【影評】《盛夏未來》：15年前拍出《盛夏光年》的陳正道，將台灣的曖昧青春帶往了中國

鄭宇星在裝潢得體資產階級地房間對著siri說,放我最喜歡的歌、大聲點、越大聲好。原來他在電影裡那未曾出現、也從未獻聲的前女友「她/他」也喜歡Coldplay,播放著他們和The Chainsmokers合作的〈Something Just Like This〉。

「⋯⋯Just something I can turn to

(我要的是能讓我全然放心的他)

Somebody I can kiss

(一個我願意親吻的人)⋯⋯」