌投手徐若熙掛帥先發，總計用78球投7局，僅被敲1支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，沒有失分，奪下勝投，也獲選為單場MVP。投滿7局已突破了徐若熙職業生涯最長紀錄，原本最多投到6局；此外，此戰仍火球連發，最快157公里追平個人最速。

龍隊打線在1局下就展開攻勢，李凱威、吉力吉撈．鞏冠敲出安打後，郭天信犧牲觸擊成功，護送跑者到二、三壘，接著劉基鴻擊出高飛犧牲打，搶下1分；龍隊在6局下再有攻勢，劉基鴻、林智勝接連敲出安打，這也是林智勝在此次系列賽首安，之後張政禹敲出二壘安打送回1分。

終場龍隊就以2比0奪勝，再度扳回一城，雙方各為3勝3敗，戰線延長到最後第7戰，將在明天決勝負。

桃猿隊先發投手黃子鵬則是用91球投5.2局，被敲出7支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分，吞下敗投。

徐若熙繳生涯代表作獲MVP落淚：不想輸

中職味全龍隊王牌徐若熙昨天繳出7局好投，助球隊延長戰線，賽後徐若熙壓力釋放掉淚，他表示，「我不想輸，知道我們已經沒有退路。」回想起受傷的過程，他也有滿滿感謝。

徐若熙昨天在總冠軍賽第6戰先發，用78球投7局，僅被敲1支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，沒有失分，投滿7局突破職業生涯最長紀錄，原本最多投到6局，且150公里火球連發，最快飆到157公里，追平個人最速。最終龍隊就以2比0奪勝，將戰線延長至第7戰。

賽後單場MVP頒獎時，徐若熙忍不住掉淚，他表示，當下的情緒是很感動，「這場其實上去都滿緊張的，丟完有一種釋放的感覺。」至於比賽與首戰先發的感覺有何不同，他則笑說：「其實沒有不一樣耶，上去都很緊張。」

扛下這場關鍵戰役的先發重任，徐若熙說：「知道我們已經沒有退路，上去我跟自己講，要毫無保留去投每一局、每一個打者。」被問到這場繳出好投的動力，徐若熙則表示，「因為我不想輸，輸一場就沒了。」

徐若熙指出，從去年受傷開刀、今年傷後復出以來，總教練葉君璋、防護團隊、投手教練都幫助非常多，「讓我不管是在投球上面、心裡上都成長很多，既然葉總這一場排我，就不想去辜負他，不想讓大家失望，我知道輸了就什麼都沒了，上去毫無保留。」

徐若熙坦言，開完刀之後自己一度沒辦法馬上回到以前的狀況，「其實有時候也會擔心，一路走來要感謝的人很多，就告訴自己每一場球就平常心去面對，告訴自己是最好的。」

老將林智勝先發：英雄不一定要自己當

中職味全龍隊41歲野手林智勝昨天再度先發出賽，為生涯第50場總冠軍賽出賽史上第5人，6局下適時安打幫球隊串聯攻勢，林智勝謙虛表示扮演鼓勵安撫角色，「英雄不一定要自己當」。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）味全龍隊昨天賽前吞下3敗，昨天與樂天桃猿隊交手沒有退路，打序上微調讓41歲老將林智勝先發出賽、安定軍心。

龍隊昨天1局下先馳得點，6局下2人出局後劉基鴻先敲出安打，林智勝安打推進，張政禹二壘打替球隊多添1分保險分，龍隊以2比0拿下第3勝、將戰局逼入第7戰。

林智勝上一次在總冠軍賽敲出安打是2021年12月1日效力中信兄弟隊期間，昨天睽違710天再於總冠軍賽敲安，林智勝表示，在這個系列賽戰局落後的局面、隔場可以先發是教練團信任，自己也無法掌握在場上可以表現多好，能做的就是鼓勵、安撫大家往前走，不要往後看。

林智勝適時敲安，幫助球隊串聯攻勢，突破桃猿隊先發投手黃子鵬，但他表示「英雄不一定要自己當」，可以製造機會給下一棒的打者，讓他們更有機會發揮的話最棒， 看到張政禹打回那分打點、真的很感動，比自己打出來還開心。

林智勝打總冠軍賽經驗豐富，懂得被聽牌後背水一戰的壓力，他賽前也有鼓勵大家，一局一局來、不要想這麼多，只要可以贏不擇手段搶下、專注當下就好，不要一直去想等下還有幾局，這樣反而容易分心，今天比賽大家都做的很好。

林智勝中職生涯總冠軍賽第50場出賽，為史上第5人，前4人為張泰山66場、彭政閔61場、高國慶58場、葉君璋52場。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航