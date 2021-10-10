拜登若想見到超過600天未離開中國的習近平，「中非合作論壇」或許是個契機

蘇利文、楊潔篪睽違七個月後於瑞士再度會唔

根據美國白宮、中國外交部的公告指出，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中國中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪，在瑞士最大城市蘇黎世（Zurich）進行會唔。這是美中自今（2021）年3月「阿拉斯加會談」後，七個月以來雙邊最高層級的官員會唔。

根據美國白宮公布的新聞稿指出，此次會談的主題將延續9月9日「拜習通話」的內容，討論美、中雙方如何負責任的控管競爭。而上月美國總統拜登（Joe Biden）在與中國國家主席習近平的通話中就曾表示：「美國無意將競爭轉變成衝突。」

目前美、中雙方在各領域（經貿、軍事、外交）的對話正重新步上軌道。雖說目前雙方關係仍然緊張，但相較於3月時的氛圍，確實改善不少，自上月的拜習通話後，無論是孟晚舟的釋放，還是習近平聯大演講對氣候變遷釋出的「誠意」，亦或是近期準備重啟的美中經貿對話，都能看出美中關係的氛圍正悄然轉變。

而除了談論話題會延續上月拜習通話的內容外，《南華早報》（South China Morning Post）於5日的獨家報導更指出，此次會面，雙方也會討論拜習會的舉辦的可能性。除此之外，根據中國外交部公布的新聞稿，雙方也會討論有關美中關係的相關議題。

就近期美、中之間的重大議題來看，近期緊張程度直線飆升的台灣問題，恐怕會繼阿拉斯加會談後再度被搬到檯面上。自10月1日（中國國慶日）起，四天內合計149架次軍機擾台（24、38、39、56架次），這使得台海情勢和兩岸關係比以往更加緊張，更讓希望「維持現狀」的美國感到相當擔憂。可以預期，雙方勢必會在此議題上進行交涉。

有趣的是，根據白宮公布的新聞稿，瑞士會唔楊潔篪僅是蘇利文「歐洲行」的第一站。在結束與楊潔篪的會唔後，他還將前往法國巴黎、比利時布魯塞爾，會面多位歐盟、法國官員，討論各項議題。過程中，他也將向美國的歐洲盟友匯報與楊潔篪的談話成果。

實體「拜習會」無望？

此次會議討論內容的一大看點，就是「拜習會」。自7月白宮國安會印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）表示拜習會的可能性後，外界對於拜習會的關注就相當高。外界多認為，「實體」拜習會最有可能舉辦的時間點是本月底於義大利羅馬舉辦的「G20領導人峰會」。

不過，《南華早報》於8月23日的報導就曾指出，拜習會恐怕很難成真，由於疫情，北京希望以視訊方式參與G20的羅馬峰會。

《彭博社》於10月6日的報導更指出，中國G20的特使已向G20主辦方表示，由於疫情緣故，習近平並未打算親赴羅馬參與此次的峰會，將以視訊方式參與。而這也讓美方希望舉辦實體峰會的希望落空。

此外，《金融時報》9月14日的報導指出，拜登在9日與習近平的通話時，提議與習近平進行面對面峰會，尋求破冰。但習近平當時並未正面回應，只要求華府軟化對北京立場。

《霧谷晶策》分析，這樣看來，拜習會的前途似乎相當不樂觀。但是，此次瑞士的會唔，美中雙方勢必會設法在拜習會的舉辦問題進行商討，若實體不行，在條件許可下，美方應該會退而求其次，尋求以視訊方式進行「拜習會」。

中非合作論壇替實體拜習會留下一絲曙光

不過，或許實體的拜習會仍存在一絲希望。《日經亞洲》（Nikkei Asia）的分析指出，習近平自去（2020）年1月親自拜訪過緬甸後，就未曾離開中國。不過，文中指出，雖然由於疫情習近平相當不願意離開北京，但是他可能會想親自參與三年才舉辦一次的「中非合作論壇」（Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC）。

文中指出，中非合作論壇一直以來都是中國展現自身國力的舞台。在非洲領導人的參與數量上，中非合作論甚至超過聯合國大會（U.N. General Assembly）。2018年時，有高達51位非洲領袖參與中非合作論壇，但今年僅有27位參與聯合國大會。

再者，若習近平參與此次的中非合作論壇，也將與選擇在聯合國大會不會唔任何非洲領導人的拜登產生對比。

《霧谷晶策》分析，考慮到北京對於疫情如此謹慎的態度，拜登想要與疫情後「寸步不離」中國的習近平舉辦實體的「拜習會」難度實在相當高，若錯過G20的羅馬峰會，中非合作論壇或許真的是少數可能促使習近平離開中國，與拜登面對面碰面的契機。

從北京角度來看，若未來「拜習會」對於美中關係的發展和中國國家利益有正面效果，那習近平或許真有可能親赴中非合作論壇，並且藉機舉辦拜習會，藉此「一石二鳥」。

一方面，疫情後將首次出訪地點就選在非洲，不僅能顯示北京對非洲的重視，也將有助於未來中非關係的發展，並且也能向外界展現中國的國力。另一方面，若「拜習會」到時真能舉行，那也能有效幫助美中近年來累積下來的緊張關係降溫。

綜觀來看，《霧谷晶策》認為，以目前美、中官方交流逐漸重回軌道的情況下，在有對話、交流的情況下，要累積善意去營造氛圍相對簡單。因此，即便實體拜習會仍有不少挑戰，但以視訊方式舉行的拜習會還是值得我們期待的。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航