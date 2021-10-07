中國禁台水果後突襲加入CPTPP，可能算準各國「友台」不一定會「利台」？

文：郭瓊俐

中國海關總署日前以檢疫出有害生物為由，宣布暫停進口台灣的釋迦和蓮霧；隨後更宣布，中國已申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。為了加入CPTPP準備多年的台灣政府，趕緊在9月22日也遞件申請。

無論是染上政治色彩的水果，或是攸關台灣未來重要經貿戰略的CPTPP，都見證中國突襲、算計與壓迫台灣的手段從未停止。台灣如何突圍，不能只依賴全球目前友台的氛圍，也考驗政府的作為。

繼禁止我國鳳梨輸中之後，釋迦和蓮霧再度被禁，這次政府的反應已相當迅速。農委會宣布以十億元經費協助拓展釋迦和蓮霧的內外銷措施，農委會主委陳吉仲也預警表示，柑橘類水果恐是中國下一個禁止輸入的項目。

老步數！禁台水果成效有限

核心人士指出，台灣水果出口到中國，多數是馬英九政府時代，中國為了籠絡台灣所執行的手段，本來就不是正常的經貿關係，現在中國則是把農產品作為懲罰蔡英文政府的工具。

他分析，出口到中國的釋迦和蓮霧金額其實不大，農委會相關措施就可以解決，不但達不到懲罰蔡英文政府的效果，反而引起台灣人民反感，國民踴躍買水果，會凝聚國內的民族主義，友邦國家如日本表達購買台灣水果的意願，會讓台日關係更加增溫；中國不可能想不到這兩種後果，因此禁止台灣水果進口，不是站在經濟理性或國際關係的角度考量，是著眼於哪個面向，還需要再理解判斷。

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熟悉兩岸關係人士表示，台商將台灣優質水果的種苗和技術帶去中國早已不是新聞，氣候環境和台灣相似的福建、廣東等地，都有大量台灣水果種植園，尤其海南島早已生產台灣金鑽鳳梨、黑鑽石蓮霧等高價水果，「雖然口味上還有細微的不同，但很難分辨，中國已能生產台灣的高價水果，還需要跟台灣進口嗎？」若中國不打算對台灣農產品繼續優惠待遇，台灣水果逐一被禁是可預期的結果。

比起出口至中國的水果，中國突然遞件申請加入CPTPP的動作，更讓台灣政府有被「突襲」之感，也讓台灣加入這個重要的國際經貿組織，有了更多的挑戰和困難。

核心人士表示，中國和很多國家關係緊張是事實，在地緣政治上也有諸多國家的「圍中戰略」，但政治、軍事的考量不一定和經濟畫上等號，各國抗中不一定要「利台」，還是以各自國家利益為主；加入CPTPP是台灣既定的政策，也一直在努力中，中國申請之後，一定橫生枝節，「成事不足，敗事有餘。」

在中國和很多國家尚有貿易糾紛的情況下，申請加入CPTTP有它的盤算，目的之一應該就是「卡台」。

中華經濟研究院WTO中心副執行長李淳表示，卡住台灣是附帶的好處，但不會是中國申請加入CPTPP的主要目的，中國申請入會的動作很高招，是在「天下圍中」的氛圍下，把球丟出去給其他國家。

除了美中貿易問題，中國和日本、澳洲、加拿大、越南等國都有不同的問題，在美國聯合盟邦圍堵中國時，說不定北京也想藉由申請加入CPTPP，改變和其他國家的關係，同時也可能替美中關係創造新局面，美國不滿中國扶植、補貼產業政策，那中國藉由申請入會，表示願意參與並接受美國制定的遊戲規則，接下來是美國等其他國家要接招。

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新招式！北京把球丟給國際

李淳表示，中國既然提出申請，表示它是玩真的，以中國龐大的市場，加入CPTPP是替這個國際經貿組織的分量加分、也是對CPTPP的成員國加分，成員國很難說「不」，但會出很多考題給中國，例如電子商務開放、補貼政策退場、市場透明等規則，中國要不要照辦？台灣已為加入CPTPP做很多準備，在談判入會的技術層面上，中國要接受的挑戰比台灣大，但中國是共產體制，只要一聲令下，所有法令政策都可以立即調整。

李淳指出，現在各成員國最大的疑惑是，中國如火如荼發展「特色社會主義市場經濟」，這和CPTPP的自由貿易規則完全相反，中國會為了加入CPTPP，改變目前的治理手段嗎？各成員國的問號大於驚歎號，中國的經濟政策是不是又要因此大轉彎？種種疑問有待觀察。

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