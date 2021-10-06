財政部首度房屋租賃「大查稅」，1734名「囤房大戶」若漏報租賃所得罰3倍

9月5日財政部宣布，即日起啟動「個人間房屋租賃所得專案查核計畫」，針對持有10戶以上非自住住宅的囤房大戶，進行專案稽查，共計1734人，是財政部首度就房屋租賃的大查稅。財政部強調，房東出租房屋，卻有未如實申報補報補繳免罰，否則將處最高罰款3倍所漏稅額，可以回溯查5至7年。

財政部啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」

財政部賦稅署長許慈美指出，針對全國持有非自住房屋十戶以上者，全面查核其房租收入，初期將發函通知輔導申報，若囤房大戶「未讀未回」將採查核措施。

財政部於今（2021）年2月公布「109年度台閩地區房屋稅籍個人歸戶統計表」資料顯示，擁房10戶以上的超級大戶有1萬9472人。

《關鍵評論網》採訪財政部承辦人員指出，本次專案稽查的超過10戶的大戶中，條件不包含：地下室、停車場、非住家以及共同持有等，因此最後篩選後為1734人。

日前國稅局查已經掌握名冊中民眾，持有多戶房屋卻僅1戶設籍供自住使用，初步研判部分可能有出租情形，經深入查核，查獲有多戶房屋隔間出租收取租金，未依法報繳綜合所得稅，5年遭補稅及罰鍰共約50萬元。

承辦人員強調，本次為一次性專案，且已經鎖定名單（1734人）自公布專案後，屋主出售（轉移）房子，持有數降至10戶以下，仍必須就先前未補齊的租賃所得繳納，否則依然違法。

此次專案並非突發，而已規劃已久的計畫，承辦人員強調，財政部經過多次研調（稽查水電瓦斯等）後掌握的大戶，並且已經依照各地作業流程發出租賃所得通知單。

承辦人員說，未來查核以採實地訪查進行，若確認囤房大戶名下房屋有出租情事，國稅局可依此判定為漏報租賃所得，將要求銀行提供大戶帳戶金流紀錄，若確定有固定租金收入即可設算課稅。

財政部說明，補繳、計算租賃所得時，如能提具必要損耗及費用確實證明文件者，可於申報時舉證核實減除，常見之必要費用有修繕費、房屋稅、地價稅等，如未能提出證明，則按租賃收入43%計算必要損耗及費用，若民眾尚未依規定申報，經查獲有短漏報租賃所得者，將依規定補稅並裁處罰鍰。

大戶租長照機構、中低收入戶，轉型公益出租人可獲政府補貼

財政部賦稅署長許慈美指出，房東應盡快誠實申報，如果是出租房屋給我國租金補貼戶，像是租給長照機構、幼兒園、中低收入戶、身心障礙人士、單身青年以及新婚育兒者等，還可向地方政府申請適用「公益出租人」資格。

住宅法規定，公益出租人可享有自用住宅稅率1.2％（其他住家用為1.5%）、地價稅適用自用住宅用地稅率千分之2、綜合所得稅租金收入減免等3大減稅優惠，且公益出租人免稅額度自今年6月起進一步提高到1.5萬元。

自從內政部與財政部於2017年推動公益出租人後，益出租人減免房屋稅戶數從2017年1.66萬戶成長到2020年的8.25萬戶，約成長四倍。

不過，住展房屋網企研室強調，對於租屋黑市中的房東，誘因不太夠。因為，在房東實際上將房屋出租給房客、卻謊報自住的「積習」中，租金所得稅及報稅時間成本基本上都能省去，若擁房3戶內，連房屋稅都能適用自住的1.2%稅率。

企研室說，就現實層面而言，比起成為「公益出租人」，待在租屋黑市對於房東來說，仍「相對優惠」；在此類房東底下租屋的房客，租金補貼對其而言仍然是看得到、吃不到。

專案查核作業計畫承辦人員解釋，本次專案已經「列冊」，且掌握大戶相關資料，若隱匿收租不報，將依法開罰漏稅額3倍以下罰鍰且進行輔導，未來鼓勵大戶加入「公益出租人」行列。而他強調，未來不排除將有進一步的政策，例如再降低10戶門檻，後續尚需更多政策研議。

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核稿編輯：翁世航