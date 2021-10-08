《我的陽光之地》挑戰阿富汗婚姻、暴力與文化禁忌，導演：我希望觀眾忘記這是一部動畫電影

文：邱昶維（DCFS編輯部）

捷克動畫導演Michaela Pavlátová，長年致力於創作動畫短片，她擅長以粗獷、生猛的獨特畫風，幽默探討性、婚姻、愛情等議題。其作品不僅曾多次入圍奧斯卡、安錫動畫等國際影展，也曾獲頒柏林影展最佳短片，創作實力堅強。

本文將分享Pavlátová學習、創作動畫的歷程，並且介紹她獲獎無數的短片作品《慾望街車》，以及斬獲2021年安錫動畫評審團大獎的長片作品《我的陽光之地》（亦為2021年TIAF臺中國際動畫影展之開幕片），引領讀者進入她富有理想、充滿生命力的創意世界。

Photo Credit: Michaela Pavlátová

探索人性慾望，追求創作自由度

「只有動畫短片像鳥一樣自由。」

導演Michaela Pavlátová大學就讀布拉格藝術建築暨設計學院的動畫學系，原本想修習繪畫的她，因為認識日本實驗動畫導演相原信洋，獲贈一台Super 8底片攝影機，才促使她開始製作逐格動畫。之後，Pavlátová陸續從事書籍插畫、大學教書等工作，直到她前往舊金山WildBrain動畫工作室擔任導演，才正式開啟她的動畫導演之路。

「我喜歡的是那些幽默、機智，而且不落俗套的影片。」Pavlátová表示，礙於舊金山的生活不易，再加上自己不願改變創作風格迎合市場，後來她決定跟丈夫搬回布拉格繼續教書，並且開始進行獨立創作。而探索人類生理慾望，以及效法捷克動畫大師Jan Švankmajer、Jiří Brdečka等人的奇異風格，正是她嚮往的目標。

從事動畫創作的原因

雖然Pavlátová曾經執導、演出多部真人劇情電影，但她依然熱衷於實驗動畫。其中，最重要的原因就在於創作自由度，她解釋：「拍攝劇情片的時候，不但會有監製、投資人等對你的創作有意見，而且你還要受到龐大資金的束縛。」

因此，自從電腦動畫技術愈加成熟之後，Pavlátová就開始樂於一人完成多項任務，並且盡情揮灑自己的創意，而她也把這種作品稱之為「廚房電影」（kitchen films），認為如此創作才能夠保有絕對的自由意識。

動畫短片《慾望街車》，大膽描繪女性性幻想

「對我來說，現實是最大的靈感來源， 因為你不必摸索主題，關鍵只在於你如何理解現實。」

《慾望街車》曾獲2012年安錫動畫費比西獎、最佳短片等，因為以電車物件暗示性器官，大膽描繪女性性幻想的具體細節，受到兩極化的評價。

最初，導演Michaela Pavlátová其實是受到法國製作公司邀請，參與一個女性情慾短片輯的計畫。於是，她開始描繪一名女性躺在床上，任由許多隻手愛撫的場景，並且聆聽自己喜歡的配樂，最終想像出電車與女司機的故事。

Pavlátová解釋，該名女司機並未參考特定人物，她只是想透過這個故事，嘗試描繪普遍女性的性幻想，同時讓幻想更加狂野，但是考量到初始版本有過多露骨鏡頭，Pavlátová決定參考丈夫意見，改變女司機操縱的控制器顏色與形狀，藉此隱喻男性的性器官。

由於女司機不斷擺動胸部、腿部等部位，Pavlátová必須利用Flash、After Effect等影片軟體，土法煉鋼地疊加圖層，並且耗費時間讓所有物件呈現有節奏地彈跳，使得製作過程出現不小阻礙，但她也笑稱：「我根本忘了這部作品與性有關，我只覺得它充滿韻律和趣味。」

動畫長片《我的陽光之地》，挑戰阿富汗女權議題

「我想做一些超越動畫電影的事情。」

《我的陽光之地》榮獲2021年安錫動畫評審團大獎，講述捷克女子Herra嫁給一名阿富汗男子之後，開始要適應後塔利班時代（2001-2021年）的阿富汗社會。

五年前，導演Michaela Pavlátová為了突破自己的創作框架，正在設法撰寫一部長片劇本，無奈作品最終難產，讓她決定轉向改編捷克作家Petra Procházková的小說，嘗試描繪一個強大的女性主角形象。

「這部電影不可能在阿富汗上映。」Pavlátová表示，雖然故事關於文化理解與融合，但是她仍不避諱地觸碰阿富汗婚姻、暴力等議題，並且展示性愛、文化禁忌等場景，讓電影忠實地反映當地女權低落的現況，進而突顯女主角面對異國文化的勇氣與寬容。

「我希望觀眾走進電影院之後，忘記這是一部動畫電影。」Pavlátová解釋，相較於過去相對辛辣、大膽的畫風，這次她更加專注於故事文本，並且採用草圖般的角色設計，盡量讓觀眾忽略動畫技術的存在，但期間Pavlátová仍費時一年設定人物神態，以便其他動畫師進一步設定動作、背景等。

「我以前不這麼想，但我現在認為：『好故事是一切的基礎。』」

完成《我的陽光之地》之後，導演Michaela Pavlátová不但開始對動畫長片產生興趣，也著手擬定下一部長片的製作計畫：「我希望我的下一部電影非常繽紛、有趣，跟《我的陽光之地》完全相反。」並且透露故事將設定在20世紀初，講述一名女性雜耍表演家的職涯生活。

2021 TIAF臺中國際動畫影展

即將邁入第七個年頭的「臺中國際動畫影展」將在10月8日正式開幕，在為期6天的影展活動中，以「維度-空間」為主題，放映來自世界各地優秀，精彩的動畫電影，包括柏林影展、日舞影展、安錫國際動畫影展之競賽作品等。歡迎各位讀者共襄盛舉，一同參與影展盛事。

Photo Credit: 臺中國際動畫影展

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航