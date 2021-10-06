2021/10/06,
生活

日本買不到！「CHOYA紀州南高梅啤酒」在台限量上市

日本買不到！「CHOYA紀州南高梅啤酒」在台限量上市

我們想讓你知道的是

CHOYA此次與臺虎聯名的「CHOYA紀州南高梅啤酒」，一開罐就能聞到梅果香氣，入口後嚐到紀州南高梅鮮明的酸甜，緊接著是果核和啤酒花的苦味與香氣，尾韻則帶有淡淡的啤酒麥香，清爽易入口的酒體相當適合女性及年輕消費族群飲用。

黑松公司代理全球梅酒第一大品牌CHOYA至今已逾8年，儘管受疫情影響，台灣仍為CHOYA在海外的前兩大市場。截至目前為止，整體業績表現更較去年同期成長兩成以上！看好台灣消費者對於精釀啤酒的需求不斷增加，今年黑松攜手CHOYA擴大合作範圍，牽線精釀啤酒專業品牌「臺虎精釀」合作，打造新品「CHOYA紀州南高梅啤酒」，10月6日搶先於全家便利商店上市。這不僅是CHOYA首次跨界到啤酒品項，也是首度跨海聯名台灣品牌！

(3)_瓶身以梅花、梅子、啤酒花等台、日元素交錯，還有磚紅、杏色兩種療癒的粉嫩系
Photo Credit : 黑松

水果風味啤酒近年來相當受到女性及年輕消費族群的青睞，為了加強CHOYA品牌推廣，CHOYA首次從梅酒跨界到啤酒品項，合作對象一點都不馬虎，選擇與精釀啤酒專家「臺虎精釀」合作推出「CHOYA紀州南高梅啤酒」。CHOYA對高品質的堅持，100%純天然不使用人工添加物、並選用日本最頂級的梅子品種「紀州南高梅」，與臺虎精釀的夏日艾爾啤酒結合在一起，呈現梅子與啤酒的完美平衡！

(1)_CHOYA與臺虎精釀聯手打造出「CHOYA紀州南高梅啤酒」。
Photo Credit : 黑松

CHOYA此次與臺虎聯名的「CHOYA紀州南高梅啤酒」，一開罐就能聞到梅果香氣，入口後嚐到紀州南高梅鮮明的酸甜，緊接著是果核和啤酒花的苦味與香氣，尾韻則帶有淡淡的啤酒麥香，清爽易入口的酒體相當適合女性及年輕消費族群飲用，帶有梅花、梅子、啤酒花等元素交錯的瓶身設計更烘托了整體飲酒氛圍。「CHOYA紀州南高梅啤酒」即日起於全家便利商店搶先上市，首批限量逾5萬罐，建議售價單罐99元，10/6至11/2還有三件85折的優惠！

黑松公司代理事業處二處黃柏棋總監表示：「希望透過這次品牌聯名，吸引更多不同的消費族群，接下來還會再針對台灣市場需求引進更多CHOYA新品，提供消費者更豐富的選擇，讓CHOYA持續維持台灣利口酒的龍頭地位。」根據「國際葡萄酒及烈酒研究機構(IWSR)」最新數據統計，2020年CHOYA以31%的市佔率位居台灣利口酒第一！欲了解更多訊息請關注「Choya梅酒」FB粉絲團


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。