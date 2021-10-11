【小說】公視時代生活劇《茶金》選摘：看著父親把心愛的事業交予陌生的文貴，薏心感到羨慕

文：黃國華

4 一九四九年清明

客家傳統在正月元宵過後開始掃墓祭祖，不像福佬人或唐山人集中在清明，且清明正逢春茶採收季節，張家自然不會在清明祭祖掃墓。

春姨指揮廚房製作艾粄（客家的草仔粿），為了這幾百個艾粄，廚房家裡上上下下忙了好幾天。

「今天是什麼日子嗎？又買鞭炮又辦酒席。」嗶嗶哥踩著三輪車載著一堆從北埔街上買回來的鞭炮。

「放鞭炮時自然會叫你，那麼多廢話！」春姨罵了幾句。

吉桑與薏心在盛文公陰暗房間裡。

「范頭家第五兒子文貴，妳還記得嗎？」

「不記得！」薏心不願與父親有視線交集，轉望窗外。

「阿爸，對方是寶山范頭家第五個兒子，是個大學生，人很古意，很乖！」

「乖？同你這般乖嗎？」盛文公哼了一聲。

「人，我今天已經請來了，雖然不太合禮數，但大坪廠要翻新，新廠也快要開工，我希望他趕快上手，范頭家也同意了他先來幫忙，過了端午挑個好日子再行嫁娶……」

「不必講那麼多，反正張家現在是你福吉說了算，薏心她媽媽如果還在世，不可能讓你胡亂主張，這麼大的事情也不找別人商量。」盛文公看了薏心一眼。

「茶廠生意太忙，一時忘了跟阿爸講一聲。」

「是薏心嫁人又不是我，你有問她一聲嗎？」盛文公替薏心抱屈。

「這事，我有選擇的權利嗎？全家上上下下過年前就知道了，就我一個人不知道。」薏心氣呼呼地走出盛文公房間。

「早訂晚訂，遲早的事，對妳沒壞處。」吉桑望著薏心的背影自言自語。

此時，外頭傳來茶廠的放炮聲音，吉桑聽著炮聲，忍不住臉上露出笑意。

等在公司門口多時的嗶嗶哥，遠遠看到公司幾部熟悉的卡車開回來，耐不住性子就燃起鞭炮大聲喊：

「分錢了！分錢了！」

嗶嗶哥興高采烈地指揮卡車司機將一車車的鈔票放了下來，此時，茶廠的大門外牆牆邊站著一位二十出頭歲的男人，個頭中等提著箱包，黑黑瘦瘦地穿件過小的舊西裝，下意識拉了拉身上，想讓它稱頭點。

