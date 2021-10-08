蔡英文與蘇貞昌有效控制住疫情，為何民調支持度卻越來越低？

文：張正昀（中華民意研究協會資深研究員）、Leo Chu（中華民意研究協會副研究員）

8月底9月初，接連爆發兩起Delta變種病毒群聚案，再次提高疫情變數，110萬通示警簡訊，一度造成人心浮動，所幸經過疫調、匡列、停課等防疫措施，加上雙北緊急應變得宜與民眾配合，Delta變種病毒疫情逐漸趨緩。

Delta病毒短暫群聚爆發後受到壓制，理論上隨著民心安定，民眾對於執政者滿意度應會顯著上升，然而，根據近期數波民意調查顯示，執政者滿意度仍未擺脫死亡交叉危機，半數民眾仍對蔡政府與民進黨有所不滿，且經過三個月以來發酵，半數不滿意的狀況似乎越來越固化。

疫情有效控制，為何「不滿意度」仍持續增加？

先從美麗島電子報民調看起，9月份蔡英文與蘇貞昌的不滿意度再次高於滿意度，相較於8月份不滿意度，蔡英文不滿意度提高5.1%達48.4%，蘇貞昌不滿意度提高3.5%來到51.4%，9月份兩者滿意度分別為蔡英文的47.8%與蘇貞昌的43.6%。即便將抽樣誤差最大值的3%納入考量，半數左右民眾不滿意蔡政府表現已經成為不容忽視的客觀事實。

再看台灣民意基金會的民調，9月份蔡英文滿意度與不滿意度分別為48.6%與42.5%，看起來正在脫離死亡交叉危機，蘇貞昌的滿意度與不滿意度分別為45%與48.3%，但是相比8月份，兩者差距縮小，接下來仍有可能再次進入死亡交叉。

雖然台灣民意基金會民調的機構效應較為顯著，但是其民調結果亦呈現出長趨勢變化，特別自5月份疫情爆發後，4成以上對蔡英文與蘇貞昌的不滿意度已經維持了五個月，若持續到年底，這股對蔡政府的厭惡感將愈發難以撼動。

近期，有評論認為蔡英文滿意度再次經歷死亡交叉，原因與「塔綠班」與「塔綠班之歌」的後續發酵有關；美麗島電子報董事長吳子嘉則認為，「3+11」事件以及疫苗孤兒問題，才是造成蔡英文與蘇貞昌民調下滑的主因。

Photo Credit: 中央社

相較於疫情，民進黨執政的囂張與傲慢可能才是扣分主因

疫苗注射問題上，衛福部慣於美化數據，與民眾實際認知有所落差，成為民意不滿關鍵之一。例如，10月1日最新公布的COVID-19疫苗接種統計資料，第一劑接種人次總數達1342萬人，但是第二劑接種人數僅達285萬人，換言之，具較完整防護力的人數僅占全國人數的12%左右，但是衛福部屢次以第一劑施打作為疫苗接種涵蓋率，作為數據美化。

若相比美國，我國政府在防疫資訊揭露與透明上，也更不友善且落後。

例如美國疾病管制與預防中心的COVID-19資料追蹤平台，忠實呈現感染人數、疫苗接種、疫情監控等統計數據，民眾可以很輕易查詢出各年齡層第一劑、第二劑與第三劑接種人數與覆蓋率。反觀我國衛福部，似乎非常吝於提供簡便的資料與資訊揭露，而無適洽地維護民眾知的權益。

在防疫資訊揭露與透明上，別人已經上太空，我們的衛福部仍在殺豬公。

同樣地，作為病毒大舉侵台的罪魁禍首之一「3+11」的決策過程中，行政院所提出的專案報告不僅缺乏詳盡與誠實地檢討，甚至意欲利用此報告作為「大內宣工具」，陳時中還說出「3+11和800條人命有什麼關係？」，進一步引發民眾的不良觀感。

9月22日國民黨立法委員江啟臣質詢時要求蘇貞昌，年底前國人第二劑疫苗覆蓋率達7成，否則行政院長應該下台負責。此次質詢一出，隨獲得不少民眾好評，輿論變化反映出民眾對執政者傲慢的不滿，正積銖累寸。

由此看來，吳子嘉董事長點出的「3+11」事件以及疫苗孤兒，的確讓蔡英文與蘇貞昌民調受挫，然而追根究柢，民進黨執政的囂張、傲慢與無能，恐怕才是最根本原因。

國際捐贈疫苗善舉，反而讓人看出台灣疫苗政策的缺乏

正如前述，5月份疫情爆發以來，民進黨防疫無能，執政靠宣傳的痛腳，完全暴露，民眾生命與財產因此遭受威脅，但是執政者卻不願誠實改過，仍想依賴過去「成功」途徑，試圖利用內宣來掩蓋重大缺失。

有趣的是，2020年總統大選中，蔡英文與民進黨運用「抗中保台」、「芒果乾」等兩大王牌，搭上國際抗中風潮而成功勝選，在今年的疫情中，雖可見到蔡政府及若干政要依舊打出「抗中牌」，6月以來，國際對我國的「疫苗援助」也清晰可見，直至近期都有理念相近國家願意贈與我國疫苗，加上國際間的「抗中保台」、攻訐北京的公開言論此間不曾間斷。

Photo Credit: 中央社

只不過，上述這種國際間的「群起友我」行動，似乎並未幫助蔡英文及其執政團隊推升滿意度。過去國際的「群起保台，齊力抗中」，能讓蔡政府從中攫取政治利多，然而在攸關生命安全與健康的重大議題面前，顯然「生命之可貴」重於空泛的「國際挺我之語」。

扣掉國際從罕見變成屢見不鮮的口頭力挺我國，國際的疫苗援助，反而成為映照蔡政府顢頇疫苗政策的一面明鏡，讓我國民眾更覺蔡政府疫苗政策確有「有待商榷」之處。我國民眾的不滿，讓蔡政府顯得更加閃躲面對為何我國採購疫苗的速度，還遠不如鴻海的郭台銘、台積電的劉德音及慈濟。

美麗島電子報調查中，41.6%民眾認為政府對待高端疫苗的主要考量出於民進黨的政商利益，便是一明證，五個多月來，台灣經歷過慘痛的疫情，800多條染疫身亡的寶貴生命下，民眾卻看見蔡政府護航高端疫苗的態度。

無論何家民調皆顯示，半數民意厭惡民進黨施政的結構越趨穩固。試想，如果沒有半數民眾對民進黨感到不滿意，蔡英文與蘇貞昌又如何會一再遭遇滿意度死亡交叉危機呢？

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航