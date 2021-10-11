遊客們愛去的曼谷大皇宮玉佛寺，竟是由泰國史詩《拉瑪堅》的大反派「十二夜叉」守護著

《拉瑪堅》的第一篇是印度史詩羅摩衍那在地化後的篇章，主要交代羅摩與大魔王托薩甘於前世所結下的恩怨。

大魔王托薩甘的前身：遭眾神處死的洗腳僕人

在濕婆神居住的神山之下，有一位名為「農投（นนทก）」的夜叉，而農投就是托薩甘的前世。

農投負責幫天神們洗腳，以便讓天神們以乾淨的腳上山拜見濕婆神，不過這些天神很喜歡欺負農投，每次洗完腳之後，都會故意摸農投的頭，順便拔個幾根頭髮走，過了幾年後，農投的頭髮就被拔到剩下一點點，而天神們仍然不斷欺負著農投，難過至極的他決定上山向濕婆神告狀。

濕婆神看在農投多年來努力幫天神們洗腳的份上，因此答應農投一個要求，而農投便要求擁有「一指神功」，只要手指指向誰，誰就會死亡，以此能力保衛自己，濕婆神聽完遍賜予農投的食指獲得神力，不過濕婆神主要是希望農投擁有保護自己的能力，但沒想到農頭一獲得神力之後，馬上去找那些欺負他的天神報仇，因此殺害不少天神。

於是天神們去找濕婆神告狀，聽聞此事的濕婆神便尋求毗濕奴的幫忙，希望毗濕奴解決一下難以受控的農投，於是毗濕奴便立刻變身為絕世仙女，在森林中等待農投，農投一見到仙女便上前搭訕，希望獲得仙女的芳心，而仙女回則告知，如果農投可以跳舞跳得跟她一樣好，就可以考慮看看，於是農投馬上跟上仙女的動作，第一下手指天，第二下手指腳，結果農投便因為自己的一指神功而受傷，而此時仙女便變回毗濕奴的樣子。

得知自己中計且準備被處死的農投，便向毗濕奴抱怨到，自己不過是個兩隻手一顆頭的夜叉，打不過擁有四隻手一顆頭的毗濕奴，如果自己也跟毗濕奴一樣擁有四隻手，就不會這麼笨上當了。毗濕奴聽完便告訴農投：「既然你這樣想，那我就賜予你下輩子成為擁有十顆頭及二十隻手的夜叉王，而我自己將誕生為一顆頭兩隻手的人類，到時候再來一分勝負」，不過毗濕奴說完後，還是直接將農投處以死刑。

農投在天界被處死之後，便轉世誕生於「蘭卡城」之中，不過並沒有如毗濕奴所言，在下輩子成了擁有十顆頭及二十隻手的夜叉王，而是成了蘭卡城的王子，名為「托薩甘（ทศกัณฐ์）」。

在托薩甘14歲時，他便離開家中前往森林跟著「帕魯士寇埔（พระฤาษีโคบุตร）」大師修行，托薩甘非常認真學習，在短短幾年之間便成功學完所有法術，就連變身術與飛行術都能做到，學完法術之後托薩甘便返回蘭卡城，不久之後托薩甘的父親就因年老而逝世，托薩甘則成為蘭卡城的城主。‘

魔后「蒙托」與托薩甘之子的誕生

在《拉瑪堅》故事中，鎮守南瞻部洲的「威倫侯」（วิรุฬหก）是一位阿修羅王，對濕婆神相當忠誠，每天都會去濕婆神殿朝拜，結果某天在朝拜時，被一隻壁虎嘲笑，他一氣之下便使用法力消滅壁虎，但由於法力過大，意外造成濕婆神居住的神山傾斜，濕婆神得知之後並未生氣，他知道威倫侯並非故意，但仍下令如果有誰可以將傾斜的神山恢復，將會賜予恩惠，不過所有天神嘗試過後都無法做到，因此濕婆神想到托薩甘，他是擁有強大神力的阿修羅，因此請他來幫忙恢復神山，而強大的托薩甘最終修復了神山，能獲得濕婆神的恩賜。 但令濕婆神想不到的是，貪心的托薩甘看上了濕婆神之妻「帕媚烏瑪貼威（พระแม่อุมาเทวี）」（中譯：雪山神女），希望獲得帕媚烏瑪貼威，濕婆神為了完成自己的承諾，不得已之下只好將妻子送給托薩甘，其他天神知道之後，便去稟告毗濕奴，毗濕奴得知後馬上又化身為一位老夜叉在路上等待托薩甘經過，路過此處的托薩甘，看到這位老夜叉竟然以樹根朝上、樹枝朝下的方式種樹，覺得這位老夜叉很可笑，便與老夜叉聊起來，而老夜叉順勢說到，天界最美的女神其實是「帕媚烏瑪貼威」的仕女「蒙托（นางมณโท）」，托薩甘得知此事後，馬上返回向濕婆神神殿，希望修改自己的請求，改成要「帕媚烏瑪貼威」的仕女「蒙托（นางมณโท）」。 蒙托與托薩甘生了一個兒子名為「羅納帕（รณพักตร์）」，在羅納帕滿14歲時，同樣前往森林向「帕魯士寇埔」大師拜師學藝，跟他父親托薩甘相同，是一個認真向學的好學生，因此很快就學完所有法術，他為了修練得更加強大，而進行了祈求神器的儀式，透過此儀式羅納帕成功獲得三大主神梵天、毗濕奴與濕婆神所賜予強大的法器與祝福： 梵天：賜予「納伽神箭」（由弓箭射出之後，能化身為納伽龍的形狀，來纏著敵人）並賜予祝福：如果因陀羅耆特的頭落地，將產生燒盡整個世界的劫難，必須以梵天的「金盤」或「玉盤」來承接頭顱才能阻止災劫發生。

