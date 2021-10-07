拜登與習近平通話達成共識，雙方皆同意遵守的「台灣協議」是什麼？

文：德國之聲中文網（路透社、彭博社等）

美國總統拜登（Joe Biden）週二（10月5日）在白宮表示，他與中國國家主席習近平談過台灣議題，雙方同意遵守有關台灣的協議。

拜登說：「我已經和習近平談到台灣。我們同意……雙方將遵守與台灣有關的協議，我們講明，我不認為習會做出任何超出協議的舉動。」

路透社稱，拜登指的似乎是華盛頓長期以來的「一個中國政策」，也就是承認北京而不是台北，另一個有關的協議則是《台灣關係法》，該法案明確指出，台灣未來的所有問題必須通過對話和平解決，並得到台灣人民的同意。

台灣與中國的關係因中國軍機頻繁進入台灣西南防空識別區而升溫，對此，美國國務院及白宮皆要求北京停止脅迫台灣，北京則重申反對美國干預，並指美方加強與台灣的交流才是在破壞區域穩定。

中國外交部發言人華春瑩4日說：「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的訊號。」

她說，一段時間來，美方在售台武器丶加強美台官方軍事聯繫等方面消極動作不斷，中方堅決反對並採取「必要應對措施」。

針對拜登的發言，台灣外交部週三（6日）表示，已向美方確認美國政府對台灣的政策不變，即如國務院10月3日發布的聲明所強調，美國將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾，並將持續協助台灣維持足夠自衛能力。

路透社指出，拜登似乎還提到了他在9月10日與習近平舉行的90分鐘通話，那次談話是他們繼二月通話以來的第二次談話。

白宮9月曾經表示，該通話確保兩個大國之間的「競爭」不會變成「衝突」。中國官媒則報導，通話「就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。」

《金融時報》在通話後曾經引述消息人士報導稱，習近平拒絶了拜登提出的面對面會談的提議，不過白宮對此表示否認。

拜習會恐破局

拜登上任後還未與習近平見面，外界原本預期拜登與習近平有可能在義大利舉行的20國集團（G20）峰會見面，不過彭博社引述4名知情人士稱，中國外交官已通知G20官員，習近平目前不打算親自出席本月底將於義大利羅馬舉行的G20峰會。

報導稱，中國外交官在上個月於佛羅倫斯舉行的20國集團特使會議上，傳達了這一訊息，該官員提及中國的新冠疫情防疫規定，其中可能包括對返國人士的檢疫要求，指這是習近平不打算親自赴羅馬的原因。

知情人士指出，自此之後就此事進行溝通，而今年主辦20國集團的義大利也尚未收到任何官方回應。報導指出，北京經常在最後一刻宣佈領導人的參訪計劃，因此任何最終決定可能要到接近10月30日峰會將開始時，才會通知義大利政府。

義大利政府拒絕對此發表評論，而中國駐倫敦和羅馬的大使館也未回應評論請求，自2020年1月中旬以來，習近平就沒有離開過中國，也就是已有600天沒有踏出中國國門，但他與各國領導人已進行了數十次單獨通話，上個月他曾以影片方式出席金磚國家峰會會議。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航