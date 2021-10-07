菲律賓副總統羅貝多宣布角逐2022大選，再度對決獨裁者之子小馬可仕

（中央社）菲律賓副總統羅貝多（Leni Robredo）今天表示，她將參加2022年總統大選。

路透社報導，56歲的羅貝多是人權律師，為前內政部長林炳智的遺孀。林炳智於2012年8月墜機身亡。

羅貝多目前領導反對派，曾批評總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥掃毒。

杜特蒂本月初拋出震撼彈，表示將退出政壇。

菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）5日剛正式宣布參加2022年總統大選，努力延續家族的政治抱負。

小馬可仕在2016年競選副總統失利，以微小差距輸給現任副總統羅貝多。

超過6000萬名菲國人民將在明年5月投票，決定誰將入主總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace）。

羅貝多再度對決小馬可仕

《中央社》報導，曾為現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）爭議掃毒政策辯護、並支持將毒販處以死刑的小馬可仕，5日透過臉書（Facebook）直播正式宣布參選。

64歲的小馬可仕說，「我今天宣布，我打算在即將到來的2022年5月大選中，角逐菲律賓總統。我將為國家找回充滿凝聚力的領導風格。」

近日的一項民調顯示，小馬可仕的支持度僅落後杜特蒂之女薩拉（Sara Duterte-Carpio）。薩拉已登記參選南部大城納卯（Davao）市長，還沒表態加入總統戰局。

此外，退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）和馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）亦已確認將參選總統。

小馬可仕在2016年競選副總統失利，以微小差距輸給現任副總統羅貝多（Leni Robredo）。

這次失利對馬可仕家族來說是個重大打擊。1986年老馬可仕在人民力量革命中倒台，舉家流亡夏威夷，他與妻子伊美黛（Imelda Marcos）被控自國庫盜取數以十億計美元，1989年老馬可仕客死異鄉，2018年伊美黛被判汙罪名成立，伊美黛上訴中。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範