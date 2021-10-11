當你看到落落長的隱私權政策點下「OK」時，你知道自己同意了些什麼嗎？

文：喵喵科技法律隨筆

不論是在瀏覽網頁、使用App或是在註冊成為賣場會員時，使用者常常會看到落落長的隱私權政策、個人資料（下稱個資）告知聲明或是橫幅頁面說明其使用cookies的技術追蹤使用者。

此時，其文字可能會要求使用者點選或勾選「OK」、「已知悉」或「同意」，倘使用者不點擊或勾選選項，則可能無法瀏覽網頁、使用App或註冊為會員，另外一種情形則是告知使用者，倘使用者繼續瀏覽、滑動頁面或提供個資為註冊會員等則視為其已同意前揭條款。然而前述情形，是否已經取得使用者「合法有效」的同意呢？

當你點下「OK」，代表了什麼意思？

依據《個人資料保護法》（下稱個資法）第6條第1項第6款、第15條、第16條、第19條與第20條等規定，當取得當事人同意時，即可對其一般個人資料為蒐集、處理與利用，而對病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科等特種個資，則須取得當事人的書面同意，該書面同意依《個資法施行細則》第14條規定得依《電子簽章法》以電子文件為之。

所謂「同意」，依《個資法》第7條第1項規定，是指當事人經蒐集者告知《個資法》法定應告知事項，而「允許」的表示。當蒐集者已告知《個資法》第8條所列應告知事項時，當事人如未表示拒絕，並已提供個資時，則推定當事人已表示同意，然而蒐集者對當事人同意的事實，須負責舉證證明。

依此規定，當蒐集者落實《個資法》告知義務後，使用者點選或勾選「OK」或「同意」時，應可認為其已同意個資之蒐集、處理與利用，而點擊或勾選「已知悉」以及繼續提供個資註冊為會員等行為，則可推定使用者已提供同意。

另外，由於一般個資與特種個資關於當事人的要件有所不同，組織在評估是否取得合法同意時，應先識別與盤點其所蒐集的個資是否包含「特種個資」，例如網路賣場倘有販賣保險套或情趣用品等商品，則相關訂單資料可能涉及《個資法》第6條所謂的性生活特種個資之蒐集、處理與利用，而須取得當事人的書面同意，以符合《個資法》之規定。

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國外的立法，是如何保障使用者個資的？

由於個資保護與隱私保護，涉及當事人對於其個資與隱私自主控制的權利，因此國外對於當事人之同意有著進一步的規範與討論，依照歐盟《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation, GDPR）第4條第11款的規定，所謂當事人同意，係指基於其意思，透過聲明或明確肯定的行動，所為自主（freely given）、特定（specific）、知情（informed）與清楚（unambiguous）之表示同意處理其個資。

因此，當個人資料處理具有多重目的，當事人應可如同自助餐般，自由選擇所欲接受的個資處理目的，而無須全部同意。相關告知事項，也必須以清楚易懂的方式確保使用者知悉，而非使用冗長且充滿不易理解的語言，以及將相關資訊隱藏於條款之間。

另外，美國加州於2020年11月通過《加州隱私權法》（California Privacy Rights Acts, CPRA）以增修2018年所制定的《加州消費者隱私法》（California Consumer Privacy Act 2018，CCPA）規定。CCPA亦明文規範要求取得消費者同意時，應符合自由給予、特定、知情與明確的要件。

CCPA也針對暗黑模式（dark patterns）——指設計或操縱使用者界面，使其具有侵蝕或損害使用者自主、決策或選擇的實質性影響——特別予以立法規範。

那些複雜設計、先幫你勾好同意的「暗黑模式」

儘管歐盟GDPR並未如同加州CCPA特別對暗黑模式明文規範，然而挪威消費者委員會（Forbrukerrådet）與法國國家資訊自由委員會（Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés，CNIL）均曾指出使用預設選項、顯眼的特定選項、複雜隱私設定或資訊等暗黑模式，不僅影響當事人的行為與權利，甚至違反GDPR關於同意自主性與資料保護設計與預設（data protection by design and data protection by default）等相關規範。

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曾有研究對Google Play商店上的240個應用程式進行調查，其中約95％涉及一個或多個暗黑模式的使用，大部分的使用者並未察覺其自主權與選擇權正在受到影響。

回到台灣，我國《個資法》雖未就暗黑設計明文規範，然而依照《個資法》第5條規定，個資之蒐集、處理或利用，應尊重當事人之權益且以誠實及信用方法為之。因此，蒐集者於取得當事人同意時，應以當事人為中心，考量相關流程與介面的設計是否有違反誠實與信用方法，而誘導當事人給予同意之情形，同時應盡量避免預設同意、綑綁同意或將選項設計為「我知悉」等曖昧不清的文字。

在當事人點選或勾選「OK」等選項時，蒐集者除依介面設計、前後文與相關情境等因素，探究當事人真正的意思表示是否為同意，也應保存當事人同意的相關證據與紀錄，如此當雙方有相關爭執時，便可提出以為舉證。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航