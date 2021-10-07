2021/10/07,
健康

本土+0，第6批BNT疫苗88.92萬劑將抵台，10/22有望開放全年齡層接種

本土+0，第6批BNT疫苗88.92萬劑將抵台，10/22有望開放全年齡層接種
Photo Credit：指揮中心

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中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡，而10月7日上午台積電、鴻海永齡、慈濟等民間團體，捐贈的第6批BNT疫苗88.92萬劑將抵台，有望開放全年齡接種。

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增4例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡，而10月7日上午，台積電、鴻海永齡、慈濟等團體捐贈的第6批BNT疫苗88.92萬劑將抵台，有望在10/22以後開放全年齡層接種。

新增4例境外移入COVID-19確定病例

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自南非（案16378）、馬來西亞（2例，案16379、案16381）及印尼（案16380）入境，入境日介於今（2021）年9月23日至10月5日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計353萬1025例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含351萬3361例排除），其中1萬6271例確診，分別為1636例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

針對國內女副機師感染案，外界指出有短程長程混飛問題，無法預防Delta應檢討「5+9」政策。指揮中心強調，目前還未要考慮「5+9」要加嚴，也在很快的時間就驗到陽性，會跟民航局一同檢討。

第6批BNT疫苗88.92萬劑抵台

指揮中心指揮官陳時中指出，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第六批BNT疫苗88.92萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨420.92萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑。

第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑，以及本批88.92萬劑於今晨由華航CI-62航班運抵桃園機場。本批疫苗效期至2022年2月20日，將由指揮中心統籌運用。

目前BNT共計到貨420.92萬劑，依據指揮中心規劃，有望在10/22以後開放給全年齡層接種。

而昨（7）日深夜，指揮中心宣布，第10輪疫苗平台加開61-63歲族群，可以預約接種第一劑BNT疫苗，不過，僅限今天上午10時至18時，粗估10萬人符合資格，讓民眾措手不及。

對此指揮中心發言人莊人祥表示，由於預估符合第10輪BNT疫苗民眾近40萬人，但截至5日下午4時預約截止，僅有約29萬人完成預約，大概還有約10萬多劑左右的BNT疫苗，可供民眾接種，因此才緊急進行加開。

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Photo Credit：指揮中心

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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