毗濕奴：賜予「巴曼神箭」。

濕婆神：賜予「摩訶神箭」並賜予能夠變身成因陀羅模樣的能力。 在獲得三大天神祝福及強大神器之後，也使得羅納帕氣焰高漲，闖入天界向因陀羅挑戰，最後戰勝天界之主因陀羅，他的父親托薩甘得知此事之後非常開心，因此賜予「因陀羅耆特」之名給他，意思為：戰勝因陀羅之人。 而因陀羅耆特在羅摩與托薩甘大戰時，也成為羅摩陣營最難對付的敵人之一，是一個除了托薩甘之外，最令人印象深刻的反派角色，因此也成為玉佛寺十二夜叉守護神之一。 《拉瑪堅》的反派成為玉佛寺「十二夜叉守護神」！？ 根據曼谷觀光局的說法，十二夜叉守護神是在拉瑪三世時代建造的，這種透過巨大夜叉守護寺廟的做法來自阿瑜陀耶時代，泰國人相信這些夜叉是善良的守護者，可以防止邪惡事物靠近，因此會在寺廟的入口處建造夜叉做為守護神，而這12尊夜叉是來自泰國史詩《拉瑪堅》的故事，他們都是故事中的夜叉王者或羅摩的對手，象徵著他們擁有強大的實力。 在認識這12尊「夜叉」之前，先以地圖的概念來認識一下這些夜叉在曼谷大皇宮玉佛寺的名稱及守護位置，接下來將從東到南，南到西的順時針排序介紹托薩甘與他的夥伴們。 在拉瑪堅的主故事當中，除了反派主角托薩甘以及托薩甘的媒人威倫侯以外，其他獲選的夜叉主要出場對戰的戰鬥分為兩場，第一場是羅摩帶著猴軍登陸蘭卡島之後的「悉多奪回戰」（或稱「主戰」），第二場則是羅摩打敗托薩甘之後，托薩甘的朋友與托薩甘最後一個兒子帶領的「復仇戰」 「東一門」 「素里亞柏（สุริยาภพ）」紅臉，「復仇戰」，主帥之子。 「因陀羅耆特（อินทรชิต）」綠臉，「主戰」托薩甘之子。 Photo Credit:Adam JonesCC BY-SA 2.0 素里亞柏（สุริยาภพ） 阿修羅之王「賈格拉瓦」（於西一門）的兒子，在拉瑪堅的故事中，當羅摩之弟「婆羅多」率領軍隊與「瑪尼灣城」作戰時，「素里亞柏」的表現相當英勇，能與羅摩之弟「帕薩達魯」對戰的不相上下，再加上有魅杷神槍的幫助之下，能打擊對手使其失去知覺，但他也因為持續整天的戰鬥，隔天不小心中了「婆羅多」的箭，最後喪命於戰場。 Photo Credit:โดย กสิณธร ราชโอรส - งานของตัวCC BY-SA 3.0 因陀羅耆特（อินทรชิต） 托薩甘與蒙托的兒子，雖然有如因陀羅般的英勇，但最後中了羅摩之弟「帕拉」之箭，失去心臟而亡，且為了避免他的頭掉下來造成災難，羅摩還特地派人前往梵天神殿，借用金盤來接著因陀羅耆特的頭。 「東二門」 「茫功甘（มังกรกัณฐ์）」綠臉，「主戰」，托薩甘的姪子。 「威倫侯（วิรุฬหก）」藍臉，「媒人」，南瞻部洲天王。 Photo Credit:โดย กสิณธร ราชโอรส - งานของตัวCC BY-SA 4.0 茫功甘（มังกรกัณฐ์） 茫功甘是托薩甘的姪子，負責幫忙拖延時間，讓「因陀羅耆特」能透過儀式修煉出神箭，而負責拖延時間的茫功甘死於羅摩之箭。 Photo Credit:โดย กสิณธร ราชโอรส - งานของตัวCC BY-SA 4.0 威倫侯（วิรุฬหก） 威倫侯是讓托薩甘娶到魔后蒙托的關鍵人，如果沒有威倫侯可能就沒有拉瑪堅的故事。 「南門」 「托薩奇利通（ทศคีรีธร）」棕臉，與「托薩奇利灣（ทศคีรีวัน）」綠臉，為托薩甘之雙胞胎兒子，「主戰」。 Photo Credit：洪銘謙 托薩甘之雙胞胎兒子 「托薩奇利灣」與「托薩奇利通」是托薩甘與母象結合所生，托薩奇利灣為哥哥，托薩奇利通為弟弟，父親托薩甘讓他們兩兄弟去當「杜拉城」城主「阿薩甘瑪拉王」的養子。 有天他們因為想念父親而返回家中，並得知自己父親即將與羅摩開戰，因此便自告奮勇的準備出戰，當兩人帶兵來到時，剛好碰到「羅摩」派遣其弟「帕拉」為主帥帶兵準備進攻托薩甘的「蘭卡軍」，「帕拉」以「羅摩神箭」射中兩人的戰馬使其當場斃命。 兩兄弟以弓箭為武器重傷猴軍，「帕拉」則以神箭化為強光來掩護猴軍，並利用強光照射敵軍的優勢，以弓箭射中托薩奇利灣與托薩奇利通，此戰托薩甘的兩個兒子一起喪命於戰場之中。 「西一門」 「賈格拉瓦（จักรวรรดิ）」白臉，「復仇戰」的主帥。 「阿薩甘瑪拉（อัศกรรณมารา）」紫臉，托薩甘雙胞胎的乾爹，「復仇戰」的復仇者之一。 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18626043 賈格拉瓦（จักรวรรดิ）

