《精銳戰士》：靠著伊賀忍者的保護，德川家康開啟265年燦爛的幕府將軍時代

文：雷諾夫．費恩斯（Ranulph Fiennes）

第十三章 忍者（一五六二年）

到一五六二年之時，日本困在已經超過一百年以上的內戰當中。過去曾經的和平國度，現在是軍閥和凶狠的浪人在鄉間橫行，進行瘋狂的毀滅。

這類的戰鬥中有一場是在圍攻上之鄉城長達一年之後才結束，該地位居的荒野，是今川氏的前哨基地，由鵜殿長持統領。之前，他的對手德川家康帶著龐大的軍隊圍在上之鄉牆外，卻不敢攻城。

幾年前，德川家康曾經同意送他的兩個女兒到上之鄉城，作為跟長持和平協議的一部分。在一個缺乏互信的國家，這是個尋常的方式，也是一種有助於保持忠貞的方法。如果每一個人都照規矩做，家族就不會有事。但是情況現在已經轉變。德川家康跟鵜殿長持再度成為敵人，德川家康很清楚，只要他走錯一步，他的女兒們就會被殺害。對方抓住了他的要害，要打破僵局，德川家康必須要有截然不同的手段才行。

不過，儘管他有能征善戰的武士，但在這種情況下，他們的本領派不上用場。建立在榮譽之上的武士道（所謂「戰士的規範」），並不容許他們採用欺騙或骯髒的陰謀作為工具。武士只能夠光明正大地跟敵人直接戰鬥。在一個需要非傳統突襲戰術的情況下，這個信念派不上用場。如此，德川家康開始把注意力轉移到另一個選擇：影子戰士，也稱為「忍者」。

忍者是日本戰國時代的特殊武力，擅長非傳統的戰爭。他們以欺騙、刺探和謀殺而知名，以小部隊的方式行動，利用速度、主動以及出其不意為手段，而且是殺人於無形之中。由於他們十分勇武，有些人視他們為超自然的另一種生命。即使都是忍者，但並非都是相同的產物。伊賀忍者就被認為是同行中的佼佼者。

在日本，伊賀幾乎跟其他地方與世隔絕。它位在一座高山的原野上，在那裡有河流穿過山谷，使其終年充滿霧氣，令人覺得是另一個世界。當地百姓也很不一樣。他們是凶猛、足智多謀的山區居民，以離世獨立為傲。他們沒有財富，但是懂得運用環境，把稀少的資源發揮到極大的功用。

就是在這些位於內地和高地的村落，忍者的技藝在歷經好些世紀以後達到成熟。大多數的男孩童年都在學習戰技，以及如何使用著名的武士刀、長矛和弓箭。根據忍者的歷史，後來還會學習用槍。他們也被期待要擅長騎馬和游泳。然而，最重要的修行，應該說是學習忍術，也就是隱身術，幫助他們融入環境、消失，然後再發動攻擊。任何一個初學的忍者，也必須學習諸如炸藥與調製毒藥的本事，成為野戰與求生的專家。

被送到野外時，這些年輕男孩被暴露在高緯度冰冷的氣溫當中，必須要學習讓自己活下去，但待多久不一定。在這種環境之下，伊賀忍者成為能夠有效運用食物來抗拒寒冷與飢餓的高手。訓練的技術當中，打獵也是很重要的一項。這讓忍者學會不聲不響地跟蹤、研究獵物的習性、行動，和一些慣常的動作，然後在獵物最為脆弱之時，發動攻擊。

雖然伊賀忍者被認為是全日本最優秀的，他們當中卻有一位要遠比其他的忍者更強——二十歲，正成為閃耀之星的服部半藏。過去曾是武士的服部半藏在忍術方面的能力遠超過任何其他人。據說他在行動時毫無畏懼，有些人還談到他的能力與日俱增，甚至說他會瞬間移動，會使用念力，還能夠預知未來。因為這個原因，他有了「鬼半藏」這個綽號。然而據說半藏有一項特別擅長的技能——穿透城牆並解救人質。德川家康曉得後，僱用半藏及其人馬去把他的女兒們從上之鄉城給解救出來。

