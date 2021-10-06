本土持續+0：境外染疫機組員密切接觸者均陰性，第11輪疫苗預約將採分流

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增5例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，其中4例分別自美國（3例，案16373、案16374、案16376）、南非（案16375）入境，餘1例調查中（案16377），入境日介於今（2021）年9月14日至9月26日。

發言人莊人祥表示，今日其中一例境外移入個案為機組員，已在8月份接種完第二劑莫德納疫苗，是第4例突破性感染的機組員，也是第一例打完兩劑莫德納後仍染疫的機組員個案。根據最近多次採檢紀錄都是陰性，最近的10月1日採檢也是陰性，直到昨（5）日採檢才是陽性，Ct值為33。

所幸的是，該機組員密切接觸的同事與家人共6人，經過PCR檢測均為陰性，其中4名同住家人列居家隔離。而該機組員的2個小孩，分別就讀的2間國小都已經宣布預防性停課一天。

第11輪疫苗預約採分流，提醒簡訊前一天陸續發送

指揮中心指出，COVID-19公費疫苗預約平臺已於今日中午12時停止意願登記進行結算，第11期疫苗預約將採分流方式預約，並且提供AZ疫苗第二劑及BNT疫苗第一劑接種。

首先，只要在10月6日中午12時前完成意願登記，以下三類都屬於這次疫苗預約對象：

7月22日（含）前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾，即1966年1月1日（含）至2003年10月15日（含）前出生，可預約接種第二劑AZ疫苗 7月30日（含）前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾，即1965年12月31日（含）前出生，可預約接種第二劑AZ疫苗 於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑： 47歲以上民眾，即1974年12月31日（含）前出生

22－12歲民眾，即1999年1月1日（含）至2009年10月15日（含）間出生

18歲以上第9類對象，即2003年12月31日（含）前出生

至於預約分流時間，BNT第一劑要在10月11日上午10時至10月13日中午12時前進行預約。AZ第二劑，則在10月12日上午10時就可以進行預約，預約時間至10月13日中午12時截止。而施打期間會訂在10月15日至10月21日。

莊人祥也說，這次預約除了分流外也有另一項變革，提醒簡訊會在預約分流日前一天陸續發送。

Photo Credit: 指揮中心

高端疫苗可逕行洽衛生局預約詢問，不必透過疫苗預約平台

另外莊人祥也宣布，由於國內各個縣市衛生局與醫療院所的高端疫苗數量充足，滿20歲以上且尚未接種任何一劑COVID-19疫苗、或者已經在28天前接種第一劑高端疫苗的民眾，可以直接向地方衛生局詢問，並向醫療院所預約施打高端疫苗。也因為這次開放民眾直接向衛生局與醫療院所預約高端疫苗，不必透過疫苗預約平台分配，因而第11輪疫苗預約沒有將高端疫苗放到預約平台。

昨日疫苗共接種16萬8402劑，接種最多劑的是莫德納，總共造冊接種11萬7000劑。第二多是AZ疫苗，造冊接種1萬8000劑，BNT則共校園接種3萬劑。目前為止疫苗涵蓋率達57.89％，劑次人口比則來到72.58劑／每百人。

另外北市國泰醫院出現8、9月疫苗接種清冊誤植接種資料的問題，在10月2日重新上傳，不過由於格式跑掉，目前有3075筆上傳到疾管署的資料有誤，今天上午有先把這3075筆先刪除，醫院也重新上傳中。

莊人祥表示，真正因為誤植接種資料影響到這期預約的有110人，而被誤植的疫苗任何品牌都有可能。目前已經責成國泰醫院為本專案接種責任醫院，如果是受影響的民眾，將可透過台北市衛生局安排，或由國泰醫院協助接種疫苗。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