魚料理兵法全攻略（七）：希臘古老魚湯「卡卡維亞」，可說是所有歐洲魚湯的鼻祖

這一篇的源起是來自之前對蜜柑鯛所延伸出來的討論。蜜柑鯛是日本這些年來流行的「水果魚」的一種。雖然日本是食魚大國,但有鑒於年輕一代因為嫌魚刺多又有魚腥味,因此吃魚的人口逐年下降,從而誕生了將水果加入魚飼料中,從而減少魚的腥味,並使其帶著淡淡果香的養殖方式。

野生的鯛魚價格昂貴而產量低,在市場上,野生真鯛與養殖的比例約為2:8。像是野生真鯛捕獲量全日本第一名的長崎縣的捕獲量一年約為2020噸(第二名的福岡縣1893噸,第3的愛媛1839噸),而養殖真鯛產量最多的愛媛縣為34208噸,超過日本全國產量的一半以上(次之為熊本縣的104120噸與三重縣的5530噸)。

野生的天然真鯛在日本以在瀨戶内海的明石海峽所捕獲的兵庫縣的「明石鯛」最為頂級。明石鯛會以一本釣、吾智網和底曳網三種漁法來捕獲。其中又被稱為「鯛網」的吾智網漁法,是將魚群趕入如同包裹衣物或是家當的方形大布「包袱巾」的魚網中的漁法,是捕捉明石鯛漁法的主流。而底曳網則用以捕捉海低層的魚。

在流速極快的鳴門海峽激流的嚴酷環境下成長的德島縣「鳴門鯛」,則是另外一種高級野生天然真鯛。捕撈鳴門鯛的漁法,有撒餌釣與定置網兩種。其中的撒餌釣是鳴門特有的傳統漁法。

將生餌(春天用玉筋魚,秋天用蝦)和魚線針放入直徑4公分、長30公分的塑膠圓筒中,從船上丟入海中。圓筒碰到海底後,底部的蓋子會打開,放出釣勾和餌,隨著潮流飄動來誘捕真鯛。

而這裡的定置網捕撈法,則是在海底設置長50公分、寬20公分,被稱為「鯛網」的「運動場」。這個運動場連著一個壺狀,通往外部的通道,稱之為「道網」,漁夫們將真鯛趕入鯛網後,收起道網,成了一個只進不出的結構。

真鯛以30~40公分左右的最為美味,而在產卵前3~4月的真鯛脂肪豐富,特別美味。這時期的真鯛又稱為「櫻鯛」和「花見鯛」。

而我們這裡談的水果魚都是品牌很年輕的養殖真鯛。像是三重縣的伊勢真鯛,是混合海澡、柑橘、茶葉,以2%的比例與飼料混合後,在出貨前連續餵食14天,並於平成24年(2012)推出;香川縣的橄欖鰤,則是以2%的橄欖葉粉末與飼料混合,出貨前二十天每天餵食,自平成20年(2008)開始販賣;廣島縣的檸檬鰤自然是在飼料中加了檸檬汁,平成24年(2012)開始販賣。

另外還有我在《吃遍東京港區名店全攻略》中所提到的以大分縣特產的柑橘臭橙(カボス的1%果汁)混合飼料餵食的臭橙鰤和臭橙比目魚,出貨前餵食20次,平成23年推出;此外,在鹿兒島,則有在出貨前用黑醋餵食1個月以上的薩摩黑醋鰤,平成19年(2007)推出。

蜜柑鯛產自日本四國的愛媛縣。對愛媛縣的印象,最早是來自由淺野溫子在《101次求婚》中所飾演的女主角矢吹薫的老家。後來則是司馬遼太郎的歷史小說改編而成的,描述都是松山藩出身的秋山好古和秋山真之兄弟,以及自幼一起長大的文學家正岡子規的故事的日劇《坂上之雲》。

而愛媛縣除了鯛魚養殖量為全日本之冠外,蜜柑產量也是日本第1,於是,2011年的時候,在面對瀨戶內海的宇和島市經營水產商社的木和田權一示,提出了「宇和島計畫」,將兩者結合在一起,將蜜柑搾汁後的果皮加在飼料中餵食。

