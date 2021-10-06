日本買不到！「CHOYA紀州南高梅啤酒」在台限量上市

黑松公司代理全球梅酒第一大品牌CHOYA至今已逾8年，儘管受疫情影響，台灣仍為CHOYA在海外的前兩大市場。截至目前為止，整體業績表現更較去年同期成長兩成以上！看好台灣消費者對於精釀啤酒的需求不斷增加，今年黑松攜手CHOYA擴大合作範圍，牽線精釀啤酒專業品牌「臺虎精釀」合作，打造新品「CHOYA紀州南高梅啤酒」，10月6日搶先於全家便利商店上市。這不僅是CHOYA首次跨界到啤酒品項，也是首度跨海聯名台灣品牌！

Photo Credit : 黑松

水果風味啤酒近年來相當受到女性及年輕消費族群的青睞，為了加強CHOYA品牌推廣，CHOYA首次從梅酒跨界到啤酒品項，合作對象一點都不馬虎，選擇與精釀啤酒專家「臺虎精釀」合作推出「CHOYA紀州南高梅啤酒」。CHOYA對高品質的堅持，100%純天然不使用人工添加物、並選用日本最頂級的梅子品種「紀州南高梅」，與臺虎精釀的夏日艾爾啤酒結合在一起，呈現梅子與啤酒的完美平衡！

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CHOYA此次與臺虎聯名的「CHOYA紀州南高梅啤酒」，一開罐就能聞到梅果香氣，入口後嚐到紀州南高梅鮮明的酸甜，緊接著是果核和啤酒花的苦味與香氣，尾韻則帶有淡淡的啤酒麥香，清爽易入口的酒體相當適合女性及年輕消費族群飲用，帶有梅花、梅子、啤酒花等元素交錯的瓶身設計更烘托了整體飲酒氛圍。「CHOYA紀州南高梅啤酒」即日起於全家便利商店搶先上市，首批限量逾5萬罐，建議售價單罐99元，10/6至11/2還有三件85折的優惠！

黑松公司代理事業處二處黃柏棋總監表示：「希望透過這次品牌聯名，吸引更多不同的消費族群，接下來還會再針對台灣市場需求引進更多CHOYA新品，提供消費者更豐富的選擇，讓CHOYA持續維持台灣利口酒的龍頭地位。」根據「國際葡萄酒及烈酒研究機構(IWSR)」最新數據統計，2020年CHOYA以31%的市佔率位居台灣利口酒第一！欲了解更多訊息請關注「Choya梅酒」FB粉絲團