首先，半藏必須蒐集情報以決定他的戰略。就像過去的阿薩辛，一抵達附近地區，他就安插忍者到當地的村落當中。在那裡，他們偽裝成吹奏尺八，為人祈福的虛無僧。這個策略在過去證明很成功，長持也同樣上當，邀請了半藏的潛伏忍者到他的城池，他們的真實身份並未曝光。

靠著他們所提供的情報，加上對城池無止境的觀察，半藏不久就確定了城內的防護措施及其日常活動。他決定採取鉗形行動，用他在城內城外的人馬，一口氣拯救德川家康的女兒們，並同時拿下這座城堡。

現在半藏必須等候適於攻擊的情況出現。為了避免被發現，忍者從來不會在滿月的時候行動。依據傳統，他們必須等到滿月後八天或前八天，以確保天色最暗的時候。就像大多數的忍者一般，他也信奉神道教，一個高度重視自然崇拜的宗教。

對行動中的忍者來說，跟自然合而為一，融入環境極為重要。他們利用偽裝和服裝的行動，就跟現代的海豹部隊和英國空勤團很像，他們還學會如何隱藏會被發現特徵，例如把前額和鼻子的油光去除，或隱藏武器上的光影等等，確保任何身影或側面輪廓能夠儘量不被發現。其他的技巧——譬如不要留下走過的痕跡，步履要輕——就像芭蕾舞者——不要造成絲毫聲響——這些也都極為重要。

半藏也使用了一個古老稱為九字護身法的手法，這是控制精神的做法之一，有助於專心，使人在心理上完全不會感到恐懼。忍者用手做出九種不同的手印，好使個人的心靈堅強，並且在這麼做時，可以掌控力量，擁有幹勁，感到和諧，能夠治癒，強化直覺，更能察覺，變得更強，有創造力，並且進入禪定。

一切準備就緒，半藏站立在城牆外的暗夜之中。一身漆黑，只有他的肉眼可見，他把一些鐵釘插入城牆，然後持續向上攀爬到頂端。但是悄悄地爬牆還算是簡單的部分。半藏現在必須要在布滿步哨的城池中移動，而且不能被發現行蹤。還好他的潛伏間諜已經告知他所有的巡邏細節。

黑影一滑而行，低著身子用前腳掌奔跑以消弭聲響，他就這樣在柱子之間穿梭，行動時用刀尖維持刀鞘的平衡。這麼做可以使他的感知能力足足延伸六英尺外。要是他在黑暗中遭遇敵人，半藏會讓刀鞘落下，然後把刀刺進他們的身體。

他跟在一個哨兵的後頭，刻意讓他的腳步聲跟敵人保持一致，然後突然用拳頭向上揮擊哨兵脖子的底部。這一擊力道甚強，使得哨兵的頭骨脫離頸部脊椎，分離了他的脊椎神經，當即死亡。衛兵朝他走來時，他靜靜地待在目光可及的黑影中，一動也不動，也不目視他的敵人，免得他們發現他的存在。但是有一場打鬥是無法避免的。在德川家康女兒們的房外，有兩名衛兵。要想進去，半藏必須靜悄悄地把他們快速解決掉。

快速從後方抓住一個衛兵，以匕首割斷他的喉嚨。當另一個衛兵轉身時，他用較短的忍者刀——也稱為「黑暗之劍」——劈他。然後發訊號給潛伏間諜們：行動的時候到了。他們在城裡放火，讓家康的軍隊知道他們現在可以攻擊了。