而愛媛的蜜柑,是學名Citrus unshiu的溫州蜜柑,於明朝永樂年間日本僧人智惠,由中國大陸帶回日本九州南部的鹿兒島。到1878年時,當時美國派駐日本特使羅伯特・凡爾康堡(Robert B. Van Valkenburgh)將軍的夫人將之命名為薩摩柑(Satsuma orange)。

起初,他是委託愛媛水產研究中心協助,以20尾魚進行試驗成功。後來因為擔心效果可能因飼養量擴大而打折,所以拜託兒時玩伴、在宇和島養殖魚類的「中田水產」社長中田力夫協助試養。他們一開始中田試驗使用的是鰤魚,

不過可能因為太酸了,所以一開始魚都把飼料吐了出來。不過後來魚兒吃慣了之後,就反而不喜歡吃一般的飼料了。經過不斷試驗調整飼料與果皮的混合比例後,他們終於在2012年成功地養出了首批蜜柑魚蜜柑鰤,以混合蜜柑和蜜柑皮的飼料,於出貨前1個半月開始餵食。

一開始對蜜柑鰤感到興趣的,是日本全國連鎖的藏壽司(くら寿司),藏壽司向他們訂了7000條的蜜柑鰤,由於口碑極佳,因此又進而生產蜜柑鯛。

前幾天做了鯛魚飯(鯛めし),而在愛媛這個真鯛大縣,各地都有許多不同的真鯛料理。以鯛魚飯來說,其中最有代表性的兩種,以松山市為中心的中予和東予地方(愛媛古稱伊予國)的鯛魚飯,是以烤過的整條真鯛與昆布出汁和米,一起在陶鍋或電鍋一起炊成,名為「松山鯛飯」。

而以宇和島市為中心的南予地方的鯛魚飯,則是將用醬汁醃過的真鯛刺身,放在煮好的飯上,再打上一顆生蛋,稱之為「宇和島鯛飯」。此外,南予地方還有一道將蛋絲香菇絲再加上蔥薑末等香料鋪在煮好的素麵上,再放上以和風醬油出汁煮好的整條真鯛的鄉土料理「鯛素麵」(鯛そうめん)。

至於蜜柑鯛,則是以刺身的方式,蘸橄欖油吃,風味最佳。

不過事實上,以鯛科的鯛魚而言,亞洲的種類其實遠遠不如歐洲、美洲與非洲的海域。像是分布於台灣海域的鯛科總共也不過15種,分別為琉球棘鯛、黃鰭棘鯛(赤翅仔)、太平洋棘鯛(烏格)、黑棘鯛(黑鯛)、橘鰭棘鯛(烏格)、台灣棘鯛(烏格)、布氏長棘鯛(盤仔)、長棘鯛、銀金鯛、阿部牙鯛(赤鯮)、黄背牙鯛(赤鯮)、黃鋤齒鯛(赤鯮)、真鯛、平鯛(坊頭)(笛鯛科則有52種)。

像是歐洲的魚湯中的用料,比如法國的馬賽魚湯(Bouillabaisse)、義大利的卡丘科(Cacciucco)、西班牙的zarzuela、葡萄牙的卡爾德拉達(caldeirada),就豐盛得讓亞洲菜桌上的魚湯相形見拙。

而卡卡維亞(Kakavia)是希臘的一種古老魚湯,其名字來自古愛奧尼亞漁民使用的三腳架烹飪鍋kakavi,可說是所有歐洲魚湯的鼻祖。這種魚湯就是由種類繁多的魚類製成。而傳統上做法是以漁民捕獲的小魚與橄欖油、洋蔥和番紅花製成的。

現在,就由我們最熟悉的赤鯮開始,來看看全世界的鯛科鯛魚。

赤鯮

牙鯛屬的赤鯮學名為Dentex tumifrons,正式中文名黃背牙鯛,日本叫黃鯛/キダイ,也叫連子鯛/レンコダイ,英文為Yellowback seabream。叫黃鯛是因為其體側與頭部都有著淡淡的黃色,而叫連子鯛則是因為牠們群聚的時候總是沒有縫隙地連成一線。黃背牙鯛分布於西太平洋區,由日本琉球、韓國南部、台灣、中國等海域。台灣的主要漁場在彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼與宜蘭海域,盛產期是初夏與秋季。

