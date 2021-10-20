台灣女性生理用品演變簡史：從月事布、棉條到月亮褲，帶來更美好的月經體驗

文：許悅

有別於現今隨手可購得的衛生棉、棉條、月亮杯等產品，早期女性需要自製生理用品，直到1960年代衛生棉引入台灣。

女性的生理用品選擇除了受個人偏好影響，也與媒體宣傳、政策論述及社會對女體的規訓息息相關。

當年棉條剛引進台灣時，官方不但提供的錯誤醫療資訊，衛生署更要求廠商加註「未婚少女應注意小心使用」，導致外國棉條品牌逐漸退出台灣市場，棉條在台灣的推廣史可說是一波三折。

1960年代以前：粗紙、月事布、月經帶

在西式生理產品引入台灣之前，務農婦女在月經來潮時，大多穿著自製的「月經帶」，搭配「粗紙」或「月事布」使用。

月經帶外型類似丁字褲，在褲擋處有鬆緊帶，用來固定粗紙或月事布。粗紙的材質類似現在的金紙，當時也會被拿來當廁所紙或冥紙，並不是專屬於女性的生理用品。然而粗紙吸滿經血後容易爛掉，再加上經濟考量，有些女性會將家中不用的布料縫製成可重複使用的月事布。

家境較富裕的女性則會使用「棉ㄚ紙」，材質類似於現在的衛生紙，較不會摩擦下體以至於破皮。

由於傳統上經血被視為污穢，女性在清洗月事布與月經帶時，要盡量在不容易被發現的地方進行，曝曬時也要晾在偏僻的地方或藏在其他衣物裡面。

1960年代：衛生棉的引入與普及

衛生棉於1960年代引入台灣，由於售價較高，大多數婦女習慣將衛生紙與衛生棉交替使用。直到1980年代，衛生棉公司積極進入學校倡導衛生教育、宣傳產品、發放試用品，衛生棉才逐漸普及，到1990年代終成為台灣女性生理用品的最大宗選擇。

起初衛生棉沒有背膠，使用時得搭配月經帶以固定位置。後來背膠衛生棉、蝶翼衛生棉相繼出現，讓女性在衣著搭配上有更多變化。

1970年代：棉條引入後的推廣困境

棉條在1970年代就被引入台灣，當時的推廣及使用群體以運動員、舞者為主，主打輕便、防漏、經期時可下水游泳。雖然棉條使用上較方便舒適，至今仍遠不如衛生棉普遍。

棉條始終難以在台灣普及的主要原因有三：#消費者擔心感染毒性休克症候群、#棉條的法律規範、#重視女性貞節的傳統身體觀。

1980年代美國多名棉條使用者感染毒性休克症候群（TSS），高吸收力型的棉條被認為是引發TSS的主因，此類型的棉條後來不再販售。此時正值棉條引入台灣初期，成為許多女性不敢使用棉條的一大原因。

事實上，1993年台灣進口的普通型、迷你型棉條引發TSS的可能性微乎其微。然而，台灣醫界未引入最新的資訊，在1990年代仍以TSS作為勸阻女性使用棉條的論述依據，高中職及國中小課本中少數提及棉條的篇幅中，也將棉條與TSS做連結，似有嚇阻青少年使用的嫌疑。

1994年，衛生署（今衛福部）將月經量杯與衛生棉列入第二級醫療器材，須經過許可、簽證、發照、列管等步驟才能販售，其廣告與宣傳亦需經過一定檢驗程序。

當時棉條的銷售地點限於藥局、有藥局執照的藥妝連鎖店或大賣場，相較於被視為日用品的衛生棉，棉條的銷售通路受到許多限制，消費者自然也較難以接觸到這些產品。

1970年代至今：阻礙棉條推廣的「處女膜」迷思

另外，擔心傷害「處女膜」也是棉條無法普及的原因之一，初夜迷思導致許多女性被排除於棉條使用群體之外，像是棉條經銷商不敢貿然向未婚女性推銷棉條、母親不願讓未婚的女兒使用棉條。

