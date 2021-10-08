高雄可疑男子尾隨女學生進大樓，這種行為會有什麼法律問題嗎？

新聞報導，高雄有女學生在前往補習班的路上遭到一名奇怪的男子尾隨，甚至還跟著她進到補習班所在的大樓裡，補習班發現男子的可疑行徑後便報警處理，不過警方在事後也有派警員跟監，近幾日也有派人到大樓附近巡邏，也都並未再發現男子有任何奇怪行徑。

像是男子這樣尾隨他人的行為，會有什麼法律問題嗎？

其實，這樣無故去尾隨他人的情況，很可能會有違反《社會秩序維護法》的規定，在該法第89條有規定：「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者」可處新台幣三千元以下的罰鍰。

所謂的正當理由，基本上指的就是要有法律上的原因。例如，前面提到警方在接受報警後，以便服方式去跟監奇怪男子，或是在遭遇外遇事件時，為了蒐集另一半出軌的證據，而跟拍對方與第三者前往旅館的畫面等，在這樣有法律上正當事由的情況下，才能夠去跟追他人。

不過前述事件的男子並未被罰款，因為《社會秩序維護法》第89條的規定中有提到是要經勸阻不聽者，才會進行開罰，而男子在警方的跟監下以及日後的巡邏中，皆未再出現任何奇怪行徑或是尾隨他人的行為，因此警方就會以勸導為主，並不會直接開罰。不過，如果男子在經過警方的勸導後，在日後仍再繼續出現類似的跟蹤尾隨舉動的話，警方就能夠給予開罰。

其實除了《社會秩序維護法》外，隨意去跟蹤他人，甚至是有觸碰他人身體的情況，造成對方感到恐懼、不適，還可能會有違反《性騷擾防治法》的規定，這樣一來，罰則的部分可能就不只是單純的三千元罰鍰這麼簡單，情節嚴重者還可能會遭受牢獄之災。

因為目前台灣尚未對跟蹤行為有一個實際規範處罰的法律，現在發生的跟蹤行為多半都只能以《社維法》處理，因為罰則並不高，可能就會難以嚇阻不肖人士，因此大家出門在外還是要多觀察四周的人事物，小心自身的安全，也希望先前的跟騷法草案能夠盡速三讀通過，才能讓受到跟騷擾的受害者能夠更加有法律上的保障。

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責任編輯：丁肇九

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