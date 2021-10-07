西歐天然氣儲量創新低、價格創新高，俄羅斯啟用北溪二號管，輸送量將加倍達1100億立方公尺

文：吳宗宜

北溪二號天然氣管線完工，俄國輸歐天然氣將加倍

俄羅斯於9月中旬宣布北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管線已竣工，北溪二號天然氣管線公司則在10月4日宣布將注入天然氣，測試這條東起俄國列寧格勒州烏斯季盧加（Ust-Luga），向西穿過波羅的海，連結德國格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）的北溪二號天然氣管線。「北溪二號第一條支線的注氣程序已經展開，天然氣將逐漸填滿這條支線，以便達到後續技術測試需要的氣壓。」並表示將在適當的時間點發布更進一步的資訊。

總部設在瑞士的北溪二號天然氣管線公司，是俄羅斯能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）旗下的子公司，該管線每年可運送550億立方公尺的天然氣，與現有於2011年啟用的的北溪一號（Nord Stream）管線同時運行下，將使俄國的輸氣量翻倍、達到1100億立方公尺，相當於俄羅斯向歐洲輸送的管道天然氣總量的一半以上。

由於目前歐洲天然氣存量來到新低，天然氣價格與油價飆漲，且歐洲各國冬季需要大量能源以提供暖氣，此已威脅到各國自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情復甦的努力，若北溪二號天然氣管線全面開通，該管線每年向歐洲市場輸送的550億立方公尺天然氣，足以供應2600萬戶家庭所需。

安吉能源顧問（Engie EnergyScan）的分析師則指出，北溪二號天然氣管線不太可能顯著降低歐洲的天然氣價格，而天然氣價格可能會在今（2021）年冬天讓歐洲消費者付出巨額帳單。

10月時，歐洲天然氣價格的基準、荷蘭天然氣批發價（Dutch wholesale）週二交易價格約為每兆瓦時（MWh）117歐元（136美元），自年初以來已上漲了近500％。

歐洲最大的天然氣供應商Gazprom曾表示，它可以在年底前透過北溪二號管從俄國輸送56億立方公尺的天然氣至歐洲。根據歐盟委員會的數據，2021年第一季歐盟天然氣消費量上升至1320億立方公尺，比同期增長7.6％、100億立方公尺。

目前北溪二號管仍在等待德國能源監管機構Bundesnetzagentur（BNetzA）批准，在德國境內運送天然氣，該機構在9月收到北溪二號管公司提供的文件後，表示有四個月的時間完成北溪二號管的審查。

而後該機構於10月4日表示，它已要求北溪二號管公司提交更多文件進行審查，證明其符合德國的各項規範，然後才能批准其開始營運。

德國能源監管機構表示，北溪二號管必須證明它不會限制供應商來與其他公司競爭，如果它在沒有獲得必要批准的情況下開始向德國輸送天然氣，可能會面臨罰款。德國政府發言人則表示，完成認證程序是該管線進行商業試營運的先決條件，之後德國經濟部還必須進行評估，然後監管機構才能將其建議發送給歐盟執委會，並在收到意見書後的兩個月內做出回應。

北溪二號管公司表示，「我們將繼續採取一切必要的努力，以確保遵守所有法規。」

Photo Credit: AP / 達志影像

烏克蘭大力反對，美國最終妥協

北溪二號管爭議始於2018年4月，幾年來一直受到美國和部分歐洲國家的大力反對，直到2021年9月全面完工。

目前歐洲進口的天然氣有40％來自俄羅斯，反對者稱這新管線將使歐洲更過於依賴俄羅斯，並指出目前全球天然氣需求激增，價格創下歷史新高情況下，俄羅斯不斷施加壓力，試圖通過不向歐洲供應更多的天然氣來加快德國批准程序。

烏克蘭一直是最強力反對興建北溪二號的歐洲國家，這項耗資110億美元的管線，是世界上最長的海底天然氣管線之一（總長1230公里），將天然氣從俄羅斯的北極圈領土直接輸送到德國，此將使俄羅斯對德國的天然氣出口增加一倍，但將嚴重損害目前的輸氣管線通過國家烏克蘭的利益，每年將損失12億美元的過路費。