即便是推廣棉條使用的文章，也會特別指出未婚女性在使用上須特別注意。

如1977年一篇刊登於健康世界的報導中指出，棉條的設計符合陰道尺寸，剛好能穿過處女膜中間的孔洞，因此不會傷害處女膜。報導中也強調未婚女性較適合使用迷你型棉條，已婚女性才可用一般尺寸的棉條。

另外，衛生署於1991年發布公告，要求棉條廠商須在產品說明書中加註「未婚少女應注意小心使用」，且包裝上不得註記「對處女膜絕無傷害」語句。這項政策引起棉條進口商的不滿，認為這項政策會降低消費者使用棉條的意願，也等同排除未婚女性的使用。

究竟棉條是否會使陰道冠破裂？醫學界對此看法不一，然而維護「處女膜」完好本身就是假議題，隱含著父權社會加諸於女體的不切實際想像：#將處女膜完好視為評斷女性貞潔的重要指標。

國家政策不但沒有嘗試破除初夜迷思、質疑對未婚女性的身體規訓，反而順應社會期待，鞏固完整處女膜的概念。在這樣的政策下，棉條的市占率始終不高，外國棉條品牌更因而相繼退出台灣市場。

1990年代以後：從女人經驗出發，捲起棉條熱潮

1990年至2000年間，棉條在台灣社會生理用品的討論中近乎銷聲匿跡，沒有新的品牌加入市場，也沒有推廣活動或新聞關注。

直到2000年起，有一批棉條使用者開始在PTT等網路論壇上分享使用經驗，包含棉條的基本介紹、處女是否能使用棉條、棉線是否會斷裂、如何處理血塊問題等等。

這批棉條愛用者藉由網路論壇互相討論、解答疑惑，甚至幫其他使用者從國外代購棉條。他們不僅致力於打破社會上對棉條的負面印象，還積極解決台灣女性試用棉條的失敗經驗、降低初次嘗試門檻。

企業看準了這波網路聲浪，趁機跟進、推廣產品。如嬌生即規劃一系列的促銷推廣活動，包含舉辦主題徵稿、試用品兌換、請藝人代言等等，成功讓台灣女性對棉條有初步的認識。加上網路購物逐漸盛行，消費者也能選購各式各樣的國外產品，包含較容易上手的導管式棉條。

2010年，推廣型使用者之一、有「棉條教主」之稱的凡妮莎，創立台灣本土棉條品牌「凱娜」，販售導管式棉條，積極進入學校宣傳產品，進而降低棉條使用者的年齡層。

在這幾十年來棉條推廣的過程中，使用者扮演關鍵的角色。棉條愛用者建立討論平台與社群網絡以交流經驗、傳遞知識，從女性自身經驗出發，反擊傳統知識權威和法律規範，開啟台灣女性探索不同經期體驗的機會，進而使更多人擁抱真正適合自己的生理用品。

2017年：月亮杯與月亮褲本土品牌創立，產品選擇愈趨多元

2015年，凱娜發起「月釀杯」群眾募資計畫，利用社群網站向民眾大力宣傳，獲得相當大的討論與迴響，在幾天之內就成功達標。

2017年，凱娜的月釀杯正式取得醫療器材許可，終於合法進入台灣市場。同年，美國品牌菲蜜月亮杯在台灣取得許可證，不過今日似乎已停止販售。

月亮杯可重複使用、較為環保，但因為價格較其他生理用品高、置入與取出較需要技巧，目前使用人數較少。

有鑒於台灣女性對將月亮杯或棉條置入陰道內普遍還是抱有恐懼，部分月釀杯的開發團隊成員於2017年創立望月女子谷慕慕，研發台灣第一件吸血內褲「月亮褲」，主打吸血防漏、透氣排汗，產品於2018年正式對外販售。2020年，Khòo創立、研發「紅紅褲」，提供消費者其他吸血內褲品牌選擇。

從粗紙、衛生棉到月亮杯和月亮褲，生理用品的選擇更加多元，期望這些選擇帶來眾人更美好的月經體驗。

注釋與參考資料

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航