李國輝縱火釀9死4度判處死刑，高院認為「想殺的人沒死」屬「間接殺人故意」改判無期徒刑定讞

緬甸華僑李國輝2017年凌晨於新北市中和區的出租公寓縱火，造成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」且毫無悔意，無教化可能，4度判處死刑；不過高院更三審則認為，李真正想殺的人沒死，卻間接燒死9名無辜死者，屬「間接殺人故意」，量刑應與「直接殺人故意」有所區隔，去年12月改判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院今（25）日維持更三審見解，駁回檢方上訴，無期徒刑定讞。

前面從一審到更三審都判死刑

根據判決書所述，11月間，李國輝認為同鄉的陳姓友人在臉書以「藍芽播放聲音」取笑他，甚至懷疑對方要對他不利，因而懷恨在心，同月22日凌晨，憤而在承租的公寓樓梯間潑汽油縱火，導致火勢迅速延燒，造成9名房客逃生不及葬身火窟，另外5人受到輕重傷。



審理期間，李國輝表示，自己一直聽到聲音，他為了要阻止「怪聲音」才會縱火，李國輝辯稱是聽到幻聽才會放火，檢警仍依殺人罪嫌起訴，法院審理時，李男絲毫不見悔意，還多次稱「我不怕死，法官怎麼判都可以！」

不過後來台大醫院精神鑑定報告結果，證實李在縱火時具有辨識能力，犯案後還曾返回現場觀看，還到民宅偷衣服變裝逃逸，檢察官主張，李當下沒有精神障礙，應判死刑，一審、二審到更二審也都認為，李男惡性重大至極、難以教化，判處死刑。

這其實並非李男第1次犯案，有吸食安非他命的他，在2017年5月間，因認為前女友躲在乾妹妹的住處避不見面，就曾經用繩索浸泡沙拉油縱火；1個月後他又認為里長在背後說他壞話再度縱火。

最高法院為什麼從死刑改判無期？

李國輝辯護律師稱李男為緬甸華僑、聽不懂中文，警方辦案過程未有通譯協助翻譯，違反法定程序原則，主張死刑判決違法；檢方則持續主張死刑判決至允至當；此案一路打到最高法院，去年12月，最高法院撤銷了全案原本的死刑判決，發回最高法院更三審，而更三審去年12月13日改判李國輝無期徒刑，褫奪公權終身。

當時最高法院指出，原判決認定李國輝經台大醫院鑑定，認為可能有因施用安非他命引發的精神病，二審判決對於量刑判斷，沒有詳細調查、說明，調查未盡，理由不備。且依人權事務委員會一般性意見，針對面臨特殊障礙情狀而無法進行有效自我辯護、道德可非難性有限的個人，避免判死刑。

另外最高法院也指出，二審判決時，採用證人的證詞，認定李國輝與死者常吵架，具有殺人確定故意，但與另名鄰居證詞不同，實情為何仍須調查；又二審採用李國輝在看守所的自述，認定有殺人確定故意，與事實欄記載不符，判決理由矛盾。

更三審認為李國輝始終坦承犯行，醫院鑑定李個性衝動、偏執、長期施用甲基安非他命，影響工作和社交，達中重度身心障礙程度，且《公民與政治權力公約》第6條第1、2項規定，犯「情節最重大之罪」才可判死刑，以此定義應限縮於「直接故意」犯罪為當。

更三審也表示，李國輝縱火的動機，源於欲報復陳姓友人，欲縱火燒死陳，對陳有「直接殺人故意」，但陳未死亡而未遂，而李對其他9名死者則屬「間接（不確定）殺人故意」。

另外李國輝雖因長期施用安非他命致影響精神狀態，已達中重度身心障礙程度，有幻聽、幻覺及妄想，但他犯案前後購買汽油、防止汽油溢出、藏進塑膠箱、犯後換裝躲避追查，顯有辨識能力，並非心神喪失、精神耗弱，不適用減刑。

最高法院今天認為，更三審的判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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核稿編輯：翁世航