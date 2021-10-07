擁有世界排行第4的2.7億人口，台灣品牌瞄準印尼市場要如何行銷？

採訪整理：游孟蓉（STARTBOARD行銷專員）、胡聿威（STARTBOARD行銷副總監）

NETA南向創業家聯盟顧問簡介：星業科技創辦人吳俊星 從大學到職場，吳俊星在台已超過二十多年。擁有多重身分的他，不僅是一名網紅直播主，同時也是星業科技 （ISheEra）的創辦人。創辦星業科技的原因，全源於自身理念：「把台灣好的產品帶入印尼。」在擔任電台主持人的期間，吳俊星發現很多在台的印尼聽眾都對台灣產品有很高的信任度、好感度，但是卻不清楚產品、不了解產品的特質。因緣際會下，吳俊星開始把台灣的產品介紹給自己的粉絲，慢慢的將產品帶到在台印尼朋友的市場。而恰巧當時台灣政府正在發展新南向政策，因此吳俊星決定結合自身理想，開始將台灣的保養品帶入印尼市場，為台灣品牌拓展更大的市場商機。

印尼市場當前發展趨勢

很多人對印尼市場十分好奇，尤其印尼消費市場龐大，目前以2.7億人口在世界排行第4。吳俊星認為，現在印尼市場趨勢相當好。對台灣而言，其實印尼並不陌生，台灣人可以在日常生活中遇到許多印尼的移工、配偶、學生等。但對於當地的市場，大部分台灣人其實是非常不熟悉的，甚至部分人對印尼當地還保留著排華等刻板印象。隨著網路世代來臨，年輕族群對印尼市場的想法逐漸改觀。

面臨疫情帶來的影響，許多過去的銷售模式被迫改變，不論是在印尼或者是台灣，零接觸購物的模式相當普遍。而印尼目前最大的問題仍然是基礎建設，當前執政者不斷在加強軟硬體的建設，未來，若是印尼的網路涵蓋率持續提升，人人隨時都可以使用手機購物、銷售，印尼市場的潛能不容小覷，人口紅利帶來的商機相當龐大。

但對台灣品牌來說，想要在印尼當地創業仍然是一項艱辛的考驗，不像馬來西亞，印尼當地的華人幾乎不講中文，在文化上也有顯著的差異，導致進入當地市場的門檻比馬來西亞高出許多，而台灣企業進入印尼市場也需要面臨許多挑戰。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 疫情下走在雅加頭街頭的印尼民眾

台商如何進入印尼市場

吳俊星提及台灣企業進入印尼市場有很多注意事項，以下分為兩個層面來詳細說明：

以消費者的層面來說

台灣人很喜歡購買大量商品，認為價格會相對划算。然而在印尼市場，消費者更在乎的是商品的入手價，因此小包裝的產品在進入印尼市場是不可或缺的。

以溝通的層面來說

雖然在台灣跟印尼尋找網紅、投放廣告的形式都差不多，但值得注意的是，台灣消費者喜歡求證，因此商品都會附上大量的文字、照片。但對於印尼消費者來說，他們比較喜歡單純的看圖片、簡短敘述，消費者沒有麼多耐心了解產品，過多資訊還可能對銷售形成反效果。同時，印尼消費者更注重與人的互動，即便價格、說明都標示的非常清楚，印尼消費者仍然喜歡尋求客服協助。因此在拓展印尼市場時，廠商也須注意印尼市場的客服需求是相當龐大的。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 在雅加達購物中心的民眾

台灣企業面臨的困難與挑戰

1. 印尼BPOM認證

當中小企業或品牌進入市場，他們最常遇到的問題就是不熟悉當地法規。吳俊星以自身涉獵的保養品產業來舉例，他說明印尼市場對保養品的要求是相當嚴格。在台灣，商品只要有進口證明就可以平行輸入到市場，一般民眾只要有資金購買都可以進行販售。但印尼市場對保養品產業設了許多門檻，又稱作BPOM （註）。

很多廠商對於BPOM的申請方式都不大清楚，更別提及法規都是印尼文。BPOM是屬於申請人的，因此在進入印尼市場時，台灣企業不知道要選擇尋找代辦、夥伴又或者是自己直接進去市場。吳俊星提及在跟自己的夥伴，台灣的品牌合作的時候，他都會給他們承諾，保障品牌的所有權。吳俊星表示，他專注於做好品牌在印尼銷售的部份，而廠商也只需要把心力放在商品品質與服務，他期望與夥伴的合作模式是1+1=2，透過良好的合作關係下將品牌銷售到更大的市場。

2. 清真認證

除了BPOM外，清真認證也是相當重要的，在印尼信仰伊斯蘭教的人數相當多，政府希望大部分的產品都有清真認證，吳俊星鼓勵要前往印尼市場的廠商盡快申請。除了上述的認證以外，吳俊星也提及語言、尋找合適KOL推廣等也都是常見的問題，品牌需要多了解當地文化才能做出有效的銷售策略。