當成群的武士壓制住城內的防禦時，半藏從門縫往內張望，確定房間裡沒有其他的衛兵。他非常小心謹慎，站在門旁，緩緩推開房門，小心不讓影子照映在房間裡，暴露自己的行蹤。但是房內除了家康的兩個女兒之外，顯然別無他人。城內外爆發大混亂之際，半藏接著把她們偷偷送到了安全的地方。在了這時候，德川家康也已經打敗敵人。這場行動不但鞏固了半藏身為日本最佳忍者的名聲，也使他跟德川家康同盟。好些年之後證明，這樣的結盟是相當重要的。

在攻打上之鄉城後的十七年間，日本持續被長期爭鬥的大名撕扯。不過，有一個人打算要用一切可能的手段，獨自統一整個國家。這個進行集體屠殺的瘋子——織田信長——和他龐大的軍隊，把所有擋在面前的人都消滅掉，在日本血腥的歷史中，留下了無人能比的臭名。儘管有這項威脅，伊賀的居民拒絕臣服於他的恐嚇。

面對這種不服從的態度，信長下令他的兒子織田信雄率領部隊入侵伊賀。信雄似乎以為手下這些毫無忌憚的武士們所要做的，就是攻入伊賀，然後所有人都會向他們卑躬屈膝。他的判斷錯得不能再錯。在穿過伊賀主要的林內道路時，信雄低估了敵人，也高估了自己，同時也對地勢不夠了解。每一項錯誤都證明是致命的，因為半藏跟他的忍者正從陰影中觀察這些武士們的一舉一動。

採取行動以前，忍者們先等待山谷被河流泛起的霧氣所籠罩。在清晨的陰影下，半藏令手下發動攻擊。他們就像不知從何而來，自各個方向襲來，陷入恐慌的武士們使得現場一片混亂。由於驚惶不知所措，武士們開始用刀盲目亂砍，過程中還彼此傷害。不久就只剩下信雄還活著，他沒有跟忍者對抗或自刎，轉身逃命去了。在這場戰鬥當中，信雄的武士全軍覆沒，這是忍者的大勝利之一。但是此事也導致一些新武力的出現，使伊賀的忍者面對從未經歷過的考驗。

幾天之內，忍者的間諜網回報說信長正在聚集日本前所未見的龐大軍隊。一隊隊的人馬紀律良好，從日本各地前來集結：要摧毀伊賀。忍者們知道他們無從擊敗這股軍力。又一次他們想到阿薩辛用過的方法，只有一個解決辦法——刺殺信長。

奉命執行這次高危險任務的是石川五右衛門。在伊賀人眼中，石川五右衛門相當於西方的羅賓漢。他以劫富濟貧知名，也是個不同凡響的忍者。不過，他之所以最有資格執行這項任務，完全基於個人因素。一五七三年，他全家都被信長殺害，自從命中注定的那一天起，他就誓言要報仇。

但是忍者刺客從來沒有遇過比刺殺信長更為艱鉅的任務。這個軍閥隨時都有護衛環繞，同時他也從伊賀的對手僱用了一些忍者。還有，信長知道伊賀會行刺，所以也做好了準備。

這是個無法硬碰硬的情況，需要機巧跟創意。石川五右衛門認為他最好的選擇就是下毒，尤其是既不想被發現，又要使伊賀的百姓免於報復。在這類情況下，忍者典型的做法，就是在目標的食物或水源中下毒。但是信長有一堆人替他試吃，以免於這種威脅。石川五右衛門想出一個既簡單又高明的計畫。

正如半藏在上之鄉城所證明的，對一個準備充份的忍者來說，滲透一座城池是件容易的事。石川五右衛門仔細選擇時機，確保可以融入環境而不被發現，也使用一個潛伏間諜所提供的情報，知道要避開什麼，往哪兒走。