烏克蘭與俄羅斯的關係也很緊繃，自2014年以來，烏克蘭一直在國土東部與俄羅斯支持的分離主義分子作戰，俄羅斯還在2014年自烏克蘭吞併了克里米亞半島，一旦北溪二號管全面投入營運，烏克蘭擔心不用再顧慮輸氣管線安全的俄羅斯會全面入侵該國東部，重演克里米亞事件。

先前烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）就曾表示：「北溪二號是俄羅斯的地緣政治武器，肯定會被用來對付烏克蘭和歐洲。」

而在北溪二號管線全面完工後，基輔在一份聲明中仍堅持稱：「烏克蘭將持續在北溪二號完成後，甚至在開始天然氣輸送後，繼續與俄羅斯的這個政治項目對抗。」

美國對北溪二號也一直有疑慮，認為此可能會增加俄羅斯在歐洲的影響力，美國前總統川普（Donald Trump）曾極力反對興建該管線，在2019年底發動制裁，讓工程一度停擺。直到今年5月，美國總統拜登（Joe Biden）才宣布放棄對北溪二號的制裁，以緩和希望建設管線的德國的關係，並換取柏林承諾投資烏克蘭能源產業。

但美國仍然對俄羅斯有所顧忌，在7月與德國達成有關北溪二號管線的協議時，仍誓言將持續監督俄羅斯，若俄羅斯試圖將天然氣作為武器，或對烏克蘭採取進一步的侵略，將對其實施制裁。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「我們仍然反對這條管線，我們依舊認為這是俄羅斯地緣政治計畫的一部分，我們會繼續定期評估情況，並制定法律以因應。」

阿姆斯特丹律師事務所（Amsterdam＆Partners）的國際律師羅伯特（Robert Amsterdam）指出，德國支持北溪二號是基於經濟因素：「該管道作為天然氣的直接來源，價格比液化天然氣現貨價格便宜40％。柏林很久以前就決定，價格比天然氣供應多樣化更重要。」

阿姆斯特丹表示，俄羅斯受益匪淺，能夠減少烏克蘭和波蘭的瓶頸，同時在西歐獲得更多的經濟影響力。它還可能導致美俄緊張局勢加劇，並可能使地緣政治棋盤重新調整，不僅烏克蘭與西方的外交關係會加強，而且它的經濟和能源聯繫也會加強。

哥倫比亞大學公共與國際事務學院兼任教授傑拉登（Jenik Radon）談到了全球能源交易的複雜性，指出北溪二號目的是為繞過烏克蘭，將俄羅斯的天然氣直接輸往德國：「一旦你試圖透過過境國的管道輸送天然氣或石油，總是會更加困難，因為第三方也參與其中，讓談判不僅有賣家、買家，還有過境者，而你對第三國沒有絕對的控制權，進行過境交易是最困難的。」

也有專家將北溪二號視為俄羅斯侵略烏克蘭的一種形式，美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）俄羅斯和歐亞研究資深研究員塞斯塔諾維奇（Stephen Sestanovich）便指出：「透過取消烏克蘭過境國的地位，俄羅斯可以減低利用其通過其領土輸送天然氣所必須讓予的好處。」

他也表示，俄羅斯有能力使用天然氣作為對抗烏克蘭的政治武器，它也有能力傷害烏克蘭經濟：「這就是為什麼拜登政府一直試圖補償烏克蘭所受的經濟打擊，並且它希望德國支持這一目標。」

但塞斯塔諾維奇也稱，由於能源市場的變化，俄羅斯透過天然氣對美國盟友的影響力已有所減弱：「建造北溪二號的這些年裡，能源市場發生了變化，俄羅斯將歐洲國家扣為人質變得更加困難，替代能源太多了，我認為俄羅斯已經不再能夠綁架我們的盟友了。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航