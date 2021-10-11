顏理謙《涼家婦女》：他好像慢慢想通了一點什麼，但並不覺得害怕

文：顏理謙

很高興認識你

這是他獨居生活的第四年。

父親過世沒多久，阿姨就離家出走，過一陣子，乾脆連他的電話也不接了。他一個人住在父親的舊公寓裡，每天吃便利商店微波便當，看著日升日落。

如果當初沒有為了父親辭職，現在的生活會不會不一樣？偶爾他還是會這麼想。父親剛生病的時候，阿姨每天在醫院陪，他則負責工作賺錢。剛開始這個模式還算順利，但隨著父親病情惡化，脾氣越來越差，老是被罵哭的阿姨不願意再去醫院。在找不到合適的看護之下，最後，他乾脆辭了工作，專心照顧父親。

他想，工程師是熱門職缺，再找應該不難。殊不知父親的病磨了五年，他老了，僅會的技能也早就過時，公司甚至已經縮減他那條產品線了。看著同期同事一個個升上中階主管，他卻在比賽最關鍵的時刻退場。「你現在回來，只會給大家增加不必要的麻煩。」他雖然不擅長社交，倒也還聽得懂前主管電話裡的弦外之音。

幸好父親生前節儉，留了一間房子，也有一筆不少的遺產。他把一部分的錢投到股市賺短線價差，從現在起，就算不上班，日子也過得去。人活著不過就是吃飯、喝水，有個地方可以睡覺，真的沒有那麼難。

比較難的是那些夜晚。有時候，他好想找人說話，說說下了一整天的雨有多讓人心煩，有時候，只是慾望需要平息。對於一個單身男子來說，三房兩廳還是太大了。某天，聽著影片裡的呻吟聲又在空蕩蕩的房子裡迴盪，他忍不住乾笑出來。

他把公寓賣了，租了一間有電梯的小套房。雖然這樣對房東有點不好意思，但至少哪天死了，還有人會發現。

這間房子很新，牆壁看來剛油漆過，浴室的乾濕分離應該也完工不久。明明在靜謐的住宅區裡，租金竟特別便宜。房東太太說，前一個房客是男大學生，上個月剛搬離。像他這樣沒有正職工作的中年獨居男子，竟然能租到這麼好的房子，對此他萬分感激。

陽台上，有一株小小的水耕黃金葛，細長的根泡在透明玻璃罐裡，陽光下閃閃發亮。這應該是那個學生的吧，不知道為什麼忘了帶走。他把黃金葛拿到床頭，互相做伴，固定在每個禮拜天早晨換上新鮮的自來水。對他這種人來說，植物就是最好的室友。

說也奇怪，搬來這裡之後，他覺得心情開朗不少，神奇的是，連每天股票的收益也成長很多。這真是一間幸運的房子，他想。

農曆年前，他突然收到一盒快遞送來的日本進口蘋果。收件人是他，但是沒有寄件資料。他想不透到底是誰寄的。是阿姨嗎？不可能吧，她躲我都來不及了。以前工作的同事？也不太可能，他的人緣沒有好到會有人特地寄東西來，再說，也沒人知道他住這裡。難道是房東？他傳了簡訊問，也說沒有。

猜了半天，他乾脆打去快遞公司。對方給了一個聯絡電話，說是李先生。接通之後，對方沉默了幾秒說：是我弟弟託我送的，他說，一個人住要多注意身體。然後掛了電話。

他好像慢慢想通了一點什麼，但並不覺得害怕。

兩天後的半夜，他看完這天的美股，準備睡了。換了T恤和棉質短褲，仰躺在單人床上，他微微瞇上眼睛。恍惚之間，突然覺得右邊臉頰冰涼涼的，似乎有風吹過。他下意識想睜眼，卻覺得眼皮好重，手腳也動彈不得。只聽到耳邊有一個男聲輕輕說：謝謝你幫我照顧它。

不客氣，他在心裡說，很高興能認識你。然後，就沉沉睡著了。

書籍介紹

本文摘錄自《涼家婦女》，印刻出版

作者：顏理謙

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每則故事發展有如深夜小酒館裡的驚奇餐點；每個環節的明槍暗箭總讓人目瞪口呆。作者從細微處發現故事棉線，隨機取出各種材料，以犀利之筆重新揉捏塑造打磨。儘管書中各個主角們可被簡化成「渣」，但她無意指責或是笑話裡頭的男男女女，畢竟透過這些既熟悉又陌生的場景，多少讓人明白了一些內幕與內心曲折。

本書特色

以極短篇節奏譜出一則則都會男女暗黑「愛情」，臉書靠北系列文背後的真相。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九