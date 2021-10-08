各國搶購COVID-19默沙東口服藥，若通過美國EUA最快11月可引進台灣

文：德國之聲中文網（綜合報導）

美國默沙東藥廠（Merck）週三（10月6日）宣佈與新加坡政府簽訂採購合約，若獲監管機構授權，將供應旗下的新冠肺炎口服藥「Molnupiravir」給新加坡，路透社報導稱，韓國已經通過合約預訂了2萬劑的口服新冠藥物。

日前，默沙東藥廠宣佈臨床實驗已證實，「Molnupiravir」能大幅降低新冠患者的重症住院或死亡風險。該口服藥預計年底前就能獲得獲得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急授權，若獲批准，將使該藥成為首款治療新冠的口服抗病毒藥物。

美國總統拜登（Joe Biden）的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）博士曾經指出，這些實驗結果是 「非常好的消息」，但他也要求美國食品和藥物管理局（FDA）審查這些數據前必須謹慎行事。美國政府早前已同意以12億美金採購170萬劑口服藥。

搶購口服藥

亞洲各國最近紛紛積極搶購「Molnupiravir」，路透社指出，除了澳洲已經向默沙東藥廠購買30萬劑的新冠口服藥，韓國也已經確保2萬劑量的口服藥。韓國總理金富謙週三（6日）表示，他與其他亞洲國家一起急於搶購口服藥，他說：「我們已經通過足夠（通過口服）治療約4萬人的預算，並且已經簽署了2萬劑的預購協議。」

韓國疾病控制和預防機構（KDCA）也曾表示，它在與輝瑞公司和瑞士藥商羅氏控股集團談判採購口服的新冠藥物。台灣政府則在週三（6日）表示，已積極進行合約簽訂，只要新藥在11月底順利通過美國緊急使用授權，台灣就可第一時間引進。

中國社會也十分關注「Molnupiravir」口服藥物，《澎湃新聞》6日發表一篇由中國（深圳）綜合開發研究院特約研究員劉沐芸撰寫的文章，分析了「Molnupiravir」的實驗數據，探討其安全和適用性，文中寫道該藥「具有顯著的預防重症住院率或死亡率的臨床療效，因此被認為能改變感染新冠病毒的病變軌跡。」

不過，該文也提到「Molnupiravir」的價格可能會讓低收入國家患者負擔不起，但默沙東藥廠已表示通過協議方式向中低收入國家供應該口服藥物，同時也強調，疫苗仍是第一道防護，治療藥物是第二道，並指出口服治療藥物的上市確實可能將「有意無意」地降低大家對接種疫苗的迫切性。

中國研發新冠藥物

目前多國藥廠也在研發新冠口服藥物，像是美國輝瑞、瑞士羅氏和日本鹽野義製藥也在推進研發，鹽野義製藥公司9月底曾宣佈，他們正在研發的新冠口服藥物已進入最後階段的臨床試驗。

至於中國至少兩個藥廠也在研發新冠藥物。中國開拓藥業4日在官網發布公告稱，用於治療住院新冠患者的口服藥物「普克魯胺」三期全球多中心臨床試驗，已於10月1日在美國的臨床中心完成首例患者入組及給藥，並稱臨床試驗計劃已在中國、菲律賓及巴西等14個國家的醫療中心展開。

開拓藥業創始人童友表示：「這項試驗是基於早期開展的巴西住院重症患者的突出療效和安全性，……使得普克魯胺有望成為輕、中、重症新冠肺炎患者全疾病週期的有效治療藥物。」

另外一款藥物是由中國工程院院士鍾南山牽頭的騰盛博藥，其首席財務官李安康9月曾經表示，其研發的新冠中和抗體藥物預計年底就能申請上市。

今年8月底該藥廠公佈的中期結果表明，這一聯合療法讓患者的住院和死亡復合終點降低78％，且安全耐受性良好。

中國官方目前尚未表示是否採購新冠口服藥物。

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