在羅摩打敗托薩甘之後，托薩甘的弟弟「毘珮（พิเภก）」就成為蘭卡城的統治者，而魔后蒙托在托薩甘被打敗前已有身孕，因此後來生下了一個兒子，取名為「拍納素里亞翁（ไพนาสุริยวงศ์）」，長大後的拍納素里亞翁得知自己的父親，因為毘珮叔叔的背叛，而被敵人打敗致死，因而開始規劃著為父親托薩甘報仇的計畫，他先前往森林拜師學習武藝，學成後前往「馬里灣城（กรุงมลิวัน）」，尋求其父親托薩甘的好友「賈格拉瓦王」的幫助，要去打敗毘珮叔叔，為托薩甘報仇。

在賈格拉瓦王的協助之下，拍納素里亞翁成功打敗毘珮叔叔，並將其關在監獄當中，而拍納素里亞翁的玩伴，哈奴曼的兒子「阿順帕（อสุรผัด）」，得知此事之後，便前往森林尋找正在修行中的哈奴曼尋求幫助，哈奴曼則將此事稟報羅摩，羅摩得知此事後，便下令其弟弟「帕婆羅多」與「帕薩達魯」率軍前往蘭卡城幫助毘珮，成功打敗拍納素里亞翁並將其處以死刑。

賈格拉瓦王得知拍納素里亞翁死後，便決定為其報仇，便派自己的兒子「素里亞柏」出戰，雖然「素里亞柏」相當英勇善戰於首戰能打敗「帕薩達魯」使其退兵，但最終仍不敵「帕婆羅多」死於戰場之上。賈格拉瓦王與帕婆羅多雙方大小戰鬥數回，最終在「帕婆羅多」與「帕薩達魯」聯手出擊之下，賈格拉瓦王被神箭射中而亡。

註：毘珮為托薩甘的弟弟，開戰初期便因勸說托薩甘歸還悉多不成，轉為支持羅摩打敗托薩甘。

Photo Credit:โดย Deror Avi - งานของตัวCC BY-SA 3.0 阿薩甘瑪拉

阿薩甘瑪拉為「杜拉城（เมืองดุรัม）」的城主，是托薩甘的雙胞胎兒子「托薩奇利灣」與「托薩奇利通」的養父，當兩位雙胞胎養子與托薩甘都死去之後，他便出兵向羅摩復仇。