「新來的？」男人正要走進茶廠，卻被嗶嗶哥攔住，打量著他。

「我姓范，從寶山富記茶廠來的，張社長叫我來日光工作實習。」文貴恭敬地回答。

「我叫嗶嗶哥，我對新人最好了！你手腳乾淨嗎？」

文貴張開手掌，表示剛洗過手很乾淨，嗶嗶哥白了文貴一眼，是那種「手腳乾淨」，不是這種「手腳乾淨」，嗶嗶哥看他忠厚老實樣，就不和他爭辯了。

「把這幾袋搬上去磅秤。」嗶嗶哥使喚文貴。

文貴立刻放下箱包，把地上裝錢的茶袋死命地搬上台秤，秤著重量，不料，一動身出力，身上西裝的肩胛處撕裂開來。

「這茶袋怎麼這麼重？」文貴氣喘連連。

「你鄉下來的？不知道我們公司都是用茶袋裝鈔票。」

文貴看著幾部卡車卸下的幾千包茶袋，整個人都看傻了，在寶山鄉下的老家小毛茶廠哪能見識如此驚人的場面。

不遠處，吉桑催促薏心來到茶廠，文貴見兩人到來像看見警察一樣自動立正站好，放下錢袋，並緊張地遮住肩胛處的西裝破洞。

「社長好！」

「文貴，一路辛苦了！」吉桑叼著菸斗。

「不辛苦！這趟路值得走。」

「文貴，坐！休息一下！」吉桑指著茶廠門口的椅子。

「可是嗶嗶哥前輩交代要搬的袋子還沒搬完。」文貴不敢坐下。

「你不坐，那我陪你搬袋子好了。」吉桑說完捲起袖子作勢彎腰去搬。

文貴見狀趕緊坐下。

吉桑轉頭吩咐站在旁邊還搞不清楚狀況的嗶嗶哥：「去叫阿土師出來接，然後去廚房叫春姨趕快開桌，就說日光的姑爺已經來了。」

聽到文貴以及姑爺幾個字，嗶嗶哥突然感到腦袋空空地不知所措了。

腦筋一片空白不只有嗶嗶哥一個人，從頭到尾站在茶廠角落看著這一切的薏心，面無表情地望著這位命中註定的男人范文貴。

吉桑叼著菸斗，比了手勢要大家圍過來。

「從今天開始，文貴加入我們日光，大家歡迎他！」

文貴對所有人鞠了九十度的躬，大家拍手鼓掌，其中拍得最大聲的是嗶嗶哥，想彌補之前的失敬。

「請多多指教！請多多指教！」文貴躬身之際，西裝的破口更明顯了，十來位員工發現姑爺竟穿了件破西裝，看愣了，幾名員工訕笑。

吉桑對薏心說：「你還記得文貴嗎？有空帶文貴去台北做套禮服，順便做幾套合身的衣服。」

文貴跟薏心二人的眼神首次照面，薏心禮貌性向文貴點頭，隨後便將目光移開。

「大小姐好！」文貴很羞澀，漲紅著臉，眼前女子就是他未來的「妻子」，他卻不知該看哪裡才好。

薏心沒有尷尬、沒有羞澀、沒有雀躍、沒有悲愁，只是安安靜靜地看著文貴，看著擺在文貴後面的茶廠的新機器，以及遠方山嵐霧霾。

茶廠裡面機器轟隆響比火車發動還要大聲，每個人得像吵架似的開口大喊，吉桑帶文貴步入茶廠，第一次踏入日光茶廠，文貴看著四周巨大機器，他寶山家中的小毛廠簡直只能稱得上工寮。

「我有十座茶廠，設備都是全台灣最大、最新的，尤其這一間北埔精製廠，是去年才特別請日本的建築師設計過的！」吉桑對文貴得意介紹著，文貴對製茶機器很感興趣，薏心則是興趣缺缺。

有意巴結的文貴扯開喉嚨回答：「我爸有跟我講，日光茶品質好，全省都要日光的著蝝茶來併堆，才有辦法賣得好價錢！」

「只有好的機器還不夠，還要有最棒的茶師、技師，你知道我們日光為什麼可以請到最厲害的人手嗎？」吉桑指著在旁邊的揉捻機指揮的阿土師。

「你自己也種茶做茶，應該知道桃園新竹的茶樹，一年三收，頂多四收，第四收的茶菁，我們就不用，一年三收，每季收茶菁的日子了不起二十天，茶菁收來要在最快的時間做成精製茶，所以每季收成，工廠頂多開工一個半月，一年下來工廠最多開工半年，從收茶菁到精製完成可以賣出去，需要大量的人工，包括師傅、徒弟、雜工，機器也需要技師。」

「你們家怎麼找工人呢？」吉桑反問文貴。

還沒等文貴答話，吉桑自己就講下去：「一般小茶廠就是一家人一起做，人手不夠的時候才臨時請雇工，做幾天就發幾天工錢。」

懂這些道理的文貴頻頻點頭。

「我們日光，就算是農閒的冬天，照常發薪水，我們發的是月給，許多人笑我是阿舍，但是每個來日光工作的茶師、技工或雜工，他們可以全心全意地在日光工作，不用擔心青黃不接的農閒時的吃飯生活問題，而我們日光也不必每幾個月就擔心找不齊夠熟練的人手，做出來的茶的品質也就可以維持高水準。」

一口氣講這麼多，文貴似懂非懂，但他知道這裡是安身立命大展身手的唯一地方，想到這裡，視線從揉捻機轉過去看薏心一眼，但薏心的眼神始終沒放在文貴身上。

一行人來到倉庫，茶廠工人們來來去去搬著毛茶入庫，文貴驚嘆著眼前倉庫的規模。

「這個茶不能收！你回去吧！」林經理搖搖頭。

「你們欺負小孩！」拿茶菁來賣的是個九歲小男孩烏子，茶農烏面叔的兒子，騎輛破腳踏車載著大包茶菁，他倔強地用不甘願的眼神盯著林經理。

「茶，一摘下來就開始發酵了，你拖太久才拿過來，還塞滿一布袋，茶菁本身沒有好好保護，葉破斷枝，你自己聞看看！」阿土師見吉桑前來打開茶袋，給烏子看，文貴也積極湊上去學習。

