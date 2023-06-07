侯友宜與中常委便當會，稱7月提出核電政策，籲台電重新擬定核廢貯存場水保計畫
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國民黨總統候選人侯友宜表示，他清楚不可能沒有核廢料，核安要以最高標準對待、妥善處理。新北市核安監督委員會專家主張，室內乾式貯存場勝過室外貯存場。
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（6）日中午與中常委舉行便當會，他表示，對於中常委的幫忙都心存感激，但他畢竟只有一個人，不可能做到很完美，不足之處，請不要客氣的給予指導。
侯友宜中午與中常委在中央黨部舉辦便當會，與中常委交換意見，中常委蔣根煌表示，國民黨已經徵召侯友宜，代表參選2024總統，這次選舉對國民黨跟中華民國未來至關重要，希望能透過這場餐敘跟大家交流長談，讓侯友宜順利當選，最重要的，大家一定要團結，攜手努力讓國民黨重返執政。
侯友宜在致詞時則是感謝近日在他到台灣各地奔走、請益時，給予協助的中常委，侯友宜說，對於中常委的幫忙，他都心存感激，但他畢竟只有一個人，不可能做到很完美，不完美的地方，就拜託中常委幫他，做的不足之處，也請大家不要客氣的給予指導，自己是直來直往的人，直接告訴他就會去做，且一定會做到好。
侯友宜說，今天吃便當比較沒有誠意，但吃便當也是個真誠意，因為簡單、清楚就好，現在是要打拚的時候，有便當能吃就不錯了，希望大家能為下一代，來拚一個好日子。
侯友宜表示，他知道大家的期待，而他會堅定步伐，一步一腳印向前走，尤其，他一定會給大家帶來兩岸和平與穩定，讓兩岸衝突降低、對話交流，讓兩岸的問題一步步迎刃而解，這是很多黨做不到的。
侯友宜也說，大家非常擔心，因為他是新北市長，在比較短時間成立選辦，雖然比其他兩位參選人晚了很多，但他會用最快的速度，讓選辦的人員擴大編制，不是只有當年新北市選舉的人員，是會讓全台灣的人才加入，一起同心協力。
侯友宜指出，選辦與黨部、立院黨團、智庫，明天也會展開四方平台，大家一起溝通協調，步伐一定是一致的，不管是他與黨主席朱立倫或中常委，一定同步向前走，沒有二心，只有一心，就是讓做不好的民進黨下架，讓做得好的人，成為台灣這塊土地能夠平安的力量。
對於近日引發討論的核能議題，侯友宜表示，新北市最關心的核能安全，核廢料怎麼處理，他向行政院高層拜託再拜託，中央應該要站出來幫忙解決，像是核廢料要放在新北市40年，中央應該要向地方說明，但都沒有，他沒有反對過核電，諸如此類的事情，他藉今天向中常委們報告。
侯友宜強調，他一輩子為中華民國、台澎金馬，一樣的信念永不改變，他不害怕任何事、不畏懼挑戰，更會負重前行，人家都說他常說歲月靜好，要歲月靜好就要負重前行，人民才會過個平安的好日子，但現在國家不安全、治安不好，這時身為一個要保護中華民國的人，難道不用站出來嗎。
侯友宜：台電應重擬核廢貯存場水保計畫
侯友宜今天表示，不可能沒有核廢料，但若廢料外流將是生態浩劫。台電應重擬乾式貯存場最高標準水保計畫，避免影響核安；市府會嚴審新擬的水保計畫，檢驗完後核定。
民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱6日晚間說，侯友宜是造成核廢料無法處理的罪魁禍首，既然主張核能就不要再閃躲核廢料問題。
侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問他對賴辦的發言有何看法；近日頻頻針對核廢料議題發言，是否為了爭取聲量，對核廢料乾式貯存場的立場為何。
侯友宜表示，核廢料的處理是中央的權限，要扛起責任不要甩鍋，地方只能提出建議，且也多次向行政院反映。賴清德當過行政院長與副總統，也是核電廠所在地新北市萬里人，有關心過核廢料處理嗎。有權限的人不去處理卻推給地方，身為行政院長卻不理地方反映的聲音。
侯友宜說，現在民進黨大轉彎，要緊急應變用電所需，但要如何緊急應變不能說空話，早該面對「非核家園」做不到的問題，「轉彎轉不過去，又馬上調整回來，該面對的問題，你（賴清德）不面對，我來面對。」
他說，現階段核廢料如何做得更安全，核廢料未來何去何從，中央要說清楚，且不能將新北市變成永久貯存場，這也是地方政府小小卑微的要求，也是市長該做的反映。他清楚不可能沒有核廢料，核安要以最高標準對待、妥善處理。新北市核安監督委員會專家主張，室內乾式貯存場勝過室外貯存場。
他說，核一廠旁的電塔曾因極端氣候下大雨而倒塌，身為防災指揮官前往視察時，發現倒塌的電塔位於乾華溪畔，旁邊就是乾式貯存場預定地，現場目睹令人驚嚇害怕，萬一室外乾式貯存核廢料，遇大雨與土石崩落流到乾華溪怎麼辦，將會是台灣生態的浩劫。
侯友宜說，水土保持要以最高標準檢驗，「為何不把水土保持做好，把安全做好」，這也是他一直要求中央做到的，他也再三溝通忍讓，卻得不到中央回應。
侯友宜說，當時興建核一廠、核二廠時，就已聲明新北市不會變成永久貯存場，現在核電廠除役，中央應出來說兩句公道話。「如果要變成暫時貯存場，我也會支持，因為核廢料要擺哪裡沒有那麼容易。」請台電將詳細的水保計畫送審，市府會以最高標準檢驗完後核定，千萬不要以政治凌駕專業，要以專業看待核安與核廢料的處理。
媒體詢問，台積電董事長劉德音擔心缺電，只能相信政府說不缺電，萬一真缺電，啟用緊急備用電源會來不及；侯友宜說，電力攸關經濟發展，台積電對台灣太重要，他不反對再生能源，但前提是不缺電。台灣幾次大停電令人憂心忡忡，尤其備載容量更不足。
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。