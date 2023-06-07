侯友宜與中常委便當會，稱7月提出核電政策，籲台電重新擬定核廢貯存場水保計畫

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（6）日中午與中常委舉行便當會，他表示，對於中常委的幫忙都心存感激，但他畢竟只有一個人，不可能做到很完美，不足之處，請不要客氣的給予指導。

侯友宜中午與中常委在中央黨部舉辦便當會，與中常委交換意見，中常委蔣根煌表示，國民黨已經徵召侯友宜，代表參選2024總統，這次選舉對國民黨跟中華民國未來至關重要，希望能透過這場餐敘跟大家交流長談，讓侯友宜順利當選，最重要的，大家一定要團結，攜手努力讓國民黨重返執政。

侯友宜在致詞時則是感謝近日在他到台灣各地奔走、請益時，給予協助的中常委，侯友宜說，對於中常委的幫忙，他都心存感激，但他畢竟只有一個人，不可能做到很完美，不完美的地方，就拜託中常委幫他，做的不足之處，也請大家不要客氣的給予指導，自己是直來直往的人，直接告訴他就會去做，且一定會做到好。

侯友宜說，今天吃便當比較沒有誠意，但吃便當也是個真誠意，因為簡單、清楚就好，現在是要打拚的時候，有便當能吃就不錯了，希望大家能為下一代，來拚一個好日子。

侯友宜表示，他知道大家的期待，而他會堅定步伐，一步一腳印向前走，尤其，他一定會給大家帶來兩岸和平與穩定，讓兩岸衝突降低、對話交流，讓兩岸的問題一步步迎刃而解，這是很多黨做不到的。

侯友宜也說，大家非常擔心，因為他是新北市長，在比較短時間成立選辦，雖然比其他兩位參選人晚了很多，但他會用最快的速度，讓選辦的人員擴大編制，不是只有當年新北市選舉的人員，是會讓全台灣的人才加入，一起同心協力。

侯友宜指出，選辦與黨部、立院黨團、智庫，明天也會展開四方平台，大家一起溝通協調，步伐一定是一致的，不管是他與黨主席朱立倫或中常委，一定同步向前走，沒有二心，只有一心，就是讓做不好的民進黨下架，讓做得好的人，成為台灣這塊土地能夠平安的力量。

對於近日引發討論的核能議題，侯友宜表示，新北市最關心的核能安全，核廢料怎麼處理，他向行政院高層拜託再拜託，中央應該要站出來幫忙解決，像是核廢料要放在新北市40年，中央應該要向地方說明，但都沒有，他沒有反對過核電，諸如此類的事情，他藉今天向中常委們報告。

侯友宜強調，他一輩子為中華民國、台澎金馬，一樣的信念永不改變，他不害怕任何事、不畏懼挑戰，更會負重前行，人家都說他常說歲月靜好，要歲月靜好就要負重前行，人民才會過個平安的好日子，但現在國家不安全、治安不好，這時身為一個要保護中華民國的人，難道不用站出來嗎。

侯友宜：台電應重擬核廢貯存場水保計畫

侯友宜今天表示，不可能沒有核廢料，但若廢料外流將是生態浩劫。台電應重擬乾式貯存場最高標準水保計畫，避免影響核安；市府會嚴審新擬的水保計畫，檢驗完後核定。

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱6日晚間說，侯友宜是造成核廢料無法處理的罪魁禍首，既然主張核能就不要再閃躲核廢料問題。

侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問他對賴辦的發言有何看法；近日頻頻針對核廢料議題發言，是否為了爭取聲量，對核廢料乾式貯存場的立場為何。

侯友宜表示，核廢料的處理是中央的權限，要扛起責任不要甩鍋，地方只能提出建議，且也多次向行政院反映。賴清德當過行政院長與副總統，也是核電廠所在地新北市萬里人，有關心過核廢料處理嗎。有權限的人不去處理卻推給地方，身為行政院長卻不理地方反映的聲音。

侯友宜說，現在民進黨大轉彎，要緊急應變用電所需，但要如何緊急應變不能說空話，早該面對「非核家園」做不到的問題，「轉彎轉不過去，又馬上調整回來，該面對的問題，你（賴清德）不面對，我來面對。」

他說，現階段核廢料如何做得更安全，核廢料未來何去何從，中央要說清楚，且不能將新北市變成永久貯存場，這也是地方政府小小卑微的要求，也是市長該做的反映。他清楚不可能沒有核廢料，核安要以最高標準對待、妥善處理。新北市核安監督委員會專家主張，室內乾式貯存場勝過室外貯存場。

他說，核一廠旁的電塔曾因極端氣候下大雨而倒塌，身為防災指揮官前往視察時，發現倒塌的電塔位於乾華溪畔，旁邊就是乾式貯存場預定地，現場目睹令人驚嚇害怕，萬一室外乾式貯存核廢料，遇大雨與土石崩落流到乾華溪怎麼辦，將會是台灣生態的浩劫。

侯友宜說，水土保持要以最高標準檢驗，「為何不把水土保持做好，把安全做好」，這也是他一直要求中央做到的，他也再三溝通忍讓，卻得不到中央回應。

侯友宜說，當時興建核一廠、核二廠時，就已聲明新北市不會變成永久貯存場，現在核電廠除役，中央應出來說兩句公道話。「如果要變成暫時貯存場，我也會支持，因為核廢料要擺哪裡沒有那麼容易。」請台電將詳細的水保計畫送審，市府會以最高標準檢驗完後核定，千萬不要以政治凌駕專業，要以專業看待核安與核廢料的處理。

媒體詢問，台積電董事長劉德音擔心缺電，只能相信政府說不缺電，萬一真缺電，啟用緊急備用電源會來不及；侯友宜說，電力攸關經濟發展，台積電對台灣太重要，他不反對再生能源，但前提是不缺電。台灣幾次大停電令人憂心忡忡，尤其備載容量更不足。