烏子與吉桑一聞，同時眉頭深鎖。

「小茶販，你的的茶菁做不了茶，很抱歉，不能賣錢。」林經理委婉地對烏子說。

「文貴你來看一看！」吉桑有意藉機測試。

別說從小做茶長大的文貴，就連剛入行的學徒也分辨得出烏子這批茶菁不能收，但文貴心思很細膩，他猜想吉桑絕對不會用這麼簡單的題目來考自己，他假裝聞一聞捏一捏，看著烏子焦急的模樣，又瞧瞧吉桑看著小男孩滿臉慈祥的笑容。

「的確不是什麼好茶，只是，它的茶骨茶枝還是可以收進來，做成廟埕菜市場的奉茶……不然也可以收進來做茶肥……」文貴只是察言觀色，自己當然知道這番話實在經不起檢驗。

「你今天走運，一斤五萬塊錢收！」吉桑和阿土師相視而笑，林經理則悶悶摸著鼻子，打開錢袋點著鈔票交給烏子。

烏子喜極而泣，收下錢放在空茶袋。

「小茶販，阿伯教你，錢要綁緊才不會掉，茶菁裝袋要留點縫隙給葉子喘氣，茶才不會壞掉，知道嗎？」阿土師藉機指導眼前這位小小茶販子。

烏子點頭表示知道，點了錢收好綁緊，感激地看了一眼文貴恭敬點頭，踩著腳踏車離去，林經理收著錢袋，邊出聲抱怨：

「頭家和女婿收起茶都這麼大方，唉！」

「走，坐車來去巡茶園！」吉桑命令阿榮備車。

吉桑的座車是美國雪佛蘭進口車，他刻意選綠色車身來與茶葉生意匹配，整個北埔包括附近的峨眉寶山，吉桑的雪佛蘭是唯一一部私家轎車。

阿榮開車，文貴坐在前座，後座載著吉桑、薏心、阿土師，阿榮指著一望無際正在忙著採收春茶的茶園：「這片山頭的茶園，都是社長的。」

「整個山頭！」文貴驚訝著。

「不只，後面你看不到的也是，董事長的茶園，鳥飛三天三夜也巡不完。」

「有幾座山頭不是最要緊，這些茶農才是我們公司的水源頭，要好好照顧。」吉桑藉機對文貴教育一番。

「別的地主是出來巡田水，我們社長出來是巡茶農，打聽誰家娶媳婦、誰家有人生病、誰家有什麼困難。」身為日光二當家的阿土師也藉機指導文貴。

車經過茶園停下，採茶婦們見到吉桑、阿土師等人熱情揮手，文貴也忘情地揮著手，便發現自己實在沒什麼立場，尷尬地手放下。

車子繼續往深山開去，來到一座偏僻老舊卻有古樸氛圍的茶廠，這是日光創業時蓋的第一座茶廠大坪廠，進入廠內，員工們禮貌地跟吉桑與阿土師招呼，此時，後方角落的電源處忽然冒煙，茶廠員工趕緊關掉電源。

「說幾遍了電壓不夠！如果要打開前面機器，後面那一台就要關，你想嚇死社長？」大坪廠領班出來罵新來技師。

新技師等了半晌後重新打開電源，只看到星火冒出，整座茶廠跳電，原本轟隆隆的機器停止運轉，茶廠忽然安靜了下來，文貴看著與全新的日光廠有著天壤之別的老舊大坪廠，倒是和家裡的茶廠很像。

