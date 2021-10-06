「刪Q」罷免對決白熱化：陳柏惟遭爆曾肇事逃逸，道歉「當時就是做錯了」

（首圖為資料照）

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案投票將在10月23日登場，「刪Q」與「挺Q」陣營對決不斷升溫。先是最近全力推動罷免案的國民黨新任黨主席朱立倫稱陳柏惟在立法院表現不佳，沒有提案；遭到台灣基進黨強烈抗議並揚言提告。今天又傳出陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，且肇事逃逸，因而被檢方起訴。陳柏惟則再次向當事人及社會道歉，並表示該案當年已達成和解。

遭爆肇事逃逸，陳柏惟道歉：確有此事已和解

資深媒體人黃揚明今日於臉書發文，說立委陳柏惟於2011年9月曾駕車撞傷機車騎士並肇事逃逸，直到警方調閱監視器追查後才坦承犯行，也因此案被檢方起訴、法院判刑。

根據爆料民眾提供的高雄地方法院「101年度審交訴字第127號判決書」指出，陳柏惟明知其駕車肇事致人受傷，應即時救護，以減少傷亡，並不得規避其責任，竟未採取電話報案或直接將OOO（被害人姓名）送醫等必要之救助行為，亦未停留於現場等候警方前來處理責任歸屬問題，即基於肇事逃逸之犯意，駕駛上開自用小客車逃離現場。

2012年3月15日，高雄地檢署承辦檢察官李賜隆將陳柏惟依《刑法》第185條之4「肇事逃逸罪」提起公訴。即使案發已近半年，但陳並沒與被害者和解成功。直到他被起訴後，才在3月27日針對過失傷害部分，與被害者家屬在高雄市前鎮區調解委員會達成和解，議定賠償受害者40萬元。

雖然2015年陳柏惟緩刑期滿後就無須入監服刑，也不會留下前科紀錄，因此仍可申請到俗稱「良民證」的無刑事案件犯罪紀錄，但他有過駕車撞傷人並肇事逃逸的惡劣行徑，判決書均清楚記載。

陳柏惟今天中午在立法院受訪時表示，判決書內容寫得很清楚，這件事情就是「做錯了」。他也解釋，自己當時身兼兩份工，常工作到深夜獲凌晨才返家，那天是早上6時從鹽埕區回到鳳山家中，在路上疲勞駕駛，發生擦撞；事發後接獲警方通知，他也馬上到案配合調查，酒測值為零。他直言，這件對自己人生影響滿大的事情，事後在偵查庭與法院都坦然面對，同時積極尋求當事人和解。

自己後來在參選與加入基進黨時，都有跟黨主席與同事報告，也從未否認過這件事情。細節部分由於當事人事發後都有保持聯絡，對方也希望不要去公開這些事情，拜託大家攻擊針對他就好，千萬不要打擾對方與其家屬。和解內容對方該說的都說了，他也為此事件再次誠摯道歉。

推動罷免的刪Q總部痛批陳柏惟是「肇事逃逸前科犯」，已沒有資格擔任公職，應該主動辭職下台，負起責任，「等到真的被罷免就很難看了！」

朱立倫批「0提案」，台灣基進：不道歉就提告

朱立倫從一當選國民黨黨主席就表示要全力推動陳柏惟的罷免案，日前也在公開場合，指陳柏惟是「三0立委」，不僅0提案、0通過，評鑑還拿0顆星，呼籲民眾一同投票罷免。

不過公民監督國會聯盟副執行長田君陽拿出資料，指出陳柏惟在上個會期有7個領銜提案。台灣基進也澄清，陳柏惟這次以一名之差沒有獲選優秀立委，但評鑑數據全在平均之上。台灣基進昨日晚間11點多透過臉書發文，要求國民黨主席朱立倫對立委陳柏惟「0提案」的發言公開道歉，若到6日下班時間仍不道歉，將「告到底」。

台灣基進質疑，朱立倫以罷免陳柏惟當作向對岸示好的獻禮，更以政治交換來報答顏家在黨主席選戰的支持。監督國會議員的問政表現是民主社會每一個人的權利，但監督必須基於事實，為了自身政黨的利益，以虛假的資訊對小黨立委進行攻擊與汙衊，嚴重影響台灣人民的認知，這樣的行為是對台灣民主制度最大的玷汙，應受到所有台灣人唾棄。呼籲朱立倫應該即刻對「0提案」的發言公開道歉，或是「我們法院見」。

不過朱立倫辦公室發言人凌濤日前則反駁，陳柏惟在第三會期「自己委員會」，也就是外交國防委員會的提案數、通過數全部掛零，就算把上任以來所有的法案算進來，也僅僅三讀2案。

近來藍綠雙方為了陳柏惟的罷免案，紛紛展開空戰和陸戰的激烈攻防；投票日倒數20天，國民黨主席朱立倫親征，北部、中部的民意代表也南下，朱立倫急於取得上任後的「第一場勝利」；而綠營方面也舉辦「中台灣教授協會號召百位學者連署挺柏惟座談會」等多場活動，包括小英之友會總會長李茂盛、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、莊競程、林靜儀等人現身力挺。

據媒體報導，民進黨秘書長林錫耀在10月1日已親赴台中整軍，民進黨台中市5立委也連番在臉書或地方活動上合體陳柏惟，綠營甚至請出新系重量級軍師利錦祥操刀，提供反罷免戰略，希望能保住陳柏惟。對民進黨來說，要能守住台中這一席才能壓下12月18日四公投的反撲氣勢。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航