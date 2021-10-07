絕版包裝「好好說再見 Part 2」限量組合 500 組售完為止

台北，2021 年 10月 5 日 — 台灣純淨保養品牌綠藤生機將於 10 月底全面更換瓶器包裝，以嶄新姿態與大家見面。而深受用戶喜愛、陪伴了許多人純淨保養旅程的奇蹟辣木油、活萃修護精華露、頭皮淨化洗髮精等熱銷產品的經典包裝，也將走入歷史。為回饋忠實用戶支持，自 10 月 6 日（三）12:00，綠藤將推出絕版優惠活動 —「好好說再見 Part 2」，除了推出絕版包裝任選 3 件 77 折之外、更推出官網限量優惠組合，最低 73 折起，邀請大家一起收藏綠藤的經典包裝。

1,490 天的陪伴，經典包裝即將走入歷史，邁向更深的永續承諾

即將走入歷史的經典包裝，自 2017 年改版，陪伴人們走過 1,490 個日子，期間迎接了六支新品、四支改版產品，除了留下超過 20,000 則產品評論之外、「空瓶回收計畫」更是回收近 14 萬個綠藤瓶器。今年十月底，新一代的綠藤將再次告別現行包裝，以嶄新的面貌再次與大家見面；此外，配方技術獲得專利的輕乳液 15 也將於此波售完後停止販售，透過更專注的「一水一油」保養提倡，與人們一起回歸保養的最短流程。

精選 9 款經典產品推出 4 款組合，限量組合優惠 73 折起

本次綠藤「好好說再見 Part 2」優惠活動除了絕版包裝任選 3 件 77 折之外，綠藤也精心挑選了 9 款最受青睞的洗沐與保養產品，經典組合優惠 73 折起，每組官網限量 500 組！

【公平貿易・基礎保養組】

純粹保濕精華液（二入）、奇蹟辣木油

原價 1,980 元，特價 1,479 元

來自迦納的公平貿易「奇蹟辣木油」，是綠藤單一成分的油保養經典，其迅速滲透的吸收力和輕盈潤澤的修護力，是許多人的第一瓶精華油；同樣採用公平貿易蘆薈精華的「純粹保濕精華液」透過豐沛活性成分從根本強化肌膚，僅含 12 種成分，回歸肌膚真實需求。

【初代經典・保養洗沐組】

頭皮淨化洗髮精、活萃洗面乳、活萃修護化妝水、活萃修護精華露

原價 2,800 元，特價 2,049 元

綠藤在 2013 年推出的首波洗沐保養品，8 年來歷經改版，仍是最受歡迎的產品 — 包含熱銷33 萬瓶的頭皮淨化洗髮精、熟客回購最愛的活萃修護精華露，與溫和不刺激「活萃洗面乳」與「活萃修護化妝水」，從臉部清潔保養、到頭皮的天然潔淨，一次擁有。

【無乳液實驗・明星保養組】

活萃修護精華露（二入）、奇蹟辣木油

原價 2,980 元，特價 2,235 元

透過分開給予純水相與純油相的保養，依照膚況動態調整適當的用量。明星保養組含有兩支熟客回購 No.1 的「活萃修護精華露」，與一支只有單一成分的油保養經典「奇蹟辣木油」，陪伴粉絲們一同感受、上萬人參與的「無乳液實驗」帶來的簡單美好

【極境解答・抗老保養組】

極境雙藻復原精華、綠色海洋精華油、澄澈眼部雙精華

原價 6,240 元，特價 4,559 元

綠藤從極端環境中挖掘肌膚保養的解答，將對抗劇烈環境變化的能力，轉化實證修護成分。這三款精華，分別有來自潮間帶、海洋、高山湖泊的藻類萃取，從改善毛孔、緊緻細紋，到明亮眼周，滿足進階保養需求。

相關優惠活動與會員點數贈送說明，請至官網查看：https://www.greenvines.com.tw/pages/personal-care