吉桑安撫犯錯的員工，走近冒煙處仔細視察，摸摸跳電的老機器，露出一副嘆惜的樣子：

「老了！東壞西壞的。」

茶廠內有張老審茶台，地方雖然狹小老舊，但維護得很乾淨，牆壁上有阿土師得獎的獎狀及報紙裱框，薏心仔細看著得獎剪報。

「平時都不知道事情的人，幹嘛看這麼仔細？挑錯字啊？還當自己是保育院老師啊？」吉桑笑著。

薏心被父親消遣，不以為意地注意到一處像神壇的地方，放著造型奇特的雙層水滴型玻璃茶樣。

「那是阿土師為日本天皇做茶時，留下的茶樣！」吉桑看著滿牆事蹟與茶廠歲月，遙想著當年光輝。

阿土師泡著茶：「每次有人來，你就要講一遍？不會口渴嗎？」

審茶台上一排阿土師沖好的茶，吉桑拿了兩杯。

「文貴啊，這是我第一間茶廠，二十多年囉，大坪廠老了，我們也老了，」吉桑望著四周，「我要把它翻新，交給你……」吉桑拿了一個茶杯交給文貴，文貴慎重地接過茶杯。

「你要把我的茶傳下去！」吉桑與文貴將茶一飲而盡，薏心看著父親把心愛的事業交予陌生的文貴，她感到羨慕。

吉桑把茶底翻出來鋪開，檢視著茶葉，手指頭輕壓一下：「這茶葉硬身沒有彈性，全是老茶？」

「這款又粗又硬的老茶梗，阿土師竟可以做成這樣的好茶？」識茶的文貴也喝出端倪讚嘆著。

「社長，這好茶不是我做的，我找了很多年才找到有能力接我總茶師職務的人，是深山茶寮的細妹做的。」

「是個細妹？」吉桑感到十分驚訝。

「是個細妹。」阿土師很篤定。

說完，阿土師熟練地拿出另一茶罐，翻轉茶蓋，讓蓋子承接住一堆濕濕的「茶底」，把鼻子湊進茶底裡，嗅入完整的香氣，專注沉靜評估著茶的味道及等級，慢慢沖泡後端給吉桑。

吉桑好奇看著眼前茶杯，對坐的二人很有默契的同時喝了一小口，連低頭品味的動作都一致，感受著舌尖上的味道，互看一眼。

「澀！」

「苦！」

「這是石頭師用同一批老茶焙出來的。」吉桑喝著茶，思量著。

「細妹做茶師真的行嗎？」

「做茶這件事，要夠努力，但也要看天分。」

「石頭呢？」

「石頭繼續努力了。」

「阿土師說行便行吧！細妹做茶也無妨。」

薏心聽著父親與阿土師這句對話，眼神發亮起來又品了一口手中的茶。

5 端午節前

春茶的製作告一段落，生長狀況良好的茶樹會有下一波春茶採收，再怎麼快也得等到農曆六月，此時茶廠只剩下少數的特殊茶還需要製作，這段期間阿土師會盯緊各個茶廠的機器保修，尤其是老舊不堪的大坪廠，閒暇之餘還會利用剩下的次等茶菁枝葉做成老茶保存下來，或者拿出賣剩的精製茶，親自烘焙些手路茶、個人送禮茶或特殊的比賽茶。

凌晨，茶師與技師都已經沉睡在廠房旁的宿舍內，阿土師獨自一個人在廠內的小帳篷前焙茶，剛焙完一批重火的熟茶，很滿意地裝入茶袋時，卻嗅到什麼味道。

不遠的電路冒出火星，才剛綁好茶袋，火勢就蔓延開來，阿土師隨手抓起旁邊的空茶袋想要撲滅起火點的火苗，卻不慎點燃帳篷，這時阿土師突然想到外面宿舍還有幾個茶師技工正在熟睡，人命關天顧不得滅火，只能先衝出去把人叫醒。

清晨前最黑的夜色中，電話聲在張家洋樓一樓劃破寧靜，房間離電話最近的是司機阿榮，睡眼惺忪地接起電話後臉色大變。

連睡衣都來不及換的吉桑，帶著私家轎車與幾部卡車迅速上山救火，文貴、嗶嗶哥、石頭（日光公司僅次於阿土師的二茶師）等員工與住在附近的茶農全都趕上山，只見大坪廠外一片混亂，地上是水痕、焦土、與散亂燒焦的茶，或被水淋濕的毛茶，流著「茶湯」色的地面，以及茶廠的熊熊烈火。

