李國輝縱火釀9死4度判處死刑，高院認為「想殺的人沒死」屬「間接殺人故意」改判無期徒刑定讞
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李國輝雖然長期吸毒導致身心障礙，但精神鑑定結果並非他被改判的關鍵。最高法院認為，李縱火的動機是要欲報復燒死陳姓友人，對陳有「直接殺人故意」，但陳未死亡，而李對其他9名死者則屬「間接（不確定）殺人故意」，兩者並不同。
緬甸華僑李國輝2017年凌晨於新北市中和區的出租公寓縱火，造成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」且毫無悔意，無教化可能，4度判處死刑；不過高院更三審則認為，李真正想殺的人沒死，卻間接燒死9名無辜死者，屬「間接殺人故意」，量刑應與「直接殺人故意」有所區隔，去年12月改判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院今（25）日維持更三審見解，駁回檢方上訴，無期徒刑定讞。
前面從一審到更三審都判死刑
根據判決書所述，11月間，李國輝認為同鄉的陳姓友人在臉書以「藍芽播放聲音」取笑他，甚至懷疑對方要對他不利，因而懷恨在心，同月22日凌晨，憤而在承租的公寓樓梯間潑汽油縱火，導致火勢迅速延燒，造成9名房客逃生不及葬身火窟，另外5人受到輕重傷。
審理期間，李國輝表示，自己一直聽到聲音，他為了要阻止「怪聲音」才會縱火，李國輝辯稱是聽到幻聽才會放火，檢警仍依殺人罪嫌起訴，法院審理時，李男絲毫不見悔意，還多次稱「我不怕死，法官怎麼判都可以！」
不過後來台大醫院精神鑑定報告結果，證實李在縱火時具有辨識能力，犯案後還曾返回現場觀看，還到民宅偷衣服變裝逃逸，檢察官主張，李當下沒有精神障礙，應判死刑，一審、二審到更二審也都認為，李男惡性重大至極、難以教化，判處死刑。
這其實並非李男第1次犯案，有吸食安非他命的他，在2017年5月間，因認為前女友躲在乾妹妹的住處避不見面，就曾經用繩索浸泡沙拉油縱火；1個月後他又認為里長在背後說他壞話再度縱火。
最高法院為什麼從死刑改判無期？
李國輝辯護律師稱李男為緬甸華僑、聽不懂中文，警方辦案過程未有通譯協助翻譯，違反法定程序原則，主張死刑判決違法；檢方則持續主張死刑判決至允至當；此案一路打到最高法院，去年12月，最高法院撤銷了全案原本的死刑判決，發回最高法院更三審，而更三審去年12月13日改判李國輝無期徒刑，褫奪公權終身。
當時最高法院指出，原判決認定李國輝經台大醫院鑑定，認為可能有因施用安非他命引發的精神病，二審判決對於量刑判斷，沒有詳細調查、說明，調查未盡，理由不備。且依人權事務委員會一般性意見，針對面臨特殊障礙情狀而無法進行有效自我辯護、道德可非難性有限的個人，避免判死刑。
另外最高法院也指出，二審判決時，採用證人的證詞，認定李國輝與死者常吵架，具有殺人確定故意，但與另名鄰居證詞不同，實情為何仍須調查；又二審採用李國輝在看守所的自述，認定有殺人確定故意，與事實欄記載不符，判決理由矛盾。
更三審認為李國輝始終坦承犯行，醫院鑑定李個性衝動、偏執、長期施用甲基安非他命，影響工作和社交，達中重度身心障礙程度，且《公民與政治權力公約》第6條第1、2項規定，犯「情節最重大之罪」才可判死刑，以此定義應限縮於「直接故意」犯罪為當。
更三審也表示，李國輝縱火的動機，源於欲報復陳姓友人，欲縱火燒死陳，對陳有「直接殺人故意」，但陳未死亡而未遂，而李對其他9名死者則屬「間接（不確定）殺人故意」。
另外李國輝雖因長期施用安非他命致影響精神狀態，已達中重度身心障礙程度，有幻聽、幻覺及妄想，但他犯案前後購買汽油、防止汽油溢出、藏進塑膠箱、犯後換裝躲避追查，顯有辨識能力，並非心神喪失、精神耗弱，不適用減刑。
最高法院今天認為，更三審的判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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核稿編輯：翁世航
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
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地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
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地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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