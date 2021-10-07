2021/10/07,
政治

蔡英文《外交事務》投書：若台灣淪陷，將是區域和平以及民主聯盟體系的災難

蔡英文《外交事務》投書：若台灣淪陷，將是區域和平以及民主聯盟體系的災難
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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台灣總統蔡英文在最新一期美國《外交事務》雜誌上刊文，強調台灣對於民主道路的堅持，以及可以在國際社會中扮演的重要角色。面對來自北京的威脅不斷加劇，她發出警告，「若台灣淪陷，將是區域和平以及民主聯盟體系的災難。」

文：德國之聲中文網（路透社、自由時報）

美國雙月期刊《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）週二出版的最新一期，刊登了蔡英文撰寫的文章。這位台灣總統發出警告，「若台灣淪陷，將是區域和平以及民主聯盟體系的災難。」她強調，台灣不尋求軍事對抗，但是「如果我們的民主和生活方式遭受威脅，台灣必將竭盡全力捍衛自己。」

此次蔡英文是應《外交事務》雜誌的邀請撰文，文章標題為〈台灣力爭民主——國際之路變遷中的一股良善力量〉。根據台灣總統府公布的文稿，該文章分別談到了印太區域的未來、台灣模式、改變法則、民主價值等內容，蔡英文稱台灣為「現代政治史上民主轉型最成功的範例之一。」她警告，「更強勢、自滿的威權主義」興起，引發國際緊張局勢，對自由民主秩序所界定的國際關係構成挑戰。

中國將台灣視為自己領土的一部分，近期也不斷派出軍機在台海區域活動，其頻率不斷增加。據路透社報導，在過去四天裡，一共有149架次的解放軍戰機進入台灣的防空識別區。北京指責華盛頓要對台海局勢的緊張升級負責，美國是台灣在國際上最重要的支持者和武器供應方。而台北則稱北京才是造成矛盾升級的罪魁禍首。

針對台海局勢，蔡英文在《外交事務》發表的文章中表示，台灣在兩岸關係上立場不變：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進。」她表示，只要在對等和不設政治前提的原則下，仍然願意以開放態度與北京當局對話。她還強調：「台灣不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。但是，如果我們的民主和生活方式遭受威脅，台灣必將竭盡全力捍衛自己。」

這篇文章還提到，經歷疫情之後，「威權體制更深信他們的治理模式，比起民主制度更加符合21世紀的需求」，從而引發意識形態的角力。蔡英文呼籲各國隨著「認清中共構成的威脅」，也應該瞭解和台灣合作的價值。她發出警告「若台灣淪陷，將是區域和平及民主聯盟體系的災難，也意味著，在當今全球價值競賽中，威權主義較民主主義佔上風。」

蔡英文也倡導台灣在國際社會中扮演更多角色，提到越來越多的國家「願意重新檢視與自由民主的台灣進行交流的預設立場和自我設限。」

她強調，雖然長期被排除在諸多國際架構之外，台灣仍然努力遵守國際規範，促進區域發展。台灣在高科技產業的領導角色，以及高素質且全球化的勞動力，能在半導體等領域協助建立安全的全球供應鏈，這些產業比以往任何時候更亟需國際合作。

文章最後總結道，雖然長期被冷落，台灣已經準備好成為全球一股良善的力量，在國際舞台上扮演與其能力相符的角色。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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