圖片提供：STARTBOARD

品牌如何在印尼行銷

吳俊星表示：「從台灣進入印尼市場有很多條路，像我們公司可以服務到很多台灣的品牌，即使他們本身的資本不是很高，但他們銷售的產品有獨特價值，也有自己的忠實客戶，我們認為他們在印尼市場就有很大的潛力。」他們公司提供多樣化的服務，以上述的保養品產業來說，進入印尼市場最重要的一張門票–BPOM就是他們服務的首要內容，而目前他們也提供了在醫療器材產業的專業協助。

而針對產品行銷的部分又可以分為尋找KOL、社群經營、尋找銷售平台，在過去代理品牌的經驗下，吳俊星發現台灣人習慣直接在官網購買商品。然而，在印尼市場更偏好於電商購買。由於電商經常舉辦促銷，在廣告宣傳部分更是願意花重本，因此，面對印尼市場，吳俊星的行銷策略主要分為三種：

自身操作品牌社群

透過自身操作品牌社群，將產品有效曝光在潛在消費者面前。不斷的和消費者溝通商品來自於台灣，擁有良好的品質可以讓消費者安心使用。

尋找經銷商

藉由經銷商的管道，請他們協助品牌曝光以及銷售。

與電商合作

吳俊星說明：「印尼的電商跟台灣落差很大，由於市場規模龐大，印尼電商非常願意砸錢投資。印尼電商在每個月都有舉辦大型活動，在尋找明星代言的部分也毫不手軟，像是與知名韓星BTS、BLACKPINK都有合作舉辦線上演唱會的經驗等。」我們知道中國淘寶每年會舉辦雙十一大型購物節，而在印尼，不只雙十一，他們從10月就開始舉辦雙十購物節，甚至當地的雙十二是印尼政府所舉辦的電商採購節，許多店家透過促銷活動提升品牌曝光度，由此可見，印尼電商市場商機龐大。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 兩位孩子在雅加達Kota Kasablanka購物中心玩具店瀏覽商品

台灣與印尼社群行銷差異

吳俊星提及在今年的一項調查中，印尼使用Instagram的人數即將超越臉書，因此，怎麼使用Instagram的演算法讓自己的品牌與消費者溝通成為非常重要的課題。如果台灣品牌仍然再用臉書的思維去做Instagram的社群行銷是行不通的。吳俊星表示自己也不斷的在修正、優化社群行銷的方法。

過去Instagram沒有直播、代銷售的情形，而現在越來越多藝人、網紅也開始從事這個行業。在台灣，網紅不只是拍照片、寫文章，他們還會從代銷中抽成。而這個模式在印尼十分少見，印尼有大量粉絲的網紅更偏好自身創立品牌，而不是向其他廠商進行代銷抽成，兩個地方不同的網紅生態也是廠商需要注意的。

對想拓展印尼市場的企業有什麼建議

吳俊星認為這個部分主要分為兩塊：

申請在印尼市場所需要的認證

申請在印尼市場所需要的認證，這樣後續不論是做小規模、大規模的發展都比較方便。過去品牌可能認為只要做跨境銷售就可以了，但現在印尼政府已經開始封鎖跨境，如果想要持續深耕印尼市場，吳俊星認為申請認證是不可或缺的步驟。而在申請認證之前，他也提醒品牌，商品本身的品質、價值要足夠，如果商品在台灣市場表現優越，在印尼市場一定也有很大的潛力，畢竟人的需求都大同小異，如果產品本身存在價值，只要選擇正確的銷售策略，一定也能在其他市場有良好表現。

尋找正確的合作夥伴

不論是數據的提供、對當地的了解，這些資訊對企業的幫助都相當大，正確的合作夥伴可以大大的減少廠商前進印尼的煩惱，給予合適的建議。

對「南向創業家發展聯盟」（NETA）的期待

吳俊星表示，NETA一定要建立在一個可以信任的平台上，而這個平台一定要有很多資源來支持他。如果NETA可以提供印尼政府單位、相關公司的資源，對於廠商來說可以提升信任度，在後續的發展也能更為順利。除此之外，他期待NETA可以舉辦更多線上線下的相關活動，例如印尼產業座談會等等，讓有興趣前往印尼發展的廠商可以實際的了解印尼資訊，減少認知差異。

註解：BPOM為Badan Pengawas Obat dan Makanan的縮寫名稱，所有進口的商品皆需經由印尼食品藥物管理局（National Agency of Drug and Food Control）申請商品的BPOM認證。一般而言，進口商取得外國食品註冊號（ML）才能在市場銷售，申請大約需要2、3個月時間，有效期為5年。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 印尼民眾在商場用餐區閒聊

本文獲STARTBOARD授權刊登，原文請見此。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