黃背牙鯛的英文學名Dentex hypselosomus Bleeker是1854年由荷蘭的魚類學家彼得.畢立克(Pieter Bleeker)在其《荷屬東印度魚類圖鑑》中所發表的。而日本最早的記載則出現於1712年出版的《和漢三才図会》。其壽命約8年。第1年可長至9~11公分、第2年15~16公分、第3年、第四年22~27公分。平均身長則是20~30公分,最長可達40公分。

犁齒鯛屬的赤鯮學名是Evynnis tumifrons,正式中文名黃鋤齒鯛,日本叫血鯛/チダイ,因為牠的鰓蓋後緣就好像沾了血一樣。又名鼻鯛和花鯛(ハナダイ)。其英文則為Crimson sea-bream。分布於印度-西太平洋區,西起印尼,北至日本,南至澳洲。台灣分布於北部、西部、東北部、南部及澎湖海域。

黃鋤齒鯛/血鯛是江戶前的代表食材之一,體長10公分做右的血鯛,東京的魚河岸稱其為「春日子」(カスゴ),是江戶前壽司誕生時就已經在使用的食材。以市場的評價來說的話,則是真鯛 – 血鯛 – 黃鯛。日本的主要產地是日本海沿海各縣到長崎,產期為5~7月。

同為牙鯛屬的阿部牙鯛,學名Dentex abei,由於鰭為黃色,日本稱之為黄鰭赤連子/キビレアカレンコ,英文是Yellowfin sea bream。分布於西太平洋區,由日本琉球至台灣、菲律賓等海域。台灣主要分布於東北部海域。

根據文史作家曹銘宗的研究,台灣最早出現赤鯮之名,一是1769年清胡建偉《澎湖紀略》中的:「赤鯮魚,身短頭大,尾兩開,赤色有鱗。」另外則是連橫在他1918年的《台灣通史》中所寫的:「赤鯮,色紅如海鯉而大,春夏盛出,基隆最多。」

赤鯮最早的寫法則為赤鬃,這是根據曹銘宗先生在清乾隆《福州府志》所引用唐朝林諝於850年所撰的《閩中記》,與明朝屠本畯1596年《閩中海錯疏》中的文字。前者寫道:「赤鬃,似棘鬣而大,鱗鬣淺紅色」;後者則言「棘鬣與赤鬃,味豐在首,首味豐在眼,蔥酒蒸之為珍味。」

就像我們把這幾種鯛魚都稱為赤鯮,在日本,黃背牙鯛和黃鋤齒鯛又統稱為「小鯛」(コダイ)。「小鯛の笹漬」是日本福井縣小浜市的鄉土料理,起源是明治時期於福井縣和京都府在日本海的海灣若狹灣的消鯛大豐收時,小浜的魚商與京都的顧客所共同開發,是一種以鹽和醋醃漬的食品。日本小鯛捕獲量的前3名分別是長崎縣、山口縣和島根縣,年產量分別是2115噸、1115噸和843噸,盛產期為6~8月。

而大阪的以小鯛做的雀壽司,則是一種將大阪灣所捕獲的小鯛從背部剖開,以鹽醃漬、風乾後做成的壓壽司,有著360年歷史的老店「鮨萬」更是我去大阪的話必會造訪的壽司店。

棘鯛屬(Acanthopagrus)

其中台灣稱之為「赤翅仔」的黃鰭棘鯛(Yellowfin Seabream/黄茅渟/キチヌ),以及台灣稱之為「黑格」和「烏格」的黑鯛(blackhead seabream/クロダイ)可參考拙作《百年和食》的305頁。

琉球黃鰭棘鯛(Okinawan yellow-fin seabream)

台灣叫白格的琉球黃鰭棘鯛,日文就是沖縄黄茅渟(オキナワキチヌ),用以區分黃鰭棘鯛。不過這個品種在2008年才被發現,已知分佈只有在沖澠、台灣及香港一帶海域,但是2014年已被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄(IUCN red list)評級為近危物種。

太平洋棘鯛(Pacific seabream)

這種台灣也與其牠幾種棘鯛都被稱為烏格的鯛魚,在2010年才被發現並定名,而由於其分布範圍是在日本八重山諸島以南一直到海南島、越南、新加坡、澳洲的太平洋海域,因此日文稱之為南洋茅渟(ナンヨウチヌ)。