越過安土城的屋頂，低下身避免被發現，來到城池眾多房舍的上方。在信長寢室的天花板，他開了一個小孔，拿出一條線，緩緩把它穿過這個小孔，讓它懸垂在目標張開的嘴巴上方。然後取出一瓶毒藥，加了幾滴到細線的頂端，然後看著這致命的液體向下滴流。就在最後一刻，正當要滴入信長張開的嘴巴時，信長轉了轉頭，以致毒藥滴到面頰上。信長嚇了一跳醒來，進而看到一條線，以及人在上方的石川五右衛門。

警報大作，任務失敗了。石川五右衛門現在唯一能做的，就是用他身為忍者的畢身所學逃生。衛兵追來時，他把稱為撒菱的小鋼釘扔到地面，減緩了追逐者的速度，但是武士還是繼續追趕。石川五右衛門雙手伸進口袋，抓了一把手裡劍擲向敵人。尖刺插進追逐者的身體、倒下，痛苦地扭曲著身子。

然而石川五右衛門還未脫離險境。轉過屋角，發現身處在死巷當中。聽到武士們逐漸逼近的腳步聲，知道無法應付全部人，於是取出特別調製的火藥，灑到地面點燃。不久煙霧瀰漫，石川五右衛門躲過武士而沒被發現，終於成功脫逃。

我們家族曾經有一次捲入一場知名的刺殺事件。一三二七年，我的先人羅傑．摩提默（Roger Mortimer）被控謀殺愛德華二世（Edward II），因為他把熱得發紅的火鉗插入這個君王的肛門。摩提默是皇后伊莎貝拉（Isabella of France）的情人，而這是個可以讓他們一起統治的機會。一三三○年，遭愛德華三世逮捕後，羅傑被吊死、拖行並且分屍。

不同於愛德華二世，信長並未在刺殺中喪命，轉而大開殺戒。他親自統領龐大的軍隊，不論遠近，招募敵對的忍者。他要攻打伊賀，只下達一道命令：一個不留。

沒多久伊賀就被信長超過六萬人的大軍擊潰，摧毀了所有的家戶跟村落，武士們屠殺了忍者、婦女、兒童和僧侶，根本就是集體屠殺，日本歷史上前所未見。等到他停手，伊賀的百姓已經幾近於全滅。

還好，有些忍者——包括半藏——逃到山裡去。不過，由於遭信長爪牙追捕，又沒有地方可以棲身，也無處可以投靠效命，畢竟大家都知道伊賀忍者是信長要殺的人。他們唯一的希望，就是過一天算一天。

就在幾乎一切希望都已經破滅之際，半藏聽到了他無法相信的消息。在一場政變當中，信長被家臣明智光秀所殺。繼任的豐臣秀吉，現在想把所有信長的盟友都除掉，包括德川家康。

雖然有許多忍者認為現在可以放心，甚或返鄉，半藏看到的是機會，一個可以讓他們超越過去，大為改善生活、提高地位的機會。過去曾經強大的德川家康家族現在成為追捕的對象、無法返鄉。半藏告訴其他的忍者說，他們必須對德川家康伸出援手。德川跟信長同盟，也是伊賀忍者的朋友，如果幫助德川，而且是在他最需要協助的時候出手，那麼忍者就永遠會有一個強而有力的友人。他的手下雖不情願，但還是同意了。這可是他們獲得救贖的機會。

跟德川家康接觸過後，半藏跟伊賀忍者協助他穿過危險的古賀和伊賀的山區逃回到三河國。但是有一隊武士在等著要獵殺他們，這些武士打算殺掉家康，並且一次解決這些忍者。這場雪地突襲，是一場凶狠的戰鬥。雖然武士用刀劈砍他們，忍者要比敵人動作來得更快、敏捷得多。忍者避開攻擊，接著把武士們一個一個解決掉。忍者迫使武士撤退，一路護送家康到三河國。

在接下來的那些年，靠著半藏跟伊賀忍者——現在日夜保護他——的協助，德川家康重新集結、建立了他的軍事基地。教人難以相信的是，一六○○年時，家康已經完全掌控了一個統一、和平的日本，開啟了燦爛的幕府將軍時代，它會持續兩百六十五年。這也確保了伊賀忍者的生存，在接下來的幾百年，他們繼續保護德川幕府及他們的後代。

