2021/10/06,
生活

和運振興加碼 省很大！持5倍券不限金額消費 36H租車最低2,000元起

和運振興加碼 省很大！持5倍券不限金額消費 36H租車最低2,000元起

我們想讓你知道的是

和運租車【振興激省方案】祭出最強優惠，鼓勵自駕出遊，讓民眾安心防疫無負擔！消費者可持紙本振興券或以振興券綁定信用卡至全台和運門市，或採線上預約方式於官網訂車。只要以振興劵支付，或出示振興劵綁定證明，不限金額消費，皆可享有超值租車優惠。

疫情趨緩與振興五倍券上路，為國內旅遊注入一股強大能量。汽車租賃產業龍頭和運租車宣布將自10月15日起，加碼「振興激省方案」推出不限平假日「放大你的振興券，激省最低2,000元」的超低租車優惠。搭配今年全新登場的2021 Toyota All-New Yaris 與跨界休旅神車Corolla Cross等多種熱門車款，以及全台門市皆可免費甲租乙還等便利服務。預期將能助攻國旅復甦，帶來一波租車自駕旅遊浪潮。

和運租車【振興激省方案】祭出最強優惠，鼓勵自駕出遊，讓民眾安心防疫無負擔！消費者可持紙本振興券或以振興券綁定信用卡至全台和運門市，或採線上預約方式於官網訂車。只要以振興劵支付，或出示振興劵綁定證明，不限金額消費，皆可享有超值租車優惠。36小時租車方案，適合情侶安排兩天一夜的小約會，最低可享2,000元超值價；三五好友出遊或是闔家旅行則可選擇54小時租車方案，安排三天兩夜的自駕行，便能以最低2,700元起的激省價，租用到全新世代Yaris、當前最夯「神C」Corolla Cross，或是大型車款如Rav4、Sienta與Wish等，空間運用更靈活，多人同遊更輕鬆！響應振興潮並體貼民眾能更彈性安排出遊、更靈活地使用振興券，除了加碼優惠不分平假日，如要更長租用時間，也可享每日1,500起的超值續租價，讓所有人皆能選擇最適合的車款與租車方案。

和運租車以「顧客為先」提供優質的租車體驗與服務，全台門市提供甲租乙還免費服務，方便民眾彈性安排旅遊行程，租車加購安心服務方案，可再享免車損自負額1萬元、免營業損失等，和運租車讓民眾出遊時除享有超值振興優惠，同時也享有租車便利與保障。即日起便可聯繫和運門市，預約搶優惠！
【振興激省】方案詳情請參考：

  • 活動期間：2021/10/15-2021/12/31
  • 預約方式：官網預約(10/8上線)、門市臨櫃或電話預約
  • 注意事項：
  • 適用對象：以紙本振興券支付部分或全額租金；振興券綁定信用卡、電子票證(悠遊卡、一卡通、icash、有錢卡)、行動支付(台灣Pay、悠遊付、Line Pay等者，出示綁定畫面即可享優惠價
  • 本活動不得與其他優惠共用，亦不得使用票券與租車券進行折抵，也不適用包月與整付零用等專案，連續假日期間不適用(12/31~1/2)。
  • 若加購安心服務，最小基礎以日計(不足一日以一日計算)，詳情參考: https://bit.ly/3CXfJGZ
  • 續租時數<6小時以「時」計費；續租時數≥6小時以「日」計費
  • 最優惠租車服務，請上官網訂車： https://www.irentcar.com.tw/ (和運租車短期租車服務，由和雲行動服務提供)
  • 和雲行動服務保有對振興激省優惠方案行銷活動之解釋、修改、調整、終止等相關權利，其詳細辦法、變更事項或未盡事項則以官方網站公告為主

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