「阿土師還在裡面！」吉桑聽到有人喊這一句，剎那間雙腳一軟連站都站不太穩，心急如焚的他也顧不得社長形象，跟著大家一起提水滅火。

經過一個多鐘頭的灌救，火勢才被控制下來，只剩零星火花，幾個年輕的技師奮勇地衝進去火場大喊：「阿土師！你在哪裡！」

沒多久幾位技師垂頭喪氣地走出來，只見他們扛出一具濕漉漉的遺體。

吉桑難以置信地看著，前一天還在一起喝茶、陪伴自己三十年創業、亦師亦友有如兄長的阿土師。

原來，阿土師發現廠內起火後，趕快衝到宿舍把所有人喚醒，茶師與技師各個年輕力壯，在最短的時間就逃離火場，正慌張地尋找救火工具打算滅火時，聽到阿土師大喊一聲：「我的天皇茶！」他頭也不回地闖進火場，幾個年輕技工來不及拉住他，眼睜睜地看他衝進火海，二茶師石頭想冒險進火場救阿土師，卻被其他人拉住。

「沒多久，社長和公司的人就趕上來了！阿土師拖出來的時候，懷裡還護著這幾瓶茶罐！」石頭指著擺在遺體邊的幾甕陶罐。

了解事件始末後，吉桑激動地大哭：

「土生！你怎麼這麼笨！就為了這些茶嗎？茶會比命重要嗎？茶再做就有……傻瓜！真的是傻瓜！」

吉桑跪倒在地上。

薏心跟著嚎啕大哭，看著父親抱著阿土師遺體不放，她這時才想到，自己好像從未得到父親如此真情的擁抱。

書籍介紹

本文摘錄自《茶金》，印刻出版

出品：公共電視、客家委員會

作者：黃國華

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公視時代生活劇《茶金》小說

最晦暗的局勢，最輝煌的榮耀——台灣茶金歲月的故事

史上最惡通膨時期的台灣商戰秘辛，勾勒「四萬換一塊」時代背景下的營生之道。

重現一九五○年代台灣最大茶廠，人情與物業的風華絕代。

女人能做茶嗎？

女人能做生意嗎？

十九歲，天真爛漫的年紀，她已站上談判桌，向洋行、美軍要訂單！

一個無法代表家族在宗祠上香的客家女兒，歷經退婚、倒債和詭譎難測的政商算計，如何靠著不服輸的意志和精準的判斷，贏得父親的信任，並將台灣特有的膨風茶推向世界舞台？

一九四九年，全台灣最大茶葉出口商的獨生女張薏心，原本應招贅一個男人，接管她的人生與父親吉桑的龐大事業。為了證明自己的價值，她介入債台高築的家族事業，在一個沒有「女商人」的時代，學習談判、妥協、忍辱、抉擇，穿梭在以男人為主的商場上，以行動證明自己的能耐和本事，在一場場「茶葉商戰」中，帶領著搖搖欲墜的公司尋找生路。

創作理念

《茶金》希望以微觀的一個茶商、一個茶廠，看到一個產業，更到一個國家的宏觀視野。劇中，每個人都是獨一無二的味道：有人一輩子為了一個人，如文貴；有人一輩子為了家，如薏心；有人一輩子為了家鄉，如吉桑；有人一輩子為了國家，如KK；有人一輩子為了製茶，如山妹、阿土師；有人因為局勢離鄉背井，如夏慕雪、靳將軍；有人為了利益合作，如副院長、迪克。他們各自展開不同的旅程，在台灣這塊土地成為彼此的交集。——製作人徐青雲

歷史審訂

中央研究院近代史研究所陳慈玉教授：

作者的確下了極大功夫，試圖以北埔茶商為個案，描繪出一九五○年代前半台灣的複雜政經背景下的商場戰爭，有血有淚，其中不少製茶的步驟，有非常細緻地描述，栩栩如生。

故事原創：徐青雲、湯昇榮、羅亦娌、徐彥萍、黃國華、林君陽、張可菱

封面意象：鑲金的脈紋是開枝散葉的條條大路，承載歲月烘托的刻痕，與茶人貼近土地的質樸匠心。

本書特色

公視時代生活劇《茶金》小說

直擊一九五○年代台灣茶葉商戰內幕

讀者票選最高票：金色葉脈版書封

隨書附贈書卡一張

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九