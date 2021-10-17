【影評】《盛夏未來》：15年前拍出《盛夏光年》的陳正道，將台灣的曖昧青春帶往了中國

鄭宇星在裝潢得體資產階級地房間對著siri說，放我最喜歡的歌、大聲點、越大聲好。原來他在電影裡那未曾出現、也從未獻聲的前女友「她／他」也喜歡Coldplay，播放著他們和The Chainsmokers合作的〈Something Just Like This〉。

「⋯⋯Just something I can turn to （我要的是能讓我全然放心的他） Somebody I can kiss （一個我願意親吻的人）⋯⋯」

電音與混合器的歌聲那樣唱著，我想起原來這是《X&Y》之後關於「Z」世代的後青春故事，在陳正道拍了《盛夏光年》後的15年，他拿起導演筒在中國廣電局曖昧的電檢審查制度下，抹去了關於同性故事以至於缺席狀態的青春愛情，拍出了《盛夏未來》。

因為電影裡鄭宇星思思念念放不下的愛人Ming，根本沒有性別明確社會定義可言，僅是一個推展故事敘事裡重要的麥高芬（MacGuffin），不存在於景框之內卻又深印烙在角色追求的目標遠處，想忘記它、想找到它、想摧毀它、或者只是想從來沒有過它。

Ming只留下了關於Coldplay、電子音樂、三亞音樂節，那一則永遠傳不出去的訊息，那一通永遠打不通的號碼：這些是鄭宇星面臨的夏天，當下的成長是他面對愛裡痛苦的來臨。他的夏天感性地似乎抽離了高考，心思放在不敢面對當下的情境裡，永遠是最後一名、只想著哪一天要再見到Ming。

後來，莫名成為他女友的陳辰出現了，原來是發現親生父母早已協議離婚，而無法面對高考前行的人生，決定滯留在這一年，假裝媽媽、爸爸還在一起，假裝用這一名男孩帶給她深刻失戀作為失落為理由，留在夏天。陳辰的闖入變成了導演陳正道玩弄且模糊青春類型的遊戲，將他們湊成一對似有若無的假情侶產生真感情，但「感情」這名稱的定義絕非大家所想像的那樣單純。

只是誰愛誰，非的和誰在一起、未來非得和他結婚生子成家立業⋯⋯，那正像故事裡陳辰母親的敘事線，郝蕾飾演的母親開明鼓勵她完成學業，讓人想起郝蕾成名作品《頤和園》不羈為自由而活、為愛而生、為愛而亡的激情，多年後她也成為了懷想起曾經高中與父親的純愛、相處不易人生又何必必須是怎樣。

說陳正道變了也是，說他從來沒變也是。他只是熟稔了中國國家審查制度，並將台灣的曖昧青春帶往了中國，摸透了「不該現身的禁忌」，我們從《盛夏光年》裡二男一女寂寞圍繞彼此的故事裡脫離了。

Photo Credit: 前景娛樂提供 《盛夏光年》劇照

《盛夏未來》變得簡單許多，只是關於勇敢面對現實、誠實面對自己不夠勇敢之處的故事。即便這場出生於千禧年後的少男少女，充斥於抖音社交軟體、串流平台、流量取勝、手機網路不離身的世代，每一刻都比上一個十年的故事快了好幾倍數，那網路與變幻的媒介取代了我們因為簡訊、未接來電，還有那些錯過的巧合而遺憾的可能。

少年與少女的青春故事，轉換成了一種喜劇裡充滿「Z世代」無所不在存有之物的即刻感。鄭宇星不停發布動態只希望舊情人瀏覽過；陳辰卻因為未關閉的通訊軟體得知噩耗，因為媒介的轉換變得立刻與快速，我們也變得更急速想得知到那得不到的答案到底為何。

Photo Credit: Netflix 《盛夏未來》劇照

然而，關於情感和愛的答案亙古不變。愛而不得的痛，終要銘記於心得以解脫；愛而固執的痛，還得敞開心房豁然開朗。所有青春期裡18歲裡冒險和賭注的探索，冒著被學校退學、同學們嚷嚷著無事生非，性取向成為不存在的缺席問題，得失放下問題成為前往未來可能的慰藉。

然而，我們不必知曉Ming到底是誰，因為那是電影裡故弄玄虛的方法；同時也是配合曖昧的審查與觀影機制下不得不、不知覺就變成了的樣子。

當鄭宇星為陳辰彈奏，合成播放著五月天《擁抱》，突然有種突兀的跨世紀復古感，顯然是為了服務《盛夏光年》裡無法言喻的同志之情所唱起的歌。

但他們唱得輕鬆愉快，甚至是鄭宇星混音而成的「這首歌這世界只屬於你。」不關於誰與誰、男或女的情感，認識了彼此相遇即可，就如同他們一同前往電音夜店裡光影混淆的那句：「如果你喜歡的人剛好也喜歡你，那麼現在就是未來。」；或是後來高潮時點名主旨的：「愛與不愛，未來都會來。」

陳正道在15年後，找到了方法去創作一個商業暨曖昧又不同於原生母國的青春電影，誰是誰根本不重要，只藉由一首歌曲，擁抱你會不會更寂寞，擁抱自己不再會孤單。

Photo Credit: Netflix 《盛夏未來》劇照

我們終究面臨盛夏未來後的未來，無止盡寂靜、嘈雜、無法忘懷、解脫根本是場無解題的此刻。盛夏光年之後，我們的未來看似場喜劇，實則是更遙遠、比那一個世代更快速的未來吧。

「希望你喜歡的人，剛好也喜歡你。」僅此這句浪漫的對白，送給一樣在未解花蓮海岸的守恆，誰都希望我們喜歡的人，剛好也喜歡自己，但喜歡是什麼？誰知道呢。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航