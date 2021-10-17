艾瑞克森取向催眠心理治療：層層堆疊的經驗拆開後，每一層原來皆是禮物

文：王佑筠（臨床心理師）

關於心理治療，還記得在學生或新手心理師階段，我們很常陷入急著想了解心理治療「該用什麼取向才能幫助個案」、「什麼治療取向才適合自己」的焦慮中，所以一路努力從學校課程獲得基礎、工作後參加工作坊進修，自己再從各樣的書籍中涉獵更多補充知識。即便如此，在這找尋自我定位與價值的漫漫歷程中，卻潛藏著「接觸多元卻不夠深化」的擔心。

困惑，可能是改變的契機

以自己為例，我剛開始臨床工作時，曾觀摩過前輩操作「獎勵」、「懲罰」、「付出代價」等行為治療技術，也有大量接觸自閉症類群疾患孩子的經驗，本以為已具備操作「行為治療」的自信。但臨床上面對無口語的孩子情緒化躺地不起的當下，我雖已遵循治療概念去試著改變他的行為了，孩子卻仍「黏」在地上不願起身。

於是，基於評估他是有語言理解能力的先備認識，我走向他、蹲下身，試著跟孩子聊了一會兒，過程中就彷彿對著他自言自語一般（孩子經驗到的其實是一種無壓力的溝通引導）。雖然經歷的時間比預期的長，但孩子還是跟著我站起來、回到位置。結束後，督導前輩問我：「你有沒有想過，或許有比行為治療更適合你的取向？」

困惑，是一記警鐘，在接下來執行心理治療的日子裡，於心底敲響著：「我會是一個什麼風格的治療師？我還可以有什麼開展性？我是否可能在治療的學海中找到航行的方向？我想選擇什麼樣的生活？」

遇見「艾瑞克森取向催眠心理治療」

「艾瑞克森取向催眠心理治療」，有一個核心，就是找到自己的identity。其順勢而為的精神，能使任何事物皆可被運用，任何體驗皆可被引發。曾有一位很擔心孩子畫畫只畫槍枝，不畫其他主題的媽媽向我求助，雖家人總是叫他不要再只畫槍枝了，仍改變不了他的執著。我依著「艾瑞克森取向催眠心理治療」中順勢而為的精神，邀請媽媽嘗試改請孩子畫一把槍枝掉在海底。出乎意料之外的，孩子最終畫了一座海生館，槍枝落在一處珊瑚的底下，而這也順利地擴展了孩子的繪畫內容。

這樣的經驗讓我漸漸明白，「艾瑞克森取向催眠心理治療」，善用個案的限制成為資源，允許治療師有無限開展可能的真諦，此時，我的困惑已得到解答。



Milton H. Erickson｜Photo Credit: PsychologySays

經驗再經驗，對自我的允許與看見成長的可能

艾瑞克森（Milton H. Erickson）的嫡傳弟子、亦是艾瑞克森基金會的創辦人及現任執行長傑弗瑞．薩德（Jeffrey K. Zeig），整理了這個取向的理論、哲學觀及治療技術。他善於將個案帶來的問題，運用各種經驗式的作法，把解答層層包裝為禮物，再交還給個案。在這過程中，為了引發個案的經驗，帶領個案有各種體驗的可能，治療師也需允許自己有各種嘗試。

蕯德老師就曾分享他不只學習過法文與西班牙文，且正在學習中文，還會駕駛輕航機的多元經驗，他的妹妹也是六十幾歲開始學習獨輪車。「世上唯一能限制你的，是你對於自己的想像」，當我們對自我的允許提升，則能看見成長的可能。

我第一次參加「艾瑞克森取向催眠心理治療」的初階工作坊之後，得到一個引導──「我需要去嘗試，看見可能性」。同年，我同時擔任醫院工作中實習生負責人與主責督導的兩項重任，在工作與責任並重、時間被壓力壓縮下的隔年，又再重拾鋼琴的學習，這些都是過去的我所不曾經驗過的。

層層堆疊的經驗拆開後，每一層原來皆是禮物

學琴的歷程中，一首曲子可以是風格多變的，而這需要刻意練習，需要有人指導，每一個刻意練習的片刻，都由老師挑選合適的曲子強化著。我的老師跟我很像，都有想掌控進度的控制感需求或自我要求，讓我意外的是，每當趕不及學習進度，老師比我更焦慮時，我反而能較平實看待自己練習不足，穩定地告訴她：「沒關係，上週的曲目我會繼續練習，今天到這裡就好」。

能這樣放下焦慮、看見自己的限制，過程中需要的是細細聆聽與接納自己的感受，因為學習的成就固然喜悅，但更多是挫折與自認不足的不安，此時，更需要正視自己的選擇，避免稍不留神就在大量的懷疑中，中止這個選擇。

我慢慢地明白，「艾瑞克森取向催眠心理治療」，帶給我各種層層堆疊的經驗。生活中，我允許了嘗試、看見了限制、接納了不足、陪伴了感受，正視了選擇。而層層經驗拆開之後，每一層原來皆是禮物。

我常在感受著，以艾瑞克森取向的方式彈奏生命的樂章，是如此的美好！或許，有一天卸下臨床心理師的工作，走向生命的終章之前，它仍會向一個老友一樣，與我的存在伴行。

延伸閱讀

本文經心理誌 PsychoLife授權刊登，原文刊載於此

原標題：心理誌 PsychoLife 第56期-1：艾瑞克森取向催眠心理治療，找到自己的「Identity」

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航