在戰鬥中，阿薩甘瑪拉雖然被羅摩之箭射中，但身體反而不斷增生，托薩甘之弟「毘珮」才提到「阿薩甘瑪拉」曾獲得濕婆神的祝福，無論身體被成幾段，都會持續增長而不會死去，唯一能夠完全殺死他的方式，是要將他的所有身體都丟到河裡，而這也成為打敗阿薩甘瑪拉的關鍵。

「西二門」

「托薩甘（ทศกัณฐ์）」，羅摩的對手，「主戰」，阿修羅王。 「薩哈德差（สหัสเดชะ）」，「主戰」，托薩甘的夥伴。

Photo Credit:โดย Jakub Hałun - งานของตัวCC BY-SA 4.0 托薩甘

托薩甘是《拉瑪堅》當中的大反派，上一輩子在天界與毗濕奴結下恩怨，轉世後成為羅摩王子的對手。

Photo Credit:โดย Jakub Hałun - งานของตัวCC BY-SA 4.0 薩哈德差

於因陀羅耆特戰敗後登場，同為阿修羅王的薩哈德差，率領軍隊幫助托薩甘，他最強的法器就是「卡踏法杖」，只要指向誰，誰就會死亡，因此哈奴曼便變身為普普通士兵，前往薩哈德差面前詐降，待薩哈德差不注意之時，將「卡踏法杖」搶走，最後被哈奴曼打敗。

西三門

「瑪亞腊（ไมยราพณ์）王」紫臉，「主戰」，托薩甘的夥伴。 「威倫詹邦（วิรุณจำบัง）」綠臉，「主戰」，托薩甘的姪子。

Photo Credit:โดย Sodacan - งานของตัวCC BY-SA 4.0 瑪亞腊（ไมยราพณ์）王

瑪亞腊是一位海底夜叉王，在托薩甘的邀請之下前來幫助托薩甘對抗羅摩，當天晚上羅摩做了惡夢，因此請毘佩來幫忙解夢，毘佩透過解夢告知，應該是托薩甘找瑪亞腊要來綁走羅摩，因此建議讓哈奴曼化身為巨人，讓羅摩與弟弟帕拉藏身於哈奴曼的嘴裡，並由士兵在外圈防守。

不過這樣的防禦仍然不敵瑪亞腊的法術，他用催眠術讓羅摩陣營的所有人睡著，最終成功截走羅摩，等待哈奴曼等人醒來之後，發現羅摩已經被抓走了，於是哈奴曼馬上前往海裡，準備營救羅摩。

成功抵達海底的哈奴曼找到了羅摩，並與瑪亞腊開打，但沒想到瑪亞腊是不死之身，因為他使用法術將自己的心臟移出，因此不管哈奴曼怎樣殺，都無法殺死瑪亞腊，後來哈奴曼使用分身之術，一面與瑪亞腊對戰，一面尋找瑪亞腊的心臟，最後透過瑪亞腊身邊的人得知，瑪亞腊的心臟藏於山中，找到瑪亞腊心臟後，哈奴曼便成功打敗瑪亞腊，成功解救羅摩。

Photo Credit:โดย Sodacan - งานของตัวCC BY-SA 4.0 威倫詹邦（วิรุณจำบัง）

受托薩甘邀請與對戰羅摩，起初使用隱身術騎馬殺入羅摩陣營無往不利，後來羅摩使用神箭破解他的隱身術，他發現自己陣營已經被打敗之後，跑到森林洞穴躲起來，沒想到那個洞穴已經有一名女子住在裡面，後來他接受該女子建議躲到湖水之中隱身。

羅摩發現威倫詹邦跑走之後，便下令哈奴曼去追，當哈奴曼跟著來到洞穴之後，看到洞穴中的女子，一問之下得知，該女子原為濕婆神的仕女，後來因罪遭貶為凡人，濕婆神要她等待毗濕奴的轉世羅摩，讓她幫助羅摩打敗敵人，因此她才會故意讓威倫詹邦去躲在湖中。得知情報後的哈奴曼，則使用神力之眼找到威倫詹邦，最終將其打敗。

透過玉佛寺十二夜叉守護神，認識拉瑪堅故事中羅摩的對手之後，接下來筆者將於下一篇介紹泰國人都喜愛的一位角色——神猴哈奴曼，這位據說是中國經典小說《西遊記》中孫悟空的原型，到底為何泰國人如此愛哈奴曼，他除了英勇與機智以外，據說還是一位把妹高手！而且泰國人喜愛哈奴曼到特別為他準備一系列的戲劇，就稱為《哈奴曼篇》，專以哈奴曼角度來看拉瑪堅。

Photo Credit: PHGCOM @ CC BY-SA 3.0 哈奴曼

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元