澳洲棘鯛(Yellowfin Seabream)

澳洲棘鯛的學名是Acanthopagrus australis,英文與黃鰭棘鯛相同,但又有surf bream、silver bream,以及eastern black bream等英文名稱。棘鯛屬最早是在1853年的時候,由英國生物與古生物學家里察.歐文(Richard Owen)在其研究骨骼物質的著作中提出。

德國裔英國動物學家亞伯特・甘瑟(Albert Günther)在1859年的時候,以里察.歐文之名稱之為surf bream。後來在1929年,是澳洲著名的魚類學家艾倫・里維爾斯通・麥卡洛克(Allan Riverstone McCulloch)將之歸於鯛科。

澳洲棘鯛分布於澳洲東部海域,雖然中文名字很清楚,但牠那麼多的英文名稱則常和許多相近的鯛科重覆,而且在澳洲的不同地方也有著不同的叫法。在產卵季,牠們被稱為sea bream或surf bream;新南威爾斯管牠叫black bream;昆士蘭則直接叫塌bream;而yellowfin seabream這個名字,則是澳洲的「環境,水,遺產和藝術部」所訂。

布氏棘鯛(black bream)

布氏棘鯛又名南方黑鯛(southern black bream/southern bream)和藍鼻鯛(blue-nosed bream),是澳洲澳洲南部海域的特有種。另有澳洲西北部海域特有種的北澳棘鯛(Northwest black bream)。

灰鰭棘鯛(goldsilk seabream)

灰鰭棘鯛原生於印度洋,另外也出沒於南非、紅海、波斯灣與馬來西亞等海域。學名是Acanthopagrus berda,另外還有兩個英文名為sly bream與picnic seabream。

我們在上文有提到,在台灣,包括太平洋棘鯛、橘鰭棘鯛和台灣棘鯛等,都會混稱為烏格。事實上,在學名來說,台灣棘鯛在2006年之前也被列為是灰鰭棘鯛而被定為Acanthopagrus berda。

要到宮崎大學農學部教授岩槻幸雄,於2006年5月在其的論文《Acanthopagrus taiwanensis, a new sparid fish (Perciformes), with comparisons to Acanthopagrus berda (Forsskal, 1775) and other nominal species of Acanthopagrus》中,才發表了台灣棘鯛與印度洋的灰鰭棘鯛是不同品種的研究,並將台灣棘鯛的學名改為Acanthopagrus taiwanensis。

雙帶棘鯛(twobar seabream)所洄游的海域則與灰鰭棘鯛大致相同。黑緣棘鯛(black margined seabream)也棲息於印度洋,而且僅限於阿拉伯半島東南沿海的阿曼海域。中東黑棘鯛(mid east black seabream)則是分布於波斯灣海域。還有一種棲息於印度洋的鯛魚為迷走棘鯛(wandering seabream),分布的範圍是非洲莫三比克到南非的西南非海域。

橘鰭棘鯛

又叫黑尾棘鯛,是台灣稱為烏格的鯛科棘鯛屬的家族之一。在日本由於分布僅限於奄美群島與沖縄諸島等日本南方熱帶海域而被稱為南黒鯛(ミナミクロダイ)。

台灣棘鯛

上文有提到,台灣棘鯛是2006年才被宮崎大學農學部教授岩槻幸雄發表並改名為台灣棘鯛的,在此之前,台灣棘鯛都被歸類為灰鰭棘鯛。而台灣棘鯛也被稱做台灣黑鯛。此外,由於這幾種被稱為黑格的魚都力大如牛,因此也被叫做黑牛。

魚料理兵法全攻略(八):如果真鯛是日本鯛魚之王,那大西洋蘆鯛就是美國鯛魚之帝

魚料理兵法全攻略(九):對於日本人而言,鯛科的帝王就是「真鯛」

魚料理兵法全攻略(十):笛鯛不太會因水溫與季節影響肉質,甚至天氣越熱越肥碩

魚料理兵法全攻略(十一):擁有雞湯一般膠質的「海雞母」,是極為高價的魚種

魚料理兵法全攻略(十二):這種魚的日文名叫「姬鯛」,不過台灣俗名則是白肉蒜

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載,原文發表於此

責任編輯:彭振宣

核稿編輯:翁世航