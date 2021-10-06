【2021諾貝爾化學獎】美德化學家共享殊榮，「不對稱有機催化」改善製藥過程金屬殘留問題

今（2021）年的諾貝爾化學獎由德國化學家李斯特（Benjamin List）以及美國化學家麥克米倫（David MacMillan）共獲殊榮，他們發現了建構分子的新方式——「不對稱有機催化」（asymmetric organocatalysis），為人類社會帶來重大貢獻。

5日公佈的諾貝爾物理學獎，頒給日本氣象學家真鍋淑郎、德國物理學家哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）以及義大利物理學家帕里西（Giorgio Parisi）。諾貝爾化學獎得主，則在今（6）日瑞典時間上午揭曉。

李斯特與麥克米倫「不對稱有機催化」，貢獻藥品研發與化學領域

負責評審諾貝爾化學獎的瑞典皇家科學院表示，這次李斯特與麥克米倫研發「不對稱有機催化」，他們的研究不但對藥學帶來重大貢獻，也讓化學研究領域「更為環保」。

瑞典皇家科學院指出，許多研究領域與產業都仰賴化學家建構分子的能力，比如研發材料、電池、藥物都需要。而要建構分子，催化劑不可或缺，可以用催化劑控制化學反應的速率，且本身不會成為最終產物。過去學者使用的催化劑只有兩種，分別是金屬和酶。不過李斯特與麥克米倫在2000年，就分別投入研發第三種催化方式：不對稱有機催化。

諾貝爾化學獎委員會主席艾克維斯特（Johan Åqvist）表示：「不對稱有機催化的概念很單純巧妙，讓許多人很詫異，為什麼沒有早一點想到這個概念。」

諾貝爾委員會在接受記者提問時，則以簡單的方式形容李斯特及麥克米倫的發現：像是引進了新的下棋方式，引導化學界可以用完全不同的、新的方式來「思考棋路」。

中研院化學所陳榮傑副研究員則表示，其實2001年諾貝爾化學獎，就將獎項頒給研發「不對稱催化反應」的三位學者。當時不對稱催化反應主要結合金屬，效率很高，不過用在藥物上可能會有金屬殘留。不過這次李斯特與麥克米倫的「不對稱有機催化」，不但把有機催化的效率提高到可以商業化的程度，更不會有金屬殘留的問題。

他以藥品為例，表示製藥過程中，因為擔心金屬殘留，所以往往只用有機催化，但效率不如不對稱催化反應好。不過這次兩位得主的「不對稱有機催化」就可以解決這個問題。

陳榮傑也說，其實很久之前就有相關研究，兩位得主的貢獻應該是把這個領域發揚光大，並且做得更好。

李斯特：我沒想過會獲獎

今年諾貝爾化學獎得主李斯特和麥克米倫，現年均為53歲。李斯特目前是德國馬克斯・普朗克煤炭研究所（Max-Planck-Institut für Kohlenforschung）所長，麥克米倫則是美國普林斯頓大學（Princeton University）教授。

值得注意的是，麥克米倫是中研院化學所2006年周大紓有機化學獎得主，李斯特則是2017年周大紓有機化學獎得主。

由於目前諾貝爾獎還無法聯繫到麥克米倫，今天主要由李斯特接受記者提問。當被問及是否預期會獲獎時，李斯特表示，其實當初在做研究時，並不知道到遠在美國的麥克米倫也在做一樣的研究。而當初在進行研究時，也一度覺得也許不是個好主意，後來研究出來時，才覺得可能會是個大發現，不過其實沒有預期會獲獎。他也說，其實接到獲獎通知時「嚇了一大跳」，以為是玩笑。

諾貝爾獎是依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設，1901年開始頒發，今年是120週年。

受COVID-19疫情影響，諾貝爾獎連續第2年取消於瑞典首都斯德哥爾摩舉行現場頒獎典禮，改為電視和網路直播得主在各國領獎。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