直到今天，服部半藏及其伊賀忍者的傳奇故事依然常伴人們左右。在東京的皇居（以前的江戶城）有一道稱為半藏門的城門；還有半藏門線地鐵，是從東京市中心的半藏門車站延伸到西南部郊區的地鐵線。

您可以拜訪半藏的遺物，位在東京四谷的西念寺墓園，在那裡展示他最喜歡的長槍和典禮用的作戰頭盔。長槍原本有十四英尺長，是德川家康送給他的，雖然在一九四五年東京轟炸時有受損，但它依然是最吸引觀光客目光的東西之一。在通俗文化裡，半藏和他的忍者繼續活著，全世界數不盡的書籍、電影和電動遊戲的世界，確保這份文化遺產不會被遺忘，同時這遺產也為今天的特種部隊提供靈感。

相關書摘 ►《精銳戰士》：真正令人感到恐懼的是，這些被選中的「阿薩辛」快樂地擁抱死亡

書籍介紹

本文摘錄自《精銳戰士：從斯巴達到阿富汗戰爭的2500年歷史》，燎原出版

作者：雷諾夫．費恩斯（Ranulph Fiennes）

譯者：許綬南

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少了他們，人類文明發展史上就會少了許多驚心動魄、流傳後世的精彩故事

若不是他們，我們今天所知道的歷史，也很可能有截然不同的進展

他們有很多名字，但人們都稱呼他們「精銳戰士」

在你沒有注意到的地方，他們總是在關鍵時刻扮演扭轉情勢的角色

他們的事蹟橫跨超過2500年歷史，他們都是地表最強悍的戰士

人類的文明發展史總是與戰爭脫離不了干係。一個國家與另一個國家的交替、更迭，往往是戰爭在其中扮演了催化劑。在歷史長河的關鍵時刻，總會有那麼一支精銳戰士所組成的部隊挺身而出，為自己的生存與土地而戰，奮起抵抗，殲滅威脅。他們改變了歷史，形塑了我們的世界，他們英勇奮戰的故事，直到今天依然為世人所津津樂道，在歷史留下印記。

他們是精銳中的精銳，這些超級戰士的英勇事蹟經常現身於電影大銀幕或電玩世界中。精銳部隊的故事總是從默默無名的過程開啟，最後卻以石破天驚之姿告知世人他們的存在。無論是在戰場上戰鬥、衝入要塞和城堡、營救人質，還是暗殺敵方領袖，這些人都必須承擔最高風險。

不同於他們為人所知的豐功偉業，精銳戰士充滿了神秘感，作者雷諾夫・費恩斯爵士梳理了所有精銳戰士的起源，研究他們的武器和戰術，最重要的，還有他們背後的秘辛和對歷史進程的影響。他們的組成與訓練，他們的秘技與戰略，都在本書一一細述。看看他們彼此如何一個勝過一個，成為地表最強悍代表的奮戰過程。

作為曾是特種部隊一分子的作者，費恩斯找出25支縱貫超過2500年歷史的精銳部隊作戰史，揭露從斯巴達戰士到現代反恐特種部隊的歷史，融合作者在險地冒險犯難的探險經歷以及費恩斯家族史，敘說精銳戰士如何練就一身好膽，又如何在歷史留名。作者以其絕佳的說故事本領，帶著讀者了解人類發展史中影響深遠的一群戰士。

本書特色

作者從個人特種部隊及極地探險經驗，撰寫出一本氣勢磅礡，以精銳部隊為出發點，縱貫2500年的世界通史 述說25支，彼此的起落歷史環環相扣，一個勝過一個的精銳部隊發展史 文字簡潔易懂，引經據典，從古典時代談到現代，一本收錄最經典的世界戰爭史

Photo Credit: 燎原出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