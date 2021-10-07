菲律賓副總統羅貝多宣布角逐2022大選，再度對決獨裁者之子小馬可仕
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菲律賓副總統羅貝多宣布角逐2022大選，而小馬可仕5日也宣布參選。意味著小馬可仕在2016年競選副總統敗羅貝多後，兩人將再度在明年大選對決，而對手還包括已確認參選總統的退役拳王巴喬和馬尼拉市長杜馬戈索。
（中央社）菲律賓副總統羅貝多（Leni Robredo）今天表示，她將參加2022年總統大選。
路透社報導，56歲的羅貝多是人權律師，為前內政部長林炳智的遺孀。林炳智於2012年8月墜機身亡。
羅貝多目前領導反對派，曾批評總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥掃毒。
杜特蒂本月初拋出震撼彈，表示將退出政壇。
菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）5日剛正式宣布參加2022年總統大選，努力延續家族的政治抱負。
小馬可仕在2016年競選副總統失利，以微小差距輸給現任副總統羅貝多。
超過6000萬名菲國人民將在明年5月投票，決定誰將入主總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace）。
羅貝多再度對決小馬可仕
《中央社》報導，曾為現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）爭議掃毒政策辯護、並支持將毒販處以死刑的小馬可仕，5日透過臉書（Facebook）直播正式宣布參選。
64歲的小馬可仕說，「我今天宣布，我打算在即將到來的2022年5月大選中，角逐菲律賓總統。我將為國家找回充滿凝聚力的領導風格。」
近日的一項民調顯示，小馬可仕的支持度僅落後杜特蒂之女薩拉（Sara Duterte-Carpio）。薩拉已登記參選南部大城納卯（Davao）市長，還沒表態加入總統戰局。
此外，退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）和馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）亦已確認將參選總統。
小馬可仕在2016年競選副總統失利，以微小差距輸給現任副總統羅貝多（Leni Robredo）。
這次失利對馬可仕家族來說是個重大打擊。1986年老馬可仕在人民力量革命中倒台，舉家流亡夏威夷，他與妻子伊美黛（Imelda Marcos）被控自國庫盜取數以十億計美元，1989年老馬可仕客死異鄉，2018年伊美黛被判汙罪名成立，伊美黛上訴中。
新聞來源：
- 重振家族 小馬可仕宣布參選下屆菲律賓總統（中央社）
- 杜特蒂政敵 菲律賓副總統宣布角逐